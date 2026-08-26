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이틀 전엔 맞았고, 오늘은 때렸다… KIA 이호연, 끝내기 만루포

이틀 전엔 맞았고, 오늘은 때렸다… KIA 이호연, 끝내기 만루포

고향팀 KIA에서 터뜨린 시즌 첫 홈런이 '인생의 한 방'

김종수(oetet)
26.08.26 09:46최종업데이트26.08.26 09:46
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이호연의 한방은 자칫 가라앉을 뻔한 KIA의 흐름을 다시 끌어올렸다는 점에서 의미가 크다.
이호연의 한방은 자칫 가라앉을 뻔한 KIA의 흐름을 다시 끌어올렸다는 점에서 의미가 크다.KIA 타이거즈

KIA 타이거즈가 이틀 전 당했던 끝내기 만루홈런의 악몽을 이번에는 끝내기 만루홈런으로 되갚았다. 주인공은 대타 이호연이었다.

KIA는 25일 광주-기아 챔피언스필드에서 있었던 2026 신한은행 SOL KBO리그 롯데 자이언츠전에서 9회말 2사 만루에서 터진 이호연의 역전 끝내기 만루홈런에 힘입어 8-5로 승리했다. 5-2로 뒤지던 경기를 6회부터 추격한 KIA는 마지막 공격에서 승부를 뒤집으며 2연패에서 탈출했다.

KIA는 시즌 61승 50패 2무를 기록하며 4위를 지켰다. 롯데는 50승 59패 2무가 됐다. 이번 승리는 이틀 전 패배와 맞물리면서 더욱 극적이었다. KIA는 23일 고척 키움 히어로즈전에서 7-2로 앞서던 경기를 9회말 김재현에게 끝내기 역전 만루홈런을 허용하며 7-8로 패했다.

불과 이틀 뒤 이번에는 KIA가 9회말 끝내기 만루홈런으로 경기를 뒤집었다. KBO리그 역사에서도 보기 드문 장면이 연이어 나온 셈이다.

2025년 KBO 2차 드래프트에서 KIA가 3라운드에 지명한 이호연은 광주 출신이다.
2025년 KBO 2차 드래프트에서 KIA가 3라운드에 지명한 이호연은 광주 출신이다.KIA 타이거즈

5-2 열세에서 시작된 KIA의 추격

KIA는 초반 주도권을 잡았다. 1회말 박재현의 2루타에 이어 나성범의 적시 2루타가 나오면서 선취점을 올렸다. 3회말에는 김선빈의 적시타로 한 점을 추가하며 2-0으로 앞섰다.

그러나 롯데가 5회초 단숨에 경기를 뒤집었다. 고승민과 한태양의 연속 안타로 만든 기회에서 전민재의 볼넷으로 만루가 됐고, 손성빈의 2타점 적시타가 나오며 승부가 원점으로 돌아갔다. 이어 나승엽의 2타점 2루타와 레이예스의 적시 2루타까지 이어지면서 5-2로 앞섰다.

KIA 선발 시라카와 케이쇼는 4⅔이닝 5실점을 기록한 뒤 마운드를 내려갔다. KIA는 이후 불펜을 가동하며 추가 실점을 막는 데 집중했다. 추격의 신호탄은 6회말 나왔다. 박상준이 출루한 뒤 하주석이 우중간 담장을 넘기는 투런홈런을 터뜨리면서 점수는 4-5가 됐다. 한 점 차 승부가 되면서 경기의 흐름도 다시 팽팽해졌다.

롯데는 7회초 1사 만루의 기회를 잡았지만 추가 득점에 실패했다. KIA는 정해영을 시작으로 김범수, 성영탁, 조상우 등을 투입해 롯데의 공격을 막아냈다. 5-4로 뒤진 채 9회말을 맞은 KIA에는 마지막 기회가 남아 있었다.

