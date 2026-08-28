인도 시골에서 AI 학습시켰더니 벌어진 일

서울국제여성영화제

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이 영화가 한국과 닿는 순간



영화가 AI 이미지 생성기를 통해 아름다운, 인디언, 원주민을 입력해 그 결과물을 보이는 순간이 있다. 거기엔 인도에 사는 원주민 부족의 아름다운 여성은 없다. 서구의 매스미디어가 만들어온 이미지, 심지어 인도가 아닌 '인디언'이라 불려온 아메리칸 원주민의 전형적 상이 서구 미인의 외모와 결합해 떠오르는 것이다. AI조차 멀쩡히 살아 있는 네흐마와 같은 이를 이해하지 못한다. 세상 모든 지식을 학습해가는 괴물적 존재조차 제 세계 안에 네흐마와 그 일족, 이들의 가치와 정신과 아름다움을 전혀 담고 있지 않다. 일말의 악의조차 없이 자연히 그리되는 모습은 오늘날 AI 학습의 최전선에서 벌어지는 윤리적 담론 및 연구들과 깊이 닿아 있는 현실적 문제이기도 하다.



글 서두에 나는 우리가 잊고 있는 1960년대 청계천 판자촌의 이야기를 적었다. 그 존재를 우리는 가난이라 하여, 못살던 시절의 못난 풍경이라 하여 담지 않고 기록하지 못하도록 하였다. 그리하여 그를 담은 기록과 이미지를 오늘의 한국인의 뇌리에 두지 않는 데 성공했다. 그 결과가 대체 무엇인가.



다큐 <사진의 얼굴> 속 구와바라 시세이의 작품은 우리가 기억하고 기록하지 않은 풍경이 그저 가난과 못남이 아님을 전한다. 그 안에 담긴 생명력과 생동감이 우리의 오늘을 이루는 힘과 마주 닿아 있단 걸, 가난이 아닌 아름다움이 또한 그곳에 있었음을 보인다. 우리가 선택하고 또 우리가 배제했던 것 가운데는 결코 그렇게 버리고 지나가선 안 되는 것이 있었음을 이 작품이 이야기한다. <휴먼 인 더 루프>가 말하는 것이 이와 떨어져 있지 않다.

서울국제여성영화제 SIWFF 휴먼인더루프 아라니아사헤이 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 칸의 선택받은 영화, 고개는 끄덕여지지만...

스틸컷네흐마는 말한다. 이 벌레는 해충이 아니라고, 잎을 갉아먹긴 하지만 썩은 부분을 먹어 도리어 식물의 생장에 도움이 된다고 한다. 아마도 그럴 것이다. 영화가 앞서 몇 차례 네흐마와 그 일족인 아다바시 원주민들의 남다른 모습을 비춘 것도 그래서일 테다. 이들은 인간과 자연의 공존에 깊은 관심을 기울인다. 아마도 대를 넘어 이어져왔을 삶의 방식을 영화는 고구마 줄기 하나를 캘 때도 주변의 다른 생물들이 상처 입지 않도록 조심하고 자연의 소리며 풍경에 귀를 기울이는 식으로 비추는 것이다. 도시인은 좀처럼 구분하지 못하는 생강과 강황을 한 눈에 구별해내는 일 또한 자연스럽다. 그러나 그와 같은 자질을 세상은 좀처럼 존중하지 않는다.<휴먼 인 더 루프>가 구태여 이와 같은 이야기를 담아낸 까닭은 무엇일까. 네흐마와 그 딸, 다시 AI 라벨링으로 이어지는 이야기는 대체 어떻게 엮여드는가. 그건 이 세계가 작동하는 방식, 너무 빨리 내달리는 기술과 체제, 그 사이 선택되고 배제되는 것에 대한 이야기로 번진다. 해충이란 딱지가 붙은 벌레는 변명의 여지없이 밭에서, 제 터전에서 사라진다. 빠르게 개간되는 밭에서 설 자리를 잃은 그 벌레는 순식간에 멸종의 위기 앞에 놓일지 모른다. 어쩌면 생강과 강황을 구분하지 못하는 사람들이 그러하듯, 세상이 그 이름을 더는 기억하지 않을지도 모른다. 존재는 그렇게 사라질 수 있다. 처음부터 없었던 것처럼.따져보면 네흐마의 존재 자체가 그렇다. 아다바시 원주민과 같은 소수 부족은 인도 안에서도 제 존재를 잘 인정받지 못한다. 결혼대상으로 환영받지 못하고 그 삶의 방식 또한 존중받지 못한다. 그 가난이 대물림되고 이들이 사는 마을 또한 발전하지 않는다. 참다 못하여 도시로 나온 이들은 더는 아다바시족의 삶의 자세를 이어가지 못한다. 세상은 이들이 쇠락하다 조금씩 줄어들어 자연히 소멸되길 기다리는 걸까. 그게 마땅하고 자연스러운 일이라 여기는 것일까.