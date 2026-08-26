사비우까지 보강한 토트넘... 데 제르비, 투자만큼 보여줄까

거금을 단일 이적시장에서 투입한 토트넘. 이제 이 돈을 쓴 이유를 데 제르비 감독이 확실하게 증명해야만 한다.잉글랜드 프리미어리그(PL) 토트넘 훗스퍼는 25일 밤(한국시간) 공식 채널을 통해 "맨체스터 시티로부터 사비우를 영입해 기쁘다"고 발표했다.구체적인 이적료도 나왔다. 8500만 파운드(한화 1603억)로 7500만 파운드에 옵션 1000만 파운드가 더해진 조건이다. 2031년까지 5년 계약 기간이며 1년 추가 옵션이 존재한다.에티하드를 떠나 토트넘 유니폼을 입은 사비우는 "세계 최고의 감독 중 한 명이 이끄는 팀에 오게 되어 기쁘다"며 각오를 다졌다.이적시장 마감일(9월 2일·한국시간)까지 단 일주일 남은 상황. 토트넘은 원하던 측면 보강까지 이뤄내며 일찌감치 셔터 문을 내렸다.이번 여름, 이들은 엄청난 금액을 투자하며 '자존심 회복'에 나섰다. 지난 시즌 토마스 프랑크 감독 체제 아래 명가 부활을 외쳤으나 현실은 매우 처참했다.기복 있는 경기력을 시작으로 흔들렸고, 특히 후반기 들어서는 리그 15경기 무승이라는 처참한 성적을 기록하며 프랑크 감독은 경질됐다. 여기에 더해 주장 완장을 찼던 크리스티안 로메로의 리더십 문제까지 겹치며 강등권으로 추락했다.죽으라는 법은 없었다. 프랑크 후임으로 선임된 로베르토 데 제르비의 확실한 지휘 아래 극적으로 강등권 탈출에 성공하며 안도의 한숨을 내쉬었다.간신히 생존했으나 토트넘을 바라보는 시선은 그리 곱지 않았다. 바로 성적이 2시즌 연속 강등권에 자리했기 때문.하지만, 여름 이적시장 돌입 후 이들은 거침없는 행보로 주목받았다. 개장 직후 프리미어리그 탑급 풀백 앤디 로버트슨 영입을 시작으로 수준급 중앙 수비수 마르코 센시도 품었다.이에 더해 5200만 파운드를 투자해 네덜란드 대표 수비수 얀 파울 반 헤케를 손에 넣었고, 마테우스 페르난데스(8500만 파운드)와 산드로 토날리(9250만 파운드 + 옵션 750만 파운드)를 데려오며 이목을 끌었다.집안 단속 역시 철저했다. 명실상부 구단 '레전드' 벤 데이비스를 필두로 페드로 포로·킨스키·미키 반더벤과 재계약을 차례로 합의하는 데 성공했다. 이에 더해 사비우까지 품은 것.토트넘은 이번 여름 이적시장에서 거액을 투입하며 스쿼드 보강에 성공했다. 이처럼 거금을 투자할 수 있었던 이유는 바로 데 제르비의 존재 덕분이었다. 이탈리아 출신인 감독인 그는 프리미어리그에서 확실한 경쟁력을 선보인 바가 있다. 중위권 팀에 불과했던 브라이튼을 이끌고 리그 6위(2022-23시즌)를 기록, 지난 시즌에도 마르세유에서 지도력을 입증했다.현대 축구에 맞는 트렌디 한 전술과 유기적인 움직임과 확실한 전술 철학이 선수들의 토트넘행을 이끈 것이다. 당장 맨시티 제안을 뿌리치고 팀에 합류한 토날리는 입단 당시 "데 제르비 감독 존재가 결정적 이유였다"고 말하기도 했다.이와 같이 데 제르비 감독의 존재 이유는 확실한 실력을 갖춘 신입생들에 상당한 매력 포인트였다는 것.하지만, 출발은 쉽지 않았다. 당장 1라운드에서는 브렌트포드에 3-0으로 완패했기 때문. 점유율은 60%로 흐름은 잡았으나 공수 양면에서 부족한 점이 확실하게 노출됐다.이제 시험대에 오른 데 제르비다. 확실한 보강을 통해 날카로운 무기를 손에 넣은 그는 '왜 이 선수들을 비싸게 데려왔는지'를 명백하게 증명해야만 한다.유럽 대항전도 나가지 않는 만큼 일정도 충분하기에 그에게는 최소한 변명은 핑계가 될 수 없다.한편, 데 제르비 감독은 오는 27일 오전 3시 45분(한국시간) 찰턴과 리그컵 2라운드를 통해 구단 공식 첫 승리에 도전하게 된다.