"전국 단 6곳, 하루 1회"... '귀향' 감독이 CGV에 호소한 이유

▲일본군 위안부 피해자들의 아픔을 그린 영화 '귀향'(2016)이 개봉 10주년을 맞아 새로운 이야기와 함께 극장가를 다시 찾는다. 커넥트픽쳐스

"CGV를 비롯한 극장 관계자 여러분께 책임 있는 스크린 편성을 엎드려 촉구합니다."



일본군 '위안부' 피해자들의 이야기를 다룬 영화 <귀향>의 10주년 확장판 개봉을 하루 앞두고 조정래 감독이 CGV의 상영관 배정을 지적하며 상영 확대를 요구했다.



조정래 감독은 25일 공개한 호소문을 통해 26일 개봉하는 <귀향: 언니야 이제 집에 가자>의 상영관이 전국 멀티플렉스 극장 가운데 극히 일부에 배정됐다며 극장 측에 상영 기회 확대를 요청했다.



조 감독은 "이것은 단순히 상영관 몇 개의 문제가 아니다"라며 "잊혀가는 역사의 아픔을 기억하고, 피해자들의 억울한 목소리를 세상에 다시 한번 울려 퍼지게 할 문제"라고 목소리를 높였다.



이어 "관객이 영화를 선택하고 역사를 마주할 기회마저 원천 봉쇄하지 말아 달라"라며 "영화가 극장 안에서 역사의 증언을 이어갈 수 있도록 함께 목소리를 내어달라"라고 호소했다.



조 감독이 특히 문제를 제기한 곳은 CGV다. 개봉일 기준 <귀향: 언니야 이제 집에 가자>가 상영되는 CGV 극장은 용산아이파크몰과 인천, 춘천, 광주용봉, 울산진장, 정관 등 전국 6곳이다. 각 극장에서 하루 한 차례씩 상영이 예정됐다.



상영시간도 용산아이파크몰 오전 9시 25분, 인천 오후 10시 50분 등 일부 극장은 조조 또는 심야 시간대에 편성됐다.



조 감독은 "수차례 상영관 확대를 간청하고 정식 공문으로 재검토를 호소했다"라며 CGV를 비롯한 극장 측에 전국 주요 지역으로 상영관을 확대하고 관객들이 접근하기 쉬운 시간대를 배정해 달라고 요구했다.



배급사 측은 CGV와 함께 롯데시네마 등 멀티플렉스 3사의 전국 411개 극장 가운데 37개 관에서 영화를 상영할 수 있게 됐다고 밝혔다. 이 가운데 롯데시네마는 23개 극장을 배정한 것으로 전해졌다.



이와 관련 CGV는 배급사의 편성 요청 시점 등을 이유로 들었다. <일간스포츠> 보도에 따르면 CGV 측은 "개봉이 며칠 남지 않은 상황에서 편성 요청이 접수돼 이미 개봉 주차 편성이 상당 부분 완료된 상황이었다"라고 설명했다.



이어 "CGV는 개봉 일정, 관객 수요, 극장별 운영 여건, 전체 상영작의 편성 상황 등을 종합적으로 고려해 운영하고 있으며, 해당 작품에 대해서도 관객 수요와 극장별 운영 여건 등을 종합적으로 검토해 편성하고 있다"라고 밝혔다.



이번 작품은 2016년 개봉한 <귀향>의 10주년 확장판이다. <귀향>은 일본군 '위안부' 피해자 고 강일출 할머니가 미술심리치료 과정에서 그린 '태워지는 처녀들'을 모티브로 만들어졌다. 7만5000명이 넘는 시민의 후원을 받아 제작됐으며 2016년 개봉 당시 약 358만명의 관객을 동원했다.



영화진흥위원회 자료에 따르면 당시 <귀향>은 2016년 3월 한 달 동안 221만명의 관객을 동원하며 월간 박스오피스 1위에 오르기도 했다.



10년 만에 선보이는 <귀향: 언니야 이제 집에 가자>는 기존 작품에 일본군 '위안부' 피해를 겪은 아시아 여러 나라 여성들의 이야기를 추가했다. 상영시간도 기존 127분에서 132분으로 늘었다.



조 감독은 "우리 영화는 결코 대중에게 외면받지 않았다"라며 "국회 상영회와 특별시사회까지 뜨거운 눈물과 연대가 이어졌고, 재개봉을 위한 텀블벅 캠페인에는 무려 2980명의 후원자분들께서 기적처럼 함께해 주셨다"라고 말했다.



그러면서 "시민 여러분, 여러분의 '공유' 한 번이 굳게 닫힌 극장 문을 여는 가장 강력한 무기가 된다"라며 "우리 영화가 극장 안에서 역사의 증언을 이어갈 수 있도록, 부디 이 글을 널리 퍼뜨려 주시고 함께 목소리를 내어달라. 간곡히 부탁드린다"라고 호소했다.

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