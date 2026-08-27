25년을 건너온 질문... 한국 독립영화는 안녕한가요?

바야흐로 영화제의 계절이다. 한 때는 한국에 채 몇 되지 않았던 영화제가 일각에선 '난립'한다는 말을 들을 만큼 대홍수를 이룬다. 정부며 지자체가 공인하고 지원하는 규모 있는 영화제만 해도 40여 곳을 족히 헤아리는데, 정부 지원 없이 특정 단체 주도로 이뤄지는 소규모 영화제까지 더하면 못해도 수백 곳을 헤아린다는 분석까지 나온다. 지난 몇 년 간 십 수 곳 영화제에 발품 팔아 돌아다니며 글을 써온 나조차도 그 규모가 도대체 얼마나 되는지를 짐작하기 어렵다.
가만히 보고 있자면 영화제는 그 내실 또한 제각각이다. 개최하는 지역부터 규모, 색깔과 지향이 다를뿐더러, '주체가 영화인이냐 그 바깥이냐'에 있어서도 차이를 보인다. 찾아보면 사계절 내내 영화제가 열리지만, 그중에서도 정점을 이루는 시기가 바로 이맘때다. 무더위가 조금 가시는 늦여름부터 초가을, 바로 이 시기에 영화팬들이 주목하는 영화제가 연달아 열리는 것이다. 8월 말부터 10월 초, 그러니까 서울국제여성영화제부터 DMZ국제다큐멘터리영화제, 부산국제영화제에 이르는 라인업은 한국에 처음 소개되는 해외 작가 및 작품의 경향을 알아볼 수 있는 좋은 기회다. 새로운, 또 탁월한 작품에 목마른 영화팬들이 영화제를 목빠져라 기다리는 이유가 여기에 있다.
지난 20일 저녁 한국독립영화협회 회원들과 '독립영화 다시읽기' 모임을 가졌다. 이번에 다룬 건 2001년 봄 출간된 <독립영화> 8호다. 본격적으로 계간지로 단장해 한 해 네 권을 발간키로 한 변곡점으로, 잡지를 새로 단장하며 들인 공과 야심이 얼마간 느껴지는 책이라 하겠다. 사반세기, 그러니까 25년의 시차를 건너 이 잡지를 읽는 일의 유효함을 지난 몇 편의 글에서도 논한 바 있다. 여러 영화제로 바쁜 비평가와 감독들이 한 자리에 모여 지나간 잡지에 실린 글을 두고 발제와 토론을 벌인 데는 바로 그 유효함을 오늘 길어내는 일이 긴요하다 여기는 까닭이겠다. 8호 발제자는 서울국제노인영화제, 울주산악영화제 등에서 활동해온 장다나 프로그래머가 맡아주었다.