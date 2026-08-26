미국이 사랑한 '컨트리의 여왕' 돌리 파튼 별세

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컨트리 음악의 전설 돌리 파튼이 세상을 떠났다. 향년 80세Dolly Parton 공식 소셜 서비스
미국인이 사랑한 '컨트리의 여왕'이자 대중문화의 아이콘. 돌리 파튼이 지난 8월 25일 별세했다. 향년 80세. 돌리 파튼의 조카 브라이언 시버는 공식 인스타그램에 게시된 영상에서 그녀의 별세 소식을 알렸다.
돌리 파튼은 2026년 5월 건강상의 이유로 라스베이거스의 공연을 갑작스럽게 취소했던 바 있다. 돌리 파튼은 지금까지 11개의 그래미상을 받았으며, 케네디 센터 명예상을 받았다. 2024년에는 빌보드가 선정한 '역사상 가장 위대한 컨트리 뮤지션 1위'로도 뽑다. 지금까지 1억 장의 앨범을 판매했다.
'아이 윌 얼웨이즈 러브 유'를 비롯한 히트곡의 여왕
돌리 파튼은 미국 테네시 주 애팔레치아의 가난한 가정에서 12남매 중 넷째로 태어났다. 1959년 13살의 나이로 첫 싱글 '퍼피 러브(Puppy Love)'를 발표하고, 1967년 첫 정규 앨범 <헬로, 아이 엠 돌리(Hello, I'm Dolly>)를 발표했다.
이후 수많은 히트곡 행진이 시작되었다. 롤링스톤 선정 역사상 가장 위대한 노래 500에 선정된 '졸린(Jolene), '조슈아(Joshua)', '히얼 컴 유 어게인(Here You Come Again)', 훗날 휘트니 휴스턴의 리메이크로 더 유명해진 '아이 윌 얼웨이즈 러브유(I Will Always Love You)'의 원곡자로도 유명하다. 지금까지 빌보드 컨트리 차트에서 25개의 1위 곡을 배출했다. 진솔하게 자신의 이야기를 하는 작사 작곡 능력과 화려한 비쥬얼을 내세운 그녀는 샤니아 트웨인, 테일러 스위프트 등 컨트리 음악을 하는 여성 팝스타들에게도 결정적인 영향을 미쳤다.
또한 배우로서도 성공적인 커리어를 거뒀다. 1980년 영화 '9 to 5'에서 주연을 맡았다. 돌리 파튼은 직접 작사·작곡하고하고 부른 테마곡 '9 to 5'를 빌보드 핫 100 차트 1위에 올려놓기도 했다. 이 곡은 지금까지도 직장인의 애환을 담은 가사로 사랑받고 있다. 이후 여러 영화와 TV 드라마 등에서 주연을 맡았다. 1983년에는 또 다른 컨트리 스타 케니 로저스와 함께 부른 '아일랜즈 인 더 스트림(Islands in the Stream'으로 빌보드 핫 100 차트 1위에 올랐다.
음악과 자선, 돌리 파튼의 모범적인 발걸음