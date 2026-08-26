하이브 대형 신인의 자신감, 강렬함 대신 균형감으로 승부

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튜이드 (TUIDE)ABD
아이슬란드의 광활한 자연과 고요한 도심을 오가며 촬영된 'SUN KISS' 뮤직비디오는 당찬 신인 그룹의 화려한 데뷔에 힘을 더한다. 폭포와 해안가 등을 자유롭게 누비는 일곱 멤버의 모습은 생동감을 만들어내는 동시에 정적인 자연 풍광과도 멋진 조화를 이룬다.
튜이드의 데뷔 음반 <TUNE & PLAY>가 흥미로운 또 한 가지 이유는 유명 뮤지션들의 대거 참여에도 불구하고 유행에 편승하기보다 다양한 요소를 적절히 안배했다는 점이다. 소울, R&B, 일렉트로닉, 개러지 등의 요소를 교차시키면서도 이를 하나의 음악적 정체성으로 묶어냈다.
그 결과 다섯 곡은 모두 결이 조금씩 다르지만 하나의 세계관처럼 탄탄한 설계 안에서 안정적으로 움직인다. 1번 트랙이자 레이블 이름을 그대로 사용한 'ABD'는 R&B와 힙합을 녹여냈고, 하우스 및 G-Funk를 기반으로 한 'Echo'와 'Flip-Flop Girl'에서는 음악적 확장성을 보여준다.
내일이 더 기대되는 방향성