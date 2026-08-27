이젠 '넷플릭스 큰아들'... 설경구, 사채업자 된다

1987년 KBS 청춘 드라마 <사랑이 꽃피는 나무>로 데뷔한 최수종은 KBS 공채 출신이 아님에도 대부분의 커리어를 KBS와 함께했다. 실제로 최수종은 1995년 <바람은 불어도>부터 2024년에 종영한 <고려 거란 전쟁>까지 햇수로 30년 동안 주연을 맡은 25편의 드라마 중 KBS 드라마가 무려 22편이었다. KBS 연기대상에서 대상을 4번이나 수상했으니 최수종은 'KBS의 아들'이라 표현해도 전혀 과장이 아니다.
2011년 시트콤 <하이킥! 짧은 다리의 역습>으로 주목받은 백진희는 2012년 KBS의 <전우치>에 출연한 후 2013년부터 약 5년간 MBC 드라마에만 출연했다. 백진희는 <금나와라, 뚝딱>을 시작으로 <기황후>, <트라이앵글>, <오만과 편견>, <내 딸, 금사월>, <미씽나인>으로 커리어의 황금기를 보냈다. 그 시절 많은 시청자들은 MBC 드라마만 고집(?)하는 백진희를 'MBC의 딸'이라고 불렀다.
이처럼 배우들은 자신과 궁합이 잘 맞는 방송국이나 플랫폼에서 공개되는 작품에 집중적으로 출연하는 경우가 있다. 2000년대 초반 각종 영화제의 남우주연상을 휩쓸고 다니면서 최민식, 송강호와 함께 한국 영화의 르네상스를 이끌었던 이 베테랑 배우 역시 최근 넷플릭스 영화와 드라마에 부쩍 자주 출연하고 있다. 28일 공개되는 넷플릭스 드라마 <들쥐>에 출연하는 '넷플릭스의 큰아들' 설경구가 그 주인공이다.