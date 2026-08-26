패배 직전 KIA 구한 한 방, 대타 이호연의 기적 같은 스윙

기아타이거즈

이호연 선수가 타격한다. 2026. 08. 25이틀 전 끝내기 만루홈런에 고개를 숙였던 KIA 타이거즈가 이번에는 끝내기 만루홈런으로 웃었다. 승리의 주인공은 선발 출전 선수도, 중심 타자도 아니었다. 9회 말 2사 만루에서 대타로 등장한 이호연이 한 번의 스윙으로 패배 직전의 KIA를 구해냈다.KIA는 25일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 롯데 자이언츠와의 2026 신한 SOL KBO리그 홈경기에서 8-5로 역전승을 거뒀다. 4-5로 뒤지던 9회 말 2사 만루에서 이호연이 우측 담장을 넘기는 끝내기 만루홈런을 터뜨리며 경기를 단숨에 뒤집었다.경기 초반에는 KIA가 먼저 흐름을 잡았다. KIA는 1회와 3회 한 점씩을 뽑아내며 2-0으로 앞섰다. 하지만 롯데가 5회 초 타선을 폭발시키면서 분위기가 급격히 바뀌었다. 롯데는 1사 만루에서 손성빈의 2타점 적시타를 시작으로 나승엽의 2타점 2루타와 빅터 레이예스의 1타점 2루타를 묶어 한 이닝에 5점을 올렸다. 순식간에 KIA는 2-5로 끌려가기 시작했다.KIA도 그대로 물러서지 않았다. 6회 하주석의 투런홈런이 터지면서 점수 차를 4-5까지 좁혔다. 이후 추가 득점에는 실패했지만, 투수진이 롯데의 공격을 막아내면서 한 점 차 승부를 이어갔다. 결국 KIA에 마지막 기회가 찾아온 것은 9회 말이었다.롯데는 한 점 차 리드를 지키기 위해 마무리 투수 김원중을 투입했다. KIA는 1사 후 나성범의 안타로 마지막 불씨를 살렸다. 대타 이창진이 삼진으로 물러나면서 아웃카운트는 두 개가 됐지만, 김호령이 안타를 때려내며 기회를 이어갔다. 이어 김태군까지 볼넷을 골라내면서 2사 만루가 만들어졌다. 안타 하나면 동점, 장타가 나온다면 역전까지 가능한 상황이었다.이때 KIA 벤치는 변우혁 대신 이호연을 대타로 선택했다. 그리고 이 선택은 경기의 결말을 완전히 바꿨다. 이호연이 때려낸 타구는 우측 담장을 넘어갔고 4-5였던 점수는 순식간에 8-5가 됐다. 패배까지 아웃카운트 하나만을 남겨뒀던 KIA가 극적인 역전승을 완성한 순간이었다. 이호연은 KBO리그 역대 두 번째로 대타 역전 끝내기 만루홈런을 기록한 선수가 됐다. 첫 번째 기록은 2017년 넥센 히어로즈 소속이었던 이택근이 세웠다.이번 승리가 더욱 극적으로 느껴지는 이유는 불과 이틀 전 KIA가 정반대의 상황을 경험했기 때문이다. KIA는 23일 키움 히어로즈전에서 9회 말까지 앞서고 있었지만 2사 만루에서 김재현에게 끝내기 만루홈런을 허용해 7-8로 패했다.승리를 눈앞에서 놓친 충격적인 경기였다. 그러나 바로 다음 경기인 25일에는 KIA가 9회 말 2사 만루에서 끝내기 만루홈런을 터뜨렸다. 끝내기 만루포에 울었던 팀이 한 경기만에 똑같은 방식으로 승리를 거둔 것이다.팀에게도 의미가 큰 승리였다. KIA는 이날 승리로 2연패에서 벗어나 시즌 61승 2무 50패를 기록하며 단독 4위를 지켰다. 상위권 순위 경쟁이 치열하게 전개되는 상황에서 자칫 연패가 길어질 수 있었지만 극적인 승리로 분위기를 바꿀 수 있게 됐다.무엇보다 이날 경기는 야구에서 마지막 아웃카운트가 잡히기 전까지 승부를 예측할 수 없다는 사실을 다시 한번 보여줬다. KIA는 5회 한꺼번에 5점을 허용하며 경기를 내주는 듯했고, 9회말 2사까지 한 점 뒤지고 있었다. 그러나 나성범과 김호령, 김태군이 차례로 기회를 연결했고 마지막 순간 대타 이호연이 경기의 주인공이 됐다.끝내기 만루홈런에 무너졌던 KIA가 불과 이틀 뒤 끝내기 만루홈런으로 되살아났다. 그리고 그 극적인 반전의 중심에는 대타 이호연이 있었다. 단 한 번의 타석, 단 한 번의 스윙으로 경기 결과와 팀 분위기를 동시에 바꿔놓은 이호연의 홈런은 KIA의 2026시즌을 돌아볼 때 쉽게 잊히지 않을 장면으로 남을 전망이다.