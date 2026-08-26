친정 울린 이호연 '끝내기 만루포' 드라마, 위기의 마무리 김원중

프로야구 KIA 타이거즈의 이호연이 KBO리그 역사상 최초의 '9회 말 2사 후 대타 끝내기 만루 홈런'이라는 대기록의 주인공이 됐다. 반면 희생양이 된 롯데 자이언츠 김원중은 마무리 투수로서의 커리어에 최대 위기를 맞이하게 됐다.25일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 경기에서 KIA는 롯데에 8-5로 승리했다. KIA는 지난주 최종전이었던 키움 히어로즈전에서는 5점차 리드를 지키지 못하고 9회말에만 불펜 붕괴로 한 이닝 6점을 헌납하며 충격적인 대역전패를 당한바 있다. 특히 마무리 이의리가 2사 만루에서 김재현에게 끝내기 만루포를 내준 것이 뼈아팠다. 그런데 불과 이틀만에 이번에는 KIA가 정반대로 '닮은 꼴' 극적인 역전 끝내기 승리를 선보이며 분위기 반전에 성공했다.이날 승리의 일등 공신은 이호연이었다. 2018년 2차 6라운드(전체 53번)로 롯데에서 프로에 데뷔한 이호연은 KT 위즈를 거쳐 올해 2차 드래프트를 통하여 고향팀 KIA 유니폼을 입었다. 하지만 KIA에서는 이날 경기전까지 올해 1군 12경기 출전에 그쳤고 타율이 .200(25타수 5안타)에 머무르면서 크게 두각을 나타내지 못했다. 1군 통산 홈런도 불과 6개에 불과할만큼 장타력과는 거리가 먼 타자였다.하지만 이범호 KIA 감독은 예상을 깨고 이호연을 9회 2사 만루에서 팀의 운명을 결정지을 마지막 타자로 선택했다. KIA는 9회 초까지 4-5로 뒤지며 패색이 짙었으나 9회 말 1사 후 나성범의 좌전 안타, 2사 후 김호령의 좌전 안타와 김태군의 볼넷으로 만루 기회를 얻어냈다.이범호 감독은 우타자 변우혁을 내리고 이호연을 대타로 투입했다. 이호연이 좌타자인데다 과거 롯데 마무리 김원중에게 안타를 때려낸 경험을 있다는 것을 고려한 결정이었다. 하지만 만일 실패했다면 이범호 감독은 큰 비판을 피할수 없었을 것이다.결과적으로 이범호 감독의 결단은 '신의 한수'가 됐다. 감독의 기대에 부응하듯 이호연은 2볼-1스트라이크에서 유리한 카운트를 만들어놓은 상황에서 롯데 마무리 투수 김원중의 4구째 포크볼을 잡아당겨 오른쪽 담장을 훌쩍 넘겼다. 이호연의 올시즌 첫 홈런이자 커리어 최초의 끝내기 만루홈런이었다.한국야구위원회(KBO) 기록에 따르면 1982년 출범한 프로야구 역사상 '9회 말 2아웃 상황'에서 대타 끝내기 역전 만루 홈런을 때려낸 건 이호연이 처음이다. 하필 상대가 자신의 프로경력 출발점이자 가장 많은 경기를 소화했던 친정팀 롯데였다는 것도 운명같은 장면이었다.불과 이틀전 키움전에서 끝내기 만루포에 당했던 KIA는, 롯데전에서 데자뷰같은 끝내기 만루포로 지난 패배의 아픔을 깨끗하게 치유했다. 또한 KIA는 61승 50패 2무로 4위 자리를 수성하며 3위 LG(62승 50패 1무)과 반게임 차이를 유지했다.반면 롯데에게는 너무나 뼈아픈 패배였다. 지난주 5연승 행진을 이어가며 가을야구에 대한 실낱같은 희망을 이어가던 롯데는, 지난 23일 두산전 패배에 이어 이날 KIA전까지 2연패를 당하며 상승세가 한 풀 꺾였다. 50승 59패 2무로 6위를 유지한 롯데는, 가을야구 마지노선인 5위 두산(59승 4무 50패)와의 승차가 9게임으로 벌어지며 올해도 포스트시즌 진출에 먹구름이 드리웠다.마무리 김원중이 또다시 무너진 것도 롯데로서는 치명적이다. 롯데의 원클럽맨 프랜차이즈 스타인 김원중은 2020년 전업 마무리로 자리잡은 이래 통산 169세이브를 달성하며 리그 정상급 클로저로 활약했다. 하지만 지난 겨울 교통사고 후유증으로 페이스가 크게 떨어졌고 좀처럼 예전의 기량을 회복하지 못하고 있다.롯데는 일단 전반기에 최준용에게 마무리 투수 자리를 맡겼지만, 최준용이 7월 들어 부진에 빠지자 다시 김원중을 마무리로 돌렸다. 하지만 오히려 피안타율이 급등하며 보직 재변경은 오히려 독이 됐다. 지난 2일 사직 삼성전에서는 김원중의 답답한 투구에 화가 난 김태형 감독이 마운드로 올라가 자신의 입을 가리고 이야기하던 김원중의 글러브를 잡아채 내리며 질책하는 장면이 나오기도 했다. 또한 김원중은 14, 15일 사직 NC전에서는 이틀 연속 아웃카운트를 잡지 못하고 강판되는 수모를 당했다.계속되는 불안한 투구에도 불구하고 마땅한 대안이 없었던 롯데는 김원중 마무리 카드를 계속 밀어붙였다. 하지만 이번에는 1점 차 상황을 지키지 못하고 역전 끝내기 만루포까지 허용하는 최악의 상황을 초래했다. 초구 스트라이크를 잡아놓고도 또다시 집중력을 잃고 소극적인 피칭으로 볼 두개를 내주며 불리한 카운트에 몰린게 화근이 됐다. 밋밋했던 133Km의 포크볼은 타이밍을 노리고 있던 이호연에게는 좋은 먹잇감이 됐다. 끝내기 패배를 허용한 직후 고개를 숙이고 착잡한 표정으로 마운드를 내려가는 김원중의 모습은 보는 이들마저 안타깝게 했다.김원중은 올시즌 48경기에서 1승 5패 12홀드 5세이브에 그쳤고 자책점은 5.09까지 치솟았다. 8월만 놓고보면 6경기에서 3.1이닝 11피안타 9실점(8자책)으로 자책점이 무려 21.60이다. 마무리 전업이후 커리어 최악의 시즌이다. 이제는 롯데가 사실상 잔여 경기에서 김원중에게 더이상 마무리를 맡기기는 어려워졌다는 전망이 나오고 있다.