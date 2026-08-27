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개인보다 팀, 기록보다 헌신…이승현은 왜 특별한가?

개인보다 팀, 기록보다 헌신…이승현은 왜 특별한가?

화려한 기록은 없어도 팀에는 꼭 필요한 선수

김종수(oetet)
26.08.27 09:15최종업데이트26.08.27 09:15
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이승현은 경기내내 쉴새없이 뛰고 또 뛴다.
이승현은 경기내내 쉴새없이 뛰고 또 뛴다.대한민국농구협회

농구에서 가장 주목받는 선수는 대개 득점을 많이 올리는 에이스형 선수다. 화려한 개인기와 정확한 슈팅, 승부처에서 경기를 결정짓는 플레이는 팬들의 기억에 오래 남는다. 반면 스크린을 걸고, 상대의 공격을 막고, 리바운드를 위해 몸을 부딪히며, 동료가 움직일 공간을 만들어주는 선수는 상대적으로 덜 주목받는 것이 사실이다.

이승현(34, 197cm)은 후자에 가까운 선수다. 언더사이즈 빅맨으로서 자신보다 큰 선수들과 골밑에서 몸싸움을 벌이고, 필요할 때는 외곽까지 따라 나가 수비하며, 공격에서는 동료들의 움직임을 살려주는 플레이를 오랫동안 반복해왔다.

특히 국가대표팀에서는 이런 역할이 더욱 돋보였다. 여러 소속팀에서 각기 다른 역할을 맡던 선수들이 모이는 대표팀에서는 개인의 능력만으로 팀을 구성할 수 없다. 자신의 역할을 이해하고 전술에 맞춰 움직이는 선수가 반드시 필요하다. 이승현은 오랜 시간 그 역할을 묵묵히 수행해왔다.

개인의 기록을 내세우기보다 팀 전술에 자신을 맞췄고, 공격보다 수비에 더 집중했다. 골밑에서 몸싸움이 필요하면 상대 빅맨과 부딪혔고, 외곽 수비가 필요하면 자신의 수비 범위를 넓혔다.

화려하게 드러나는 플레이보다 팀에 필요한 플레이를 선택해온 선수다. 이승현의 가치를 이해하기 위해서는 숫자보다 그가 코트에서 어떤 일을 해왔는지를 살펴볼 필요가 있다.

이승현은 노장이 된 지금도 팀의 에너지레벨을 끌어올려주는 존재다.
이승현은 노장이 된 지금도 팀의 에너지레벨을 끌어올려주는 존재다.대한민국농구협회

큰 선수들과 부딪히고 또 달렸다… 언더사이즈 빅맨의 숙명

이승현의 농구를 평가할 때 빼놓을 수 없는 부분이 신체조건의 한계다. 전형적인 골밑 빅맨과 비교하면 키에서 불리한 조건을 안고 있지만, 오랜 시간 파워포워드 역할을 맡으며 자신보다 큰 선수들과 정면으로 맞섰다.

골밑 수비는 단순히 키가 크다고 해결되는 일이 아니다. 상대가 좋은 위치를 잡지 못하도록 몸으로 버텨야 하고, 리바운드 상황에서는 먼저 자리를 선점해야 한다. 공격에서도 스크린을 걸고 골밑으로 파고들며 끊임없이 몸싸움을 해야 한다.

이승현은 이런 역할을 피하지 않는다. 자신보다 큰 선수를 상대로 버티어내고, 상대가 외곽으로 나가면 함께 움직인다. 골밑에서 몸싸움을 펼친 뒤 도움 수비를 들어가거나 외곽으로 뛰어나가 3점슛을 견제하는 장면 등은 그의 경기에서 어렵지 않게 볼 수 있다.

현대 농구에서 빅맨에게 요구되는 역할이 갈수록 많아지고 있다는 점을 감안하면 결코 쉬운 일이 아니다. 골밑만 지키면 되는 시대가 아니다. 상대 빅맨의 움직임을 따라가면서도 외곽 슈터를 견제해야 하고, 상황에 따라 빠르게 수비 위치를 바꿔야 한다.

국가대표팀에서는 상대 전력에 따라 요구되는 역할이 더욱 다양해진다. 골밑에서 자신보다 훨씬 큰 선수를 막아야 할 때도 있고, 빠른 움직임을 가진 포워드를 상대해야 할 때도 있다. 공격에서는 자신의 득점 기회를 기다리기보다 동료를 위해 스크린을 걸고 공간을 만들어야 하는 경우도 많다.

이승현은 이런 역할을 묵묵히 받아들였다. 그 과정에서 몸이 성할 수만은 없다. 오랜 기간 몸싸움이 많은 포지션에서 뛰었다는 점을 생각하면 크고 작은 통증과 피로가 쌓였을 가능성이 크다.

골밑에서 반복적으로 충돌하고, 경기마다 상대 선수와 몸을 맞대며 싸우는 것은 물론 넓은 범위로 쉴새없이 뛰어다니는 플레이는 아무리 몸이 튼튼한 선수라도 상당한 부담이다.

하지만 이승현은 자신의 고충을 전면에 내세우기보다 늘 맡은 역할에 최선을 다한다. 개인 기록만 놓고 보면 더 좋은 선수들이 많다. 하지만 팀이 필요로 하는 일을 꾸준히 수행하는 능력은 또 다른 가치다.

스크린은 기록에 남지 않는다. 상대의 공격을 몸으로 막아낸 장면도 수비 통계 하나만으로 그 가치를 모두 설명하기 어렵다. 리바운드를 잡기 위해 상대와 치열하게 몸싸움을 벌이고 동료에게 공을 연결하는 과정 역시 마찬가지다.

