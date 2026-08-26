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160km 내려놓은 김서현, 한화 수호신 돌아올까?

160km 내려놓은 김서현, 한화 수호신 돌아올까?

[KBO리그] 일본 단기 연수 후 투구폼 가다듬은 한화 김서현, 복귀 후 3경기 0볼넷으로 반등 희망 보여

케이비리포트(kbreportcom)
26.08.26 18:00최종업데이트26.08.26 18:00
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올시즌 제구 난조로 마무리 보직을 내려놓은 한화 김서현
올시즌 제구 난조로 마무리 보직을 내려놓은 한화 김서현한화이글스

지난해 한국시리즈 진출에 이어 올해 우승을 목표로 했던 한화 이글스의 2026시즌은 개막 마무리 김서현의 부진과 함께 시작부터 꼬였다. 지난해 33세이브를 올리며 한화 불펜의 새로운 수호신으로 자리 잡았던 김서현은 시즌 초반 극심한 제구 난조로 5월 중순 이후 1군에서 모습을 감췄다.

이후 김서현은 2군에서 투구폼 교정과 일본 단기 연수를 거쳤고 100일 이상이 지난 8월 20일에야 다시 1군 마운드에 복귀했다. 올시즌 현재(8/25기준) 김서현은 총 15경기에 등판해 10.2이닝 1승 2패 1세이브 평균자책점 10.12을 기록 중이다. 성적만 보면 1군 투수로 활용하기 어려운 수준이다.

하지만 복귀 이후 흐름은 분명히 이전과 다르다. 20일 KIA 타이거즈 전을 시작으로 3경기에 구원 등판한 김서현은 2.2이닝을 소화하는 동안 1실점만 허용했고 최근 두 경기에서는 연속 무실점을 기록했다. 무엇보다 긍정적인 대목은 볼넷을 단 한개도 기록하지 않았다는 점이다.

한화 김서현의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
한화 김서현의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

이전과 비교해 가장 큰 변화는 투구 동작이다. 김서현은 일본 넥스트 베이스 애슬레틱 랩에서 바이오메카닉 측정과 피치 디자인을 점검한 뒤 팔 스윙을 보다 짧고 간결하게 조정했다. 이전에는 릴리스 포인트가 일정치 않아 투구가 크게 빠지는 장면이 자주 나왔지만, 최근에는 투구 동작이 단순해지면서 스트라이크존 공략 비율이 좀더 높아졌다.

특히 변화구 활용이 좋아졌다. 지난해 중반 이후 김서현은 패스트볼 제구가 흔들리면 타자와 승부 자체가 어려웠다. 하지만 최근에는 슬라이더를 스트라이크존에 넣어 카운트를 잡거나 결정구로 구사하는 모습이 늘었다. 특히 25일 SSG 랜더스전에서는 패스트볼 최고 구속이 140km/h 후반대에 그쳤지만 변화구를 적극적으로 구사해 삼자범퇴로 깔끔하게 이닝을 마쳤다. (투구수 11개)

김서현의 특장점인 패스트볼 구속은 아직 들쭉날쭉하다. 1군 복귀전에서는 최고 151km, 두 번째 등판에서는 155km까지 올라왔지만 세 번째 경기에서는 다시 148km 까지 떨어졌다. 그러나 현재 한화 벤치가 강조하는 것은 구속보다 제구다. 김서현 역시 최고 160km 광속구를 던지는 것보다는 자신의 의도대로 투구하는데 초점을 맞추고 있다.

LG전에서 155km/h 구속을 기록한 김서현
LG전에서 155km/h 구속을 기록한 김서현한화이글스

수치에서도 변화가 감지된다. 2군으로 내려가기 전까지 김서현은 8이닝 동안 볼넷 15개와 몸에 맞는 공 4개를 내줬다. 1이닝 동안 무려 7개의 4사구를 내주기도 했다. 하지만 복귀 이후에는 세 경기 연속 볼넷을 허용하지 않았고 스트라이크 비율도 유의미하게 상승했다. 과거처럼 제풀에 무너지는 모습은 사라졌다.

한화 김경문 감독 역시 복귀 직후 김서현에게 결과보다 과정을 강조했다. 이른 시기에 마무리 복귀보다는 재정비를 통해 다듬은 투구폼을 1군에서도 유지하는 것이 최우선이라는 판단이다. 정우람 퓨처스 투수코치도 투구 메커니즘이 자리를 잡으면 구속은 자연스럽게 회복될 것이란 입장이다.

일관된 투구 메커니즘 유지가 관건인 김서현
일관된 투구 메커니즘 유지가 관건인 김서현한화이글스

남은 시즌 동안 김서현에게 가장 중요한 것은 개선된 투구 폼을 연투와 실점 위기에서도 유지할 수 있느냐다. 여기서 안정감을 보인다면 시즌 막판 필승조로 기용되거나 마무리 보직을 되찾을 수 있다. 반대로 구속을 의식해 다시 힘으로만 던지다 밸런스가 흔들린다면 재정비 과정이 원점으로 돌아가게 된다.

사실상 가을야구 진출 가능성이 소멸되어 가고 있는 한화 입장에서도 김서현의 회복은 중요하다. 지난해 33세이브를 따낸 영건 파이어볼러가 다시 계산 가능한 마무리로 돌아온다면 불펜진의 무게감이 달라진다. 160km 광속구를 내려 놓고 영점 잡기에 집중하고 있는 김서현이 어떤 타자도 제압할 수 있다는 과거의 자신감을 되찾을 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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