롯데는 마무리 김원중을 투입했다. 선두타자 나성범이 좌전안타로 출루했고 대주자 박정우가 투입됐다. 이창진이 삼진으로 물러나면서 아웃카운트 하나가 늘었지만 김호령이 좌전안타를 때려 1, 2루를 만들었다. 이어 김태군이 볼넷을 골라냈다. 2사 만루. 그리고 타석에 이호연이 들어섰다.

이번 한방으로 이호연의 입지도 달라질수 있다.
이번 한방으로 이호연의 입지도 달라질수 있다.KIA 타이거즈

'고향팀' KIA에서 터진 인생의 한 방…이호연에게도 특별했던 순간

이호연은 어린 시절 KIA팬이었다. 1995년 광주에서 태어나 광주수창초와 진흥중, 광주제일고를 거쳐 성균관대를 졸업했다. 어린 시절부터 KIA 유니폼을 보며 야구선수의 꿈을 키웠고 KIA 어린이 회원으로 활동한바 있다.

하지만 프로 입단 당시 고향팀의 지명을 받지는 못했다. 2018년 신인드래프트에서 롯데 자이언츠에 2차 6라운드 53순위로 지명되면서 프로 생활을 시작했다. 이후 2023년 KT 위즈로 트레이드됐고, 2025년 KBO 2차 드래프트에서 KIA가 3라운드에 이호연을 지명하면서 마침내 고향팀 유니폼을 입게 됐다.

KIA가 이호연에게 기대한 것은 공격력이었다. KT에서 1군 경험을 쌓으며 타격 능력을 보여줬고, KIA는 2차 드래프트에서 그의 방망이를 높게 평가해 지명했다. 2025년 KT에서는 1군 70타수 24안타, 타율 0.343, 1홈런, 8타점을 기록하기도 했다.

하지만 고향팀에서의 첫 시즌이 순탄했던 것은 아니다. 주전 경쟁과 출전 기회를 놓고 싸워야 했고, 팀 내에서 자신의 입지를 만들어야 했다. 그런 이호연에게 이날 타석은 자신의 존재감을 가장 확실하게 보여줄 수 있는 순간이었다.

상대는 롯데의 마무리 김원중. 주자는 모두 홈을 밟을 준비가 돼 있었고, KIA는 한 번의 안타면 동점, 장타가 나오면 역전까지 가능한 상황이었다. 이호연은 김원중의 포크볼을 받아쳤다. 타구는 우측 담장을 넘어갔다. 끝내기 만루홈런이었다.

5-4로 뒤지던 KIA가 8-5로 뒤집었다. 이호연은 올 시즌 첫 홈런을 가장 극적인 순간에 기록했다. 대타로 나와 2사 만루에서 팀의 패배를 승리로 바꾼 끝내기 만루홈런이었다.

개인적으로도 의미가 큰 한 방이었다. 고향팀 KIA에서 자신의 이름을 팬들에게 각인시키는 데 이보다 강력한 장면은 없었다. 시즌 첫 홈런이라는 기록보다 팀의 연패를 끊어낸 끝내기 홈런이라는 의미가 훨씬 컸다. 더불어 단순한 역전 홈런만이 아니었다. 이틀 전 KIA가 끝내기 만루홈런을 맞았던 바로 그 상황에서 나온 역전 끝내기 만루홈런이었다.

23일 고척에서 KIA의 이의리는 9회말 2사 만루에서 김재현에게 끝내기 만루홈런을 맞았다. 이틀 뒤 광주에서는 이호연이 같은 9회말 2사 만루에서 끝내기 만루홈런을 터뜨렸다. KIA가 불과 이틀 사이 같은 장면의 패자에서 승자로 바뀐 것이다.

이틀 전 끝내기 만루홈런에 무너지며 충격을 받았던 KIA는 이날 경기마저 내줬을 경우 분위기가 가라앉았을 가능성이 높다. 야구가 흐름의 스포츠라는 점을 감안했을 때 더 더욱 그렇다. 이호연의 한방은 바로 그런 상황을 끊어주고 흐름을 이어줬다는 점에서 의미가 크다.

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이호연 역전만루홈런 2차드래프트

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