이틀 전엔 맞았고, 오늘은 때렸다… KIA 이호연, 끝내기 만루포

KIA 타이거즈

이번 한방으로 이호연의 입지도 달라질수 있다.이호연은 어린 시절 KIA팬이었다. 1995년 광주에서 태어나 광주수창초와 진흥중, 광주제일고를 거쳐 성균관대를 졸업했다. 어린 시절부터 KIA 유니폼을 보며 야구선수의 꿈을 키웠고 KIA 어린이 회원으로 활동한바 있다.하지만 프로 입단 당시 고향팀의 지명을 받지는 못했다. 2018년 신인드래프트에서 롯데 자이언츠에 2차 6라운드 53순위로 지명되면서 프로 생활을 시작했다. 이후 2023년 KT 위즈로 트레이드됐고, 2025년 KBO 2차 드래프트에서 KIA가 3라운드에 이호연을 지명하면서 마침내 고향팀 유니폼을 입게 됐다.KIA가 이호연에게 기대한 것은 공격력이었다. KT에서 1군 경험을 쌓으며 타격 능력을 보여줬고, KIA는 2차 드래프트에서 그의 방망이를 높게 평가해 지명했다. 2025년 KT에서는 1군 70타수 24안타, 타율 0.343, 1홈런, 8타점을 기록하기도 했다.하지만 고향팀에서의 첫 시즌이 순탄했던 것은 아니다. 주전 경쟁과 출전 기회를 놓고 싸워야 했고, 팀 내에서 자신의 입지를 만들어야 했다. 그런 이호연에게 이날 타석은 자신의 존재감을 가장 확실하게 보여줄 수 있는 순간이었다.상대는 롯데의 마무리 김원중. 주자는 모두 홈을 밟을 준비가 돼 있었고, KIA는 한 번의 안타면 동점, 장타가 나오면 역전까지 가능한 상황이었다. 이호연은 김원중의 포크볼을 받아쳤다. 타구는 우측 담장을 넘어갔다. 끝내기 만루홈런이었다.5-4로 뒤지던 KIA가 8-5로 뒤집었다. 이호연은 올 시즌 첫 홈런을 가장 극적인 순간에 기록했다. 대타로 나와 2사 만루에서 팀의 패배를 승리로 바꾼 끝내기 만루홈런이었다.개인적으로도 의미가 큰 한 방이었다. 고향팀 KIA에서 자신의 이름을 팬들에게 각인시키는 데 이보다 강력한 장면은 없었다. 시즌 첫 홈런이라는 기록보다 팀의 연패를 끊어낸 끝내기 홈런이라는 의미가 훨씬 컸다. 더불어 단순한 역전 홈런만이 아니었다. 이틀 전 KIA가 끝내기 만루홈런을 맞았던 바로 그 상황에서 나온 역전 끝내기 만루홈런이었다.23일 고척에서 KIA의 이의리는 9회말 2사 만루에서 김재현에게 끝내기 만루홈런을 맞았다. 이틀 뒤 광주에서는 이호연이 같은 9회말 2사 만루에서 끝내기 만루홈런을 터뜨렸다. KIA가 불과 이틀 사이 같은 장면의 패자에서 승자로 바뀐 것이다.이틀 전 끝내기 만루홈런에 무너지며 충격을 받았던 KIA는 이날 경기마저 내줬을 경우 분위기가 가라앉았을 가능성이 높다. 야구가 흐름의 스포츠라는 점을 감안했을 때 더 더욱 그렇다. 이호연의 한방은 바로 그런 상황을 끊어주고 흐름을 이어줬다는 점에서 의미가 크다.