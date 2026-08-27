국가대표급 브라질 재즈 가수가 선물해준 특별한 시간

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아지무스 내한 공연염동교
지난 2023년 7월 15일과 16일, 홍대에 있는 음반 가게 겸 공연 기획사 김밥레코즈는 "사운드 오브 브라질(Sound of Brazil)" 시리즈로 마르코스 발레와 아지무스 합동 콘서트를 기획했다. MPB(Musica Popular Brasileira)의 약자로 브라질 대중음악을 일컫는다)과 브라질리언 재즈 펑크 마니아들에게 단비 같았다.
두 전설을 함께 본다는 것 자체만으로 영광이었는데 발레와 아지무스가 고령이 무색한 퍼포먼스를 선사한 것. 브라질 재즈 퓨전의 전설과도 같은 아지무스는 밴드명을 발레의 1969년 곡 '아지무스(Azimuth)'에서 따왔다고 한다.
약 3년이 지난 2026년 8월 25일, 동일 기획자와 동일 장소 하에 원년 구성원 알레스 말레이루스 (Alex Malheiros)를 중심으로 한 특급 트리오가 브라질 재즈 퓨전의 본령을 공유했다. 일명 "Azymuth & Sabrina Malheiros Live In Seoul". 무신사 개러지를 가득 채운 관중이 다시금 강림한 레전드를 환영했다.
'사운드 오브 브라질'로 2024년 11월 한국을 찾았던 브루노 베를레와 전설적인 아일랜드 록밴드 씬 리지의 필 리뇻만큼 머리카락이 풍성한 나이론 히고르(Nyron Higor) 등 젊은 엠페베(MPB)아티스트의 노래가 대기 시간을 달래주었다.
체감상 2023년보다 더 큰 인파가 몰린 듯 했다. 골수팬의 지분도 있겠으나 후렴구를 함께 따라 부르는 구간이 많았는데 친근하고 달콤한 선율 덕에 대부분 함께 따라 불렀다.
트로피컬한 앨범 아트가 매력적인 1982년 작 < 텔레커뮤니케이션(Telecommunication > 속 킬러 트랙 '라스트 섬머 인 리오(Last Summer In Rio). 고풍스러운 사운드와 감성적인 분위기, 한여름 밤 리오 데자네이로의 정취를 아우른 이 곡에선 후반부 내내 관객이 코러스 파트를 합창했다.
동일 작품에 수록된 '메이 아이 해브 디스 댄스?(May I Have This Dance?)에선 사람의 목소리를 변조하는 음향 장비인 보코더가 돋보였다. "브라질 아티스트가 왜 영어 제목을 사용하나요?" 반문할지도 모르겠다. 이미 어느 정도 국제적 위상을 확보한 아지무스는 1979년 작 <라이트 애즈 페더(Light As Feather)>부터 영어와 포르투갈어를 혼용했고, 미국과 독일 등 엘피(LP) 발행 국가도 확장했다. 구미권을 향한 홍보 목적도 있었을 테다.