그러나 이런 플레이가 쌓여 팀의 경기력이 만들어진다. 이승현은 오랜 시간 그 역할을 담당해왔다. 자신이 빛나는 장면을 만들기 위해 움직이기보다 팀이 필요로 하는 위치에 먼저 섰고, 동료가 편하게 공격할 수 있도록 자신의 움직임을 조절했다.

농구를 오래 본 팬들이 이승현의 가치를 높게 평가하는 이유도 여기에 있다. 기록지에 남는 숫자보다 실제 경기에서 팀에 미치는 영향이 훨씬 큰 선수이기 때문이다.

이승현은 팀원들의 사기를 끌어올려주는 리더십이 좋다.
이승현은 팀원들의 사기를 끌어올려주는 리더십이 좋다.대한민국농구협회

개인보다 팀을 먼저 봤다… 기록으로 설명할 수 없는 이승현의 가치

프로 스포츠 선수에게 개인 기록은 중요하다. 득점과 리바운드, 어시스트, 야투 성공률 등은 선수의 경기력을 평가하는 객관적인 자료다. 선수의 가치와 계약에도 영향을 미칠 수 있고, 팬들이 선수를 기억하는 중요한 기준이 되기도 한다.

그러나 팀 스포츠의 모든 가치를 기록으로 판단할 수는 없다. 특히 농구는 다섯 명의 움직임이 유기적으로 연결되는 스포츠다. 한 선수가 자신의 공격 기회를 포기하고 동료에게 공간을 만들어주는 것이 팀에는 더 좋은 선택일 수 있다. 수비에서도 자신의 득점 기록을 높이는 것보다 상대 에이스를 막는 것이 팀 승리에 더 중요하게 작용하기도 한다.

이승현은 그런 농구에 익숙한 선수다. 자신이 주인공이 되기보다 팀 전술에 자신을 맞춘다. 이는 단순히 '희생'이라는 말만으로 설명하기 어렵다. 팀 스포츠에서 자신의 능력을 팀에 맞게 사용하는 것 역시 하나의 능력이기 때문이다.

선수라면 누구나 본인의 기록을 높이고 싶어 한다. 더 많은 득점을 올리고 더 많은 관심을 받고 싶은 마음도 자연스럽다. 하지만 팀 스포츠에서는 개인의 욕심이 지나치게 커질 경우 팀 전체의 균형이 무너질 수 있다.

반대로 자신의 역할을 정확히 이해하는 선수가 있으면 팀의 완성도는 높아진다. 이승현은 오랜 시간 후자의 모습을 보여왔다. 자신의 장점을 과시하기보다 팀이 필요로 하는 역할을 수행했다. 공격에서 주목받지 못하는 날에도 수비와 리바운드, 스크린으로 팀에 기여했고, 상대에 따라 자신의 수비 범위를 넓혔다.

무엇보다 놀라운 점은 오랜 시간 같은 자세를 유지했다는 점이다. 한두 시즌 팀을 위해 뛰는 것은 가능하다. 하지만 선수 생활이 길어질수록 경쟁은 치열해지고 몸은 예전 같지 않게 된다. 젊은 선수들이 계속 올라오고 팀 내 역할도 달라진다. 자신의 입지가 달라질 수도 있고, 이전보다 출전 시간이 줄어들 수도 있다.

그런 상황에서도 자신에게 주어진 역할을 받아들이고 코트에 나서는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 이승현은 그렇게 오랜 시간을 버티고 있다. 유려한 언변이나 행동으로 자신의 존재감을 증명하기보다 코트에서 보여주는 방식을 선택했다.

그래서 이승현을 평가할 때는 기록지에 적힌 숫자만 볼 것이 아니라 그 숫자 뒤에 있는 움직임까지 함께 봐야 한다. 득점과 리바운드, 어시스트만으로는 그의 가치를 온전히 설명하기 어렵다. 상대 빅맨과 부딪힌 수많은 순간, 동료를 위해 걸었던 수많은 스크린, 외곽으로 뛰어나가 상대 슈터를 막았던 수많은 장면이 그의 농구를 만들어왔다.

한국 농구에는 화려한 스타가 필요하다. 팬들을 열광시키는 에이스도 필요하고, 중요한 순간 득점을 책임지는 선수도 필요하다. 하지만 그런 선수들 옆에는 팀을 위해 자신의 역할을 수행하는 선수가 반드시 있어야 한다. 이승현이 오랜 시간 국가대표로 선택받을 수 있었던 이유도 여기에 있다.

그는 자신을 팀에 맞추는 선수였다. 개인기록보다 팀의 승리를 먼저 생각했고, 자신보다 큰 선수들과 몸을 부딪히면서도 물러서지 않았다. 골밑에서 버티다가도 외곽 수비가 필요하면 다시 뛰었다. 그리고 그 모든 과정에서 자신이 얼마나 많은 일을 했는지를 내세우지 않았다.

이승현의 농구에 대해 '팀 그 자체'라는 말이 나오는 이유다. 화려함보다 꾸준함, 개인보다 팀, 기록보다 헌신. 이승현이 한국 농구에 남긴 가치는 바로 여기에 있다. 그리고 그것이 오랜 시간 국가대표 유니폼을 입고 코트를 누빈 이승현을 지금도 특별하게 바라보게 만드는 이유다.

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이승현 두목호랑이 블루워커

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