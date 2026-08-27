국가대표급 브라질 재즈 가수가 선물해준 특별한 시간

염동교

원년 멤버 알레스 말레이루스무대 중앙에 앉아 오른손에 검은 장갑을 낀 채 베이스를 다룬 알레스 말레이루스 (Alex Malheiros)는 그 존재만으로 무게감을 전달했다. 속주나 화려한 기교는 덜했으나 묵직한 피킹과 '아귀아 나웅 코메 모스카(Aguia Nao Come Mosca)'에서의 현을 잡아 뜯는 듯한 연주까지 중심축으로서의 소임을 다했다.2023년 공연에서도 리듬 탑을 축조했던 레나토 "마사" 칼몬(Renato "Massa" Calmon)도 유효했다. 알레스와 건반연주자 두두에 비해 덜 부각되었지만 '파르티도 알토(Partido Alto)'에서의 솔로가 폭발적이었다. 치밀하게 떨어지는 비트 사이사이 녹여낸 곡선의 당김음이 댄스를 유발했는데, 무대 기준 오른편에 공간이 여유로워 몸을 흔들며 브라질리언 펑크 그루브를 만끽했다. 리하트르 슈트라우스의 '자라투스트라는 이렇게 말했다(Also Sprach Zarathustra)' 편곡 버전으로 그래미를 거머쥔 에우미르 데오다토와 팀 마이아의 계보를 잇는 소울 거장 에드 모타 등 레나토의 협업 목록은 실로 풍성하다.2023년 키코 콘티넨티노가 대신 젊은 연주자 두두 비아나(Dudu Viana)가 야마하 모티프(Yamaha Motif) 와 노드 스테이지 포(Nord Stage 4)를 포함한 4대의 건반으로 형형색색 멜로디를 주조했다. 드럼과 베이스의 단단한 리듬 섹션 위를 자유로이 활보한 그는 "재즈 퓨전에서 키보디스트가 차지하는 비중이 얼마나 큰지" 고스란히 드러내 보였다. 탁탁 터지는 댐핑감있는 베이스에 기묘한 효과음, 두두의 화끈한 보코더가 결합된 '디어 리메르츠(Dear Limmertz)는 본 공연의 백미였다.2023년 마르코스 발레의 공연에 그의 부인 패트리샤 알비(Patrícia Alvi)가 조력자로 나섰던 것처럼 알레스의 딸 사브리나 말레이루스(Sabrina Malheiros)가 인스트루멘틀 중심에 따스한 숨결을 불어넣었다. 사브리나의 2005년 음반 <이퀼리브리아(Equilibria)>에 수록된 보사노바 풍의 '테라 지 닝겡(Terra De Ninguem)'과 리드미컬한 '카포에라 바이(Capoeira Vai)를 소화한 그는 앙코르에 재등장해 아지무스의 1977년 명반 < 아귀아 나웅 코메 모스카(Aguia Nao Come Mosca) >의 오프닝 트랙 '부 소브레 오 호리존테(Voo Sobre O Horizonte)'를 협연했다.