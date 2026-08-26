'따라가지 못한다'... 승점 1점에 그친 전북현대, 반 시즌 만에 사라진 '우승 DNA'

추격 본능이 사라졌다. 지난해 '우승 DNA'를 부활시키며 웃었던 전북이지만, 반시즌 만에 완벽하게 자취를 감췄다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 25일 오후 7시 30분 김천종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드에서 주승진 감독의 김천 상무와 0-0 무승부를 거뒀다. 이로써 전북은 10승 8무 7패 승점 38점 2위에, 김천은 4승 15무 6패 승점 27점 11위에 자리했다.올해 만났다 하면 팽팽한 모습을 보여줬던 이들이다. 첫 번째 맞대결에서는 1-1 무승부로 종료됐고, 북중미 월드컵 휴식기 전 마지막 경기서는 전북이 1-0으로 간신히 승점 3을 챙겼다.이번 경기도 분위기가 비슷하게 흘러갔다. 양 팀 점유율 모두 50-50을 선보이며 기회를 엿봤고, 전북은 이동준, 조위제가 연달아 슈팅을 날렸으나 득점에 실패했다.후반에도 상황은 급변하지 않았다. 후반 막판 김천 정재민이 페널티킥을 얻어냈으나 VAR 끝에 취소됐다. 전북도 교체로 반전을 만들고자 했지만, 역부족이었다.빡빡한 일정 속 주중 경기였음에도 양 팀은 날카로움을 전혀 보여주지 못했다. 특히 연승을 노렸던 전북은 최악의 경기력을 선보이며 다시 비판 대상에 올랐다.가장 큰 문제점은 바로 '추격 본능'이 완벽하게 사라진 점이다. 지난해 거스 포옛 감독 체제 아래 전북은 완벽한 공수 밸런스도 좋았지만, 기세를 타고 이어가는 점이 최대 강점이었다.5라운드까지 단 1승에 그쳤으나 6라운드 안양전 승리 이후 26라운드까지 무패 행진을 이어가며 선두에 자리하고 있었던 대전을 끌어내렸다. 이를 통해 조기 우승과 10번째 별을 품었다.과거에도 마찬가지였다. 김상식 감독 시절이었던 2021시즌에도 후반기 9경기 연속 무패 행진을 질주하며 극적인 역전 우승을 일궈냈다. 모라이스 감독 체제 아래 있었던 2019·2020년도 마찬가지로 동일했다.추격 그리고 뒤집기에 강점이 있었으나 현재 전북은 그런 모습이 완벽하게 실종됐다. 정정용 감독 제체로 시작했던 이번 시즌 이들의 첫 걸음은 그리 나쁘지 않았다.개막전 부천에 패배했으나 6라운드까지 3승을 추가했다. 하지만, 중요한 순간 흐름을 타지 못했다. 선두 서울과 맞붙었던 7라운드에서는 패배했으며 이후 강원(무)·인천(패)에 무너졌다.월드컵 휴식기 전까지 3승 2무를 질주했으나 이후에도 기세를 이어가지 못했다. 특히 선두 서울이 20라운드 울산전 패배와 코리아컵에서 부산 아이파크에 패배하며 흔들렸으나 기회를 못 살렸다.사활을 걸어야만 했던 21라운드 홈 맞대결에서는 보수적인 경기 운영 끝에 0-0 무승부를 거뒀고, 이후 제주·부천에 무너지며 격차는 서서히 벌어졌다. 하지만, 끝난 게 아니었다.직전 라운드 울산을 격파하면서 꺼져가던 불씨를 살렸기 때문. 경기 직전, 서울과 격차는 13점으로 기적과 같은 우승을 일궈내기 위해서는 이 격차를 유지하며 기회를 엿봐야만 했다. 그렇기에 이번 김천전은 반드시 승리가 필요했던 이유다.경기 전 정정용 감독은 "거의 마지막 기회다"라며 의지를 불태웠다.그러나 전북은 이번에도 추격 기회를 스스로 놓쳤다. 전후반 통틀어 유효 슈팅은 단 3개에 불과했고, 후반에는 오히려 밀리는 듯한 그림이 나오며 답답함을 더했다. 후반 막판에는 수비 진영에서 흔들리며 패배 위기까지 몰렸다.같은 시각 부천을 제압하며 조기 우승을 바라보고 있는 서울(15점)과 차이보다 오늘 경기를 치렀던 김천과의 승점 차(11점)가 더 나지 않는다.즉 그토록 바랬던 리그 2연패의 꿈은 서서히 멀어지고 있고, 자칫 삐끗하게 되면 파이널 B로 추락할 수 있는 현실이라는 뜻.경기 후 정정용 감독은 고개를 숙였다. 그는 "극복하기 위해 잠도 안 자고 노력해야 할 것 같다"라며 "주말 원정 경기는 잘 준비하겠다"라고 했다.한편, 전북은 오는 30일 인천 유나이티드와 리그 26라운드 일전을 치른다.