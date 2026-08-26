미움받던 감독서 영웅으로, 김기동의 드라마틱한 반전

연합뉴스

'완연한 서울의 봄' 출사표 밝히는 김기동 감독긴 암흑기를 겪던 서울은 2023년 12월 김기동 감독을 구단을 15대 사령탑으로 영입하며 변화에 나섰다. 김기동 감독은 포항 스틸러스에서 FA컵 우승과 ACL(아시아챔피언스리그) 준우승, K리그1 올해의 감독상 등을 수상하는 성과를 기록하며 국내 최고의 전술가로 명성을 얻었다. '명가재건'의 특명을 받고 서울의 지휘봉을 거머쥔 김 감독은 부임 첫해인 2024시즌 4위로 팀을 ACL 무대로 이끌었고, 2025년에는 6위로 2년연속 상위스플릿 진출에 성공했다.하지만 김기동 감독이 서울의 진정한 '보스'로 인정받는 과정은 결코 순탄하지 않았다. K리그 대표 빅클럽이라는 자부심과 눈높이가 남다른 서울 팬들은, 2년간 적지않은 투자에도 불구하고 안정감이 떨어지는 경기력과, 무관에 그친 성적에 만족하지 못했다. 특히 2년차에 제시 린가드를 제외한 외국인 선수들과 이적생들의 연이은 적응 실패, 고질적인 수비불안이 번번이 발목을 잡으며 롤러코스터같은 행보를 거듭했다.최대 위기는 기성용의 이적 파동이었다. 김기동 감독은 부임 직후부터 오스마르, 고요한 등 팀에서 오랫동안 활약해온 베테랑 선수들을 조금씩 정리하면서 꾸준히 세대교체를 추진해왔다. 2년차에는 오랫동안 팀의 구심점이었지만 노쇠화로 기량이 점차 하락하던 기성용에 대한 의존도에서도 벗어나려고 했다. 은퇴 위기에 몰린 기성용은 선수생활 연장을 위하여 공교롭게도 김감독의 친정팀인 포항으로 이적했다.하지만 이 과정에서 기성용은 감독과의 면담 내용을 직접 공개하는 등, 자신이 타의로 팀을 떠날수밖에 없었다는 사실을 지속적으로 부각시키며 김기동 감독과 구단을 흔들었다. 인기 간판스타였던 기성용에 대한 지지와 애착이 강했던 서울 팬들은 충격적인 이적에 크게 반발했다.김기동 감독은 당시 부진하던 팀성적과 맞물려 한동안 홈팬들로부터 구단 버스가 가로막히고 아웃콜을 당하는 등 갖은 수모를 겪어야했다. 지난 시즌 6위에 그친 직후 경질 요구가 빗발쳤지만, 김 감독은 회피하거나 변명하지 않고 묵묵히 서울 사령탑으로의 임기를 완수하겠다는 의지를 드러냈다.그로부터 1년만에, 김기동 감독을 바라보는 여론은 180도 뒤바뀌었다. 2023년 부임 이후 많은 시행착오를 겪으면서도 끈질하게 추진해온 김기동 감독의 전술이 3년만에 서울에 비로소 녹아들고 있다는 평가다.지난 시즌까지 기성용의 빌드업과 롱패스, 린가드의 개인능력에 의존하는 정적이고 단조로운 축구를 펼치던 서울은, 두 선수가 모두 떠난 올시즌에는 오히려 적극적인 활동량을 바탕으로 한 전방 압박과 공수전환이 강점인 팀으로 변모했다. 바베츠, 이승모, 손정범을 중심으로 새롭게 구성된 서울의 중원은 올시즌 K리그 최강으로 꼽힌다.세 선수 모두 김기동 감독이 요구하는 활동량과 전술적 소화능력을 겸비했기에 서울은 상대의 전진을 끊은 뒤 빠르게 공격으로 전환하거나, 공격이 끊기면 곧바로 다시 압박에 들어가는 움직임이 한층 조직적으로 바뀌었다.서울은 올시즌 리그 47득점, 19실점으로 리그 최다득점-최소실점을 동시에 기록하고 있으며 득실마진이 무려 +28에 이른다. 서울 다음으로 많은 골을 넣은 울산(37골)보다 10골이 더 많고, 득실마진 2위인 전북(+9)과는 19점 차이다.지난 시즌 득점 상위 10위권에 한 명도 이름을 올리지 못했고, 두 자릿수 득점자도 린가드(10골) 한명 뿐이었다. 하지만 올시즌에는 벌써 클리말라(10골, 공동 2위)를 비롯하여 정승원(7골 4도움), 이승모(5골 2도움) 문선민 (3골 5도움) , 안데르손(2골 4도움 )등이 고르게 공격포인트를 기록하면서 득점루트가 한층 다양해졌다. 22일에는 더비 라이벌 안양을 상대로 K리그1 역대 최다 점수 차 타이 기록인 7골차 완승을 거두기도 했다.수비에서도 야잔과 김진수가 든든하게 후방을 책임져주면서 안정감을 보이고 있다. 25 경기 중 절반에 가까운 12경기가 클린시트(무실점)였다. 무엇보다 몇몇 스타 선수들의 입김이 지나치게 강하던 선수단이, 이제 김기동 감독의 전술과 장악력을 전폭적으로 신뢰하게 되면서 오히려 팀분위기가 한층 끈끈해졌다는 평가다.독주체제를 구축한 서울은 이제 조금씩 10년만의 우승이라는 야망이 현실로 굳어져가고 있다. 지난 시즌 챔피언 전북의 경우, 25라운드 기준 승점 57점(17승 6무 2패)를 기록했고, 정규라운드 최종전 33라운드에서 승점 71점을 확보하며 조기우승을 확정한바 있다. 당시 2위와의 승점차는 14점이었다.서울 역시 작년의 전북과 비슷한 페이스를 보이고 있으며, 안정된 위기관리능력과 전술적 유연성이라는 장점도 흡사하다. 다만 역대 우승팀들에 비하여 선수단 스쿼드가 두텁지않아서 주전들의 부상이라는 변수에 취약하다는 점은, 유일한 불안요소로 남아있다.김기동 감독은 부천천 승리 이후 조기 우승 가능성에 대해서 여전히 신중한 입장을 보였다. 김 감독은 "조기 우승에 대해 이야기를 하시는데 저희는 조심스럽게 접근하려고 한다. 축구는 경기를 치르다보면 분명 의도치 않은 변수가 생길 수도 있다. 이제야 조금 고지가 보이는 것 같은데, 끝까지 힘을 냈으면 좋겠다"는 바람을 전했다.K리그 8년차 사령탑인 김기동 감독도 아직 리그 우승 경험은 없다. 무엇보다 최용수나 황선홍, 안익수 같은 빅네임 명장들도 실패했던 서울의 재건을 이뤄냈다는 점에서 평가는 더욱 높아질수 있다. 불과 작년까지 팬들의 미움과 비난을 받던 감독에서, 김기동 감독은 이제 서울 팬들의 열렬한 지지와 응원을 받는 감독으로 드라마틱한 반전을 써내려가고 있다.