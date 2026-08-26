'팝의 황제' 마이클 잭슨, 그는 정녕 아동 성추행범이었나?

▲넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <마이클 잭슨 재판: 평결> 포스터. 넷플릭스

유명인을 둘러싼 이야기



그렇게 마이클 잭슨의 두 번째 아동 성추행 혐의에 대한 형사 재판은 그의 무죄로 끝났다. 전 세계에서 몰려든 팬들과 언론으로 재판은 연일 큰 화제를 뿌렸는데, 재판은 그의 '승리'로 끝났으나 결국 그의 '커리어'는 끝나고 말았다는 자명한 현실이 모두를 휘감았다.



그가 소년들과 한 침대에서 잔다는 사실, 그가 직접 인정한 그 사실이 정상적이지만은 않다는 것. 그때 거기서 성적인 일이 일어났다는 걸 입증하지 못했을 뿐, 그 사실은 그를 나락으로 끌어내리기에 충분했다. 마이클은 재판이 끝난 후 4년 만에 심장마비로 사망했다.



한편 이 세기의 사건 또는 재판은 유명인을 둘러싼 이야기를 전한다. 마이클은 유명인으로서 당연히 독특한 취향을 향유할 수 있다고 여기며 수많은 팬이 그를 호위한다. 그런가 하면 언론과 검찰은 그에게 제기된 일련의 혐의를 무조건적으로 확신하며 비난한다. 거기에 그가 흑인이라는 점이 사건의 성격을 요동치게 한다.



일종의 거울이랄까, 우리 누구나가 따로 또 같이 생각하고 있는 바를 이 사건이 적나라하게 비추고 있는 것이다. 자못 부끄럽기까지 하다. 어느 누가 이 사건이 던지는 함의에서 자유로울 수 있는가.



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