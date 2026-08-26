단 0.5경기 차…KT와 삼성, 정규시즌 1위 놓고 운명의 맞대결

2026 KBO리그 정규시즌 우승 경쟁이 마지막까지 뜨겁게 달아오르고 있다. 선두 KT 위즈와 2위 삼성 라이온즈의 격차가 불과 0.5경기까지 좁혀진 가운데 두 팀이 이번 주말 대구에서 정면으로 맞붙는다. 정규시즌 막판에 성사된 사실상의 '선두 결정전'이다.삼성은 지난 25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 연장 11회 접전 끝에 3-3으로 비겼다. 1-3으로 뒤지던 8회 구자욱의 2타점 적시타로 동점을 만들었지만 끝내 역전까지 이어가지는 못했다. 삼성은 이날 무승부로 시즌 65승 3무 44패를 기록했고, 선두 KT와의 격차를 0.5경기까지 좁혔다. 승리를 거뒀다면 선두 경쟁에서 더욱 유리한 위치에 설 수 있었지만, 패하지 않고 승차를 줄였다는 점에서 의미를 찾을 수 있다.두 팀의 순위 경쟁은 올스타 휴식기 이후 더욱 치열해졌다. 전반기를 1위로 마친 팀은 삼성이었지만, 후반기 KT가 무서운 상승세를 보이며 순위표 가장 높은 곳을 차지했다. KT는 후반기 첫 25경기에서 17승 2무 6패, 승률 0.739를 기록하며 선두로 올라섰다. 시즌 중반까지 상위권을 형성하던 여러 팀 가운데 KT가 가장 빠르게 승수를 쌓으며 삼성과의 순위를 뒤집은 것이다그럼에도 삼성은 쉽게 물러서지 않았다. KT가 빠른 속도로 치고 올라오는 동안에도 상위권을 지키며 격차가 크게 벌어지는 것을 막았다. 결국 8월 말에 접어들면서 두 팀의 승차는 한 경기 안쪽으로 줄어들었고, 한 경기의 승패만으로도 선두가 바뀔 수 있는 상황이 만들어졌다.특히 오는 28일부터 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 주말 3연전의 중요성이 크다. 이번 시리즈는 두 팀의 올 시즌 마지막 정규시즌 3연전 맞대결이다. 이후 지난 5월 20일 포항에서 우천 취소됐던 한 경기가 추가로 편성될 예정이지만, 세 경기를 연속으로 치르는 맞대결은 이번이 마지막이다. 따라서 이번 3연전 결과에 따라 정규시즌 우승 경쟁의 흐름이 크게 달라질 가능성이 있다.상대 전적에서는 삼성이 확실하게 우위를 점하고 있다. 삼성은 올 시즌 KT와의 맞대결에서 8승 3패를 기록하고 있다. 특히 KT는 올 시즌 대구 원정에서 삼성에 아직 한 번도 승리하지 못했다. 삼성 입장에서는 홈구장과 상대전적이라는 두 가지 강점을 동시에 갖고 이번 맞대결에 나서는 셈이다.삼성에는 또 하나의 호재가 있다. 부상으로 전력에서 이탈했던 외국인 선발투수 아리엘 후라도가 이번 KT와의 홈 3연전을 통해 복귀할 가능성이 있다. 시즌 막판 선두 경쟁에서는 선발투수 한 명의 복귀가 큰 영향을 미칠 수 있다. 삼성 역시 확대 엔트리를 활용하며 마운드 총력전을 준비하고 있어 이번 맞대결에서 가능한 모든 전력을 투입할 것으로 보인다.반면 KT의 가장 큰 무기는 후반기 들어 보여준 안정적인 승리 흐름이다. 전반기까지 삼성에 뒤처졌던 KT가 선두까지 올라설 수 있었던 것은 특정 시기의 짧은 연승만이 아니라 후반기 전체에 걸쳐 높은 승률을 유지했기 때문이다. 상대전적에서는 삼성에 밀리고 있지만 현재 순위에서 앞서 있다는 사실은 KT가 다른 팀들을 상대로 얼마나 꾸준히 승수를 쌓았는지를 보여준다.이번 시리즈는 단순한 3연전 이상의 의미를 갖는다. 삼성이 위닝시리즈 이상의 성적을 거둔다면 선두 자리를 빼앗을 가능성이 커지고, 반대로 KT가 대구 원정에서 그동안의 열세를 극복한다면 정규시즌 1위 경쟁에서 크게 앞서나갈 수 있다. 한 경기 차이도 나지 않는 현재 상황에서는 매 경기의 결과가 곧 순위 변화로 이어질 수 있다.정규시즌 종료가 가까워질수록 1위의 의미는 더욱 커진다. KBO리그에서 정규시즌 1위는 한국시리즈 직행이라는 큰 이점을 얻는다. 포스트시즌에서 여러 단계를 거쳐야 하는 2위 이하 팀들과 비교하면 체력과 투수진 운용에서 확실한 우위를 가질 수 있다. 두 팀 모두 이미 가을야구 진출 가능성을 사실상 굳힌 만큼 이제 목표는 단순한 포스트시즌 진출이 아니라 가장 높은 자리다.후반기 무서운 상승세로 선두를 차지한 KT와 전반기 1위를 지킨 뒤 다시 추격에 나선 삼성. 현재 두 팀 사이에 놓인 것은 단 0.5경기다. 상대전적의 우위를 앞세운 삼성이 홈에서 순위를 뒤집을지, 아니면 KT가 대구 원정의 약세를 극복하고 선두를 지킬지 이번 주말 대구에서 열리는 3연전이 2026 정규시즌 우승 경쟁의 최대 분수령이 될 전망이다.