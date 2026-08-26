하이브 대형 신인의 자신감, 강렬함 대신 균형감으로 승부

▲튜이드 (TUIDE) 데뷔 EP 'TUNE & PLAY ABD

'Tune the tide(세상의 흐름을 조율하다)'라는 문장에서 착안한 팀 이름처럼 〈TUNE & PLAY〉에는 7인조만의 고유한 템포와 리듬으로 새로운 물결을 일으키겠다는 나름의 자신감이 보인다. 화려한 시작보다는 은근한 매력이 오래 남는 음악을 선택했고('Sun Kiss'), 잔잔함 못지않은 에너지 넘치는 모습도 동시에 드러냈다('Girls').

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튜이드가 무엇을 잘하는 팀인지 단번에 설명하기보다는 앞으로 어디까지 갈 수 있는지를 궁금하게 만드는 데뷔작에 가깝다. 서로 다른 장르의 요소가 하나로 어우러지면서 산만함 대신 균형감을 확보한 점은 이번 작품이 거둔 또 하나의 성과로 손꼽을 만하다.

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무엇보다 〈TUNE & PLAY〉는 신인 그룹 튜이드가 앞으로 어떤 음악을 들려줄지에 대한 방향성을 제시했다는 점에서 큰 의미를 부여한다. 완성도 높은 악곡들을 고르게 배치한 구성은 특정 한 곡 대신 앨범 전체의 안정된 흐름으로 이들을 기억하게 만든다. 아직 보여줄 것이 더 많은 '케이팝 유망주' 튜이드의 가능성은 데뷔 음반을 통해 충분히 입증되었다.

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