인도 시골에서 AI 학습시켰더니 벌어진 일

* 이 글에는 영화의 스포일러가 포함돼 있습니다.
얼마 전 본 다큐 <사진의 얼굴>엔 1960년대 청계천변 풍경을 찍은 일본 보도사진가의 이야기가 등장한다. 당시 청계천은 한국 가난의 상징과도 같은 존재였던가. 천을 따라 늘어선 무허가 판자촌은 매년 수십 만 명씩 유입되는 도시빈민의 터전이었다. 구와바라 시세이가 제 카메라를 들어 이곳을 찍을 때, 한국 사람들은 그 광경을 몹시 부담스러워했다. 그건 한국의 적나라한 가난의 풍경이었으므로. 그러니까 구와바라 시세이의 렌즈를 통해 담기는 것이 오로지 가난, 절망의 광경이라 믿었었던 것이다.
그러나 오로지 그 뿐은 아니었다. 그에게 구정물을 뿌리던 아낙도, '이런 것만 찍느냐'며 몰아세우던 아재도 알지 못하였던 것이 구와바라 시세이의 사진에 담겨 오늘에 전한다. 도리어 한국인이 보지 못했던 진실이 작품 안에 담겨 오늘의 관객과 대면한다. 그 사진 안엔 어떻게든 제 살 길을 터나가려는 사람들의 눈빛이, 생을 살아내는 힘이 깃든 표정이, 천진한 웃음과 솔직한 마음들이 담겨 있는 게 아닌가.
인도 영화 <휴먼 인 더 루프>를 보며 며칠 전 본 이 다큐 속 한 장면이 떠오른 건 어째서였을까. 인도 자르칸트주 외딴 마을, 아디바시 원주민이라 불리는 소수민족 여성의 이야기를 다룬 영화다. 영화는 자르칸트주는 물론, 인도란 나라도 생소한 대륙 동쪽 끝의 한국인에게 완전히 생소한 광경을 내보인다. 이 시대 기술의 최전선과 낙후된 인도의 시골마을의 연결이 바로 그것이다.