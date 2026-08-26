160km 내려놓은 김서현, 한화 수호신 돌아올까?

케이비리포트

한화 김서현의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)이전과 비교해 가장 큰 변화는 투구 동작이다. 김서현은 일본 넥스트 베이스 애슬레틱 랩에서 바이오메카닉 측정과 피치 디자인을 점검한 뒤 팔 스윙을 보다 짧고 간결하게 조정했다. 이전에는 릴리스 포인트가 일정치 않아 투구가 크게 빠지는 장면이 자주 나왔지만, 최근에는 투구 동작이 단순해지면서 스트라이크존 공략 비율이 좀더 높아졌다.특히 변화구 활용이 좋아졌다. 지난해 중반 이후 김서현은 패스트볼 제구가 흔들리면 타자와 승부 자체가 어려웠다. 하지만 최근에는 슬라이더를 스트라이크존에 넣어 카운트를 잡거나 결정구로 구사하는 모습이 늘었다. 특히 25일 SSG 랜더스전에서는 패스트볼 최고 구속이 140km/h 후반대에 그쳤지만 변화구를 적극적으로 구사해 삼자범퇴로 깔끔하게 이닝을 마쳤다. (투구수 11개)김서현의 특장점인 패스트볼 구속은 아직 들쭉날쭉하다. 1군 복귀전에서는 최고 151km, 두 번째 등판에서는 155km까지 올라왔지만 세 번째 경기에서는 다시 148km 까지 떨어졌다. 그러나 현재 한화 벤치가 강조하는 것은 구속보다 제구다. 김서현 역시 최고 160km 광속구를 던지는 것보다는 자신의 의도대로 투구하는데 초점을 맞추고 있다.