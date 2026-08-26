'팝의 황제' 마이클 잭슨, 그는 정녕 아동 성추행범이었나?

유명을 달리한 지 20년 가까이 지난 지금도 막대한 영향력을 끼치며 엄청난 돈을 벌어들이고 있는 영원한 문화 아이콘 마이클 잭슨은 '팝의 황제'라는 칭호가 아깝지 않은 커리어를 쌓았다. 수많은 면에서 최초, 최고의 기록을 양산했다. 하지만 빛이 있으면 그림자가 있는 법, 그를 집요하게 따라다닌 확신 어린 루머가 있다.
그가 '아동 성추행범'이라는 것. 그의 커리어가 정점을 찍고 내려오기 시작한 1993년, 당시 13살 소년이었던 조던 챈들러를 잭슨이 성추행했다는 혐의의 소송이 제기되었다. 하지만 챈들러 측에서 형사소송을 원하지 않았고 막대한 합의금을 주고받으며 일단락되었다. 그런데 정확히 10년 후인 2003년, 잭슨은 또다시 아동 성추행 혐의로 소송당한다.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 시리즈 <마이클 잭슨 재판: 평결>은 2003년 제기된 후 2005년에 본격 재판이 열렸던 마이클 잭슨의 두 번째 아동 성추행 추문의 전말을 다룬다. 당시 변호사와 검사를 필두로, 각각을 두둔하는 이들과 중립에 서서 사건을 바라보는 이들이 대거 출연해 인터뷰로 다양한 시선을 전한다. 그때, 무슨 일이 있었던 걸까?