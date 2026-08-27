개인보다 팀, 기록보다 헌신…이승현은 왜 특별한가?

대한민국농구협회

이승현은 팀원들의 사기를 끌어올려주는 리더십이 좋다.프로 스포츠 선수에게 개인 기록은 중요하다. 득점과 리바운드, 어시스트, 야투 성공률 등은 선수의 경기력을 평가하는 객관적인 자료다. 선수의 가치와 계약에도 영향을 미칠 수 있고, 팬들이 선수를 기억하는 중요한 기준이 되기도 한다.그러나 팀 스포츠의 모든 가치를 기록으로 판단할 수는 없다. 특히 농구는 다섯 명의 움직임이 유기적으로 연결되는 스포츠다. 한 선수가 자신의 공격 기회를 포기하고 동료에게 공간을 만들어주는 것이 팀에는 더 좋은 선택일 수 있다. 수비에서도 자신의 득점 기록을 높이는 것보다 상대 에이스를 막는 것이 팀 승리에 더 중요하게 작용하기도 한다.이승현은 그런 농구에 익숙한 선수다. 자신이 주인공이 되기보다 팀 전술에 자신을 맞춘다. 이는 단순히 '희생'이라는 말만으로 설명하기 어렵다. 팀 스포츠에서 자신의 능력을 팀에 맞게 사용하는 것 역시 하나의 능력이기 때문이다.선수라면 누구나 본인의 기록을 높이고 싶어 한다. 더 많은 득점을 올리고 더 많은 관심을 받고 싶은 마음도 자연스럽다. 하지만 팀 스포츠에서는 개인의 욕심이 지나치게 커질 경우 팀 전체의 균형이 무너질 수 있다.반대로 자신의 역할을 정확히 이해하는 선수가 있으면 팀의 완성도는 높아진다. 이승현은 오랜 시간 후자의 모습을 보여왔다. 자신의 장점을 과시하기보다 팀이 필요로 하는 역할을 수행했다. 공격에서 주목받지 못하는 날에도 수비와 리바운드, 스크린으로 팀에 기여했고, 상대에 따라 자신의 수비 범위를 넓혔다.무엇보다 놀라운 점은 오랜 시간 같은 자세를 유지했다는 점이다. 한두 시즌 팀을 위해 뛰는 것은 가능하다. 하지만 선수 생활이 길어질수록 경쟁은 치열해지고 몸은 예전 같지 않게 된다. 젊은 선수들이 계속 올라오고 팀 내 역할도 달라진다. 자신의 입지가 달라질 수도 있고, 이전보다 출전 시간이 줄어들 수도 있다.그런 상황에서도 자신에게 주어진 역할을 받아들이고 코트에 나서는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 이승현은 그렇게 오랜 시간을 버티고 있다. 유려한 언변이나 행동으로 자신의 존재감을 증명하기보다 코트에서 보여주는 방식을 선택했다.그래서 이승현을 평가할 때는 기록지에 적힌 숫자만 볼 것이 아니라 그 숫자 뒤에 있는 움직임까지 함께 봐야 한다. 득점과 리바운드, 어시스트만으로는 그의 가치를 온전히 설명하기 어렵다. 상대 빅맨과 부딪힌 수많은 순간, 동료를 위해 걸었던 수많은 스크린, 외곽으로 뛰어나가 상대 슈터를 막았던 수많은 장면이 그의 농구를 만들어왔다.한국 농구에는 화려한 스타가 필요하다. 팬들을 열광시키는 에이스도 필요하고, 중요한 순간 득점을 책임지는 선수도 필요하다. 하지만 그런 선수들 옆에는 팀을 위해 자신의 역할을 수행하는 선수가 반드시 있어야 한다. 이승현이 오랜 시간 국가대표로 선택받을 수 있었던 이유도 여기에 있다.그는 자신을 팀에 맞추는 선수였다. 개인기록보다 팀의 승리를 먼저 생각했고, 자신보다 큰 선수들과 몸을 부딪히면서도 물러서지 않았다. 골밑에서 버티다가도 외곽 수비가 필요하면 다시 뛰었다. 그리고 그 모든 과정에서 자신이 얼마나 많은 일을 했는지를 내세우지 않았다.이승현의 농구에 대해 '팀 그 자체'라는 말이 나오는 이유다. 화려함보다 꾸준함, 개인보다 팀, 기록보다 헌신. 이승현이 한국 농구에 남긴 가치는 바로 여기에 있다. 그리고 그것이 오랜 시간 국가대표 유니폼을 입고 코트를 누빈 이승현을 지금도 특별하게 바라보게 만드는 이유다.