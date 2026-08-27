이젠 '넷플릭스 큰아들'... 설경구, 사채업자 된다

▲설경구(가운데)는 <들쥐>에서 자신이 돈을 받아야 할 채무자와 함께 들쥐를 쫓는 사채업자를 연기한다. <들쥐> 홈페이지

1993년 연극배우로 데뷔한 후 1990년대 중·후반부터 영화 활동을 시작한 설경구는 새 천 년이 시작되는 날에 개봉한 이창동 감독의 <박하사탕>을 통해 충무로의 '괴물배우'로 급부상했다. 2002년 <공공의 적>과 <오아시스>, <광복절특사>에서 차례로 주연을 맡으며 최고의 배우로 군림하던 설경구는 2003년 강우석 감독의 <실미도>를 통해 '한국 최초의 천만 영화 주연배우'라는 타이틀을 얻었다.



2000년대까지 최고의 배우로 승승장구하던 설경구는 2010년대 들어 흥행 파워가 예전만 못하다는 평가를 받았다. 2017년에 개봉한 <불한당: 나쁜 놈들의 세상>과 <살인자의 기억법>을 통해 연기 변신에 성공했지만 50대 이후에도 배우로 성공적인 커리어를 이어가기 위해서는 새로운 돌파구가 필요했다. 그리고 설경구는 2022년 넷플릭스를 통해 공개된 영화 <야차>를 통해 넷플릭스와의 인연을 시작했다.



2023년 영화 <길복순>에서 길복순(전도연 분)이 속한 청부살인 업체 MK엔터테인먼트의 대표 차민규를 연기한 설경구는 2024년 넷플릭스 드라마 <돌풍>을 통해 데뷔 후 처음으로 드라마 주연을 맡았다. 설경구는 <돌풍>에서 재벌과 결탁한 대통령을 심판하고 정치판을 바꾸고 싶어 하는 대한민국 국무총리 박동호 역을 맡아 정수진 경제부총리 역의 김희애와 연기 호흡을 맞춰서 엄청난 열연을 선보였다.



작년 <길복순>의 스핀오프 영화 <사마귀>에서 차민규 역으로 특별 출연한 설경구는 1970년에 일어났던 일본항공 351편 공중 납치 사건을 모티브로 만든 영화 <굿뉴스>에서 사건 해결에 나서는 정체불명의 인물을 연기했다. 그렇게 2022년부터 작년까지 4년 동안 4편의 넷플릭스 영화(특별 출연 포함)와 한 편의 넷플릭스 드라마에 출연한 설경구는 28일 공개되는 <들쥐>를 통해 여섯번째 넷플릭스 작품에 출연한다.



루드비코 작가의 동명 웹툰을 원작으로 만든 범죄 스릴러 드라마 <들쥐>에서 설경구는 채무자인 은둔 소설가 제문재(류준열 분)와 함께 '들쥐'를 추격하는 사채업자 노자 역을 맡았다. '넷플릭스의 큰아들'로 불러도 될 만큼 넷플릭스와 많은 인연을 맺었음에도 작년 디즈니플러스 드라마 <하이퍼나이프>에 출연했던 설경구는 현재 또 다른 디즈니플러스 드라마 <무빙2>도 촬영하며 활발한 활동을 이어가고 있다.









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