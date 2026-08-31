빨리 생리하고 싶어하는 13살 소녀의 비극

서울국제여성영화제

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영화가 담고 있지 않은 불편한 진실



그런 아버지와 어머니조차 아들이 해방군에 가담하는 걸 결사적으로 막아선다. 해방군이 사실상 테러조직 수준이기에 더욱 그러했을 것이다. 가담했다가 죽기 십상인 그곳에 외아들을 보낼 수가 없는 부모의 마음과 무력하게 부조리를 감내할 수 없는 청년의 의기가 맞붙는 광경이 낯설지 않다. 아마도 오늘날 가자에서, 신장위구르에서, 미얀마에서, 우크라이나에서, 한 세기 거슬러 올라가면 한반도에서도 빚어졌을 풍경인 때문이겠다.



두아의 성장기와 당대 코소보의 엄혹한 상황이 맞물리는 영화다. 같은 방식으로 이야기를 풀어가는 문학과 영화가 무척이나 많지만 그들이 그러하듯 <두아> 또한 저만의 유효함을 전한다. 나이든 사내에게 성추행을 당하고 그에 복수하고 저항하며 성장해나가는 한 줄기 이야기는 개인의 성장드라마이지만, 그 사내가 세르비아계 주민이며, 그에 대한 공격이 곧 제 가족 전체를 위태롭게 한다는 사실은 정치적이고 사회적인 드라마와 닿는다. 이 모두가 실제 역사적 사실에 기반하고 있는 동시에 인물의 내면에도 충실한 드라마로 빚어져 시공간을 넘어 오늘의 관객을 설득한다. 좋은 영화다.



<두아>는 올해 서울국제여성영화제 경쟁부문인 발견 섹션 대상을 수상했다. 서울국제여성영화제 SIWFF 두아 블레르타바숄리 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 인도 시골에서 AI 학습시켰더니 벌어진 일

스틸컷두아의 아버지와 어머니는 좋은 사람이다. 아마도 영화를 본 누구나 그렇게 말할 것이다. 그런 부모가 현실 가운데선 무력하기만 하다. 아버지는 실업자다. 당시 코소보의 성실한 알바니아계 사내 대부분이 그렇듯이. 그러나 딸린 식구가 많아 그는 주저앉을 수 없다. 용접해 철문을 만들어서 필요로 하는 이에게 파는 것으로 업을 꾸리려 한다. 기름이 좀 더 싼 지역에서 기름을 사다 제 동네에 파는 일도 틈틈이 겸한다. 직장에 다니는 것보다야 못하지만 직장이랄 곳이 사라지는 판이니 어쩔 수 없는 일이다. 솜씨 좋은 엄마는 집에서 옷을 수선하지만 어디까지나 부업일 뿐이다. 그러니까 이들의 형편이 피기를 기대하긴 어렵다. 이제 갓 성년이 된 오빠는 집안의 외아들이다. 그러나 그 또한 직업도, 미래도 없다.왜일까. 오늘의 가자지구와 팔레스타인을 떠올리면 이해가 빠를 테다. 세르비아 남부에 위치한 코소보는 유고연방 붕괴 뒤 강성한 세르비아에 병합돼 독립하지 못한 상태였다. 유고연방 시절 보장됐던 자치권이 박탈됐고 분리독립에의 요구 또한 받아들여지지 않았다. 다수를 차지하는 알바니아계 주민들을 군과 경찰력을 독점한 세르비아가 사실상 강점하고 억압했다. 코소보 독립을 외치는 세력이 해방군을 만들어 무장투쟁을 벌이며 사태는 더욱 격렬하게 비화됐다. 해방군이 세르비아계 경찰을 살해한 사건으로부터 발발한 이른바 코소보 전쟁은 슬로보단 밀로셰비치 세르비아 대통령의 지시에 따른 민간인 학살까지 이뤄지며 세기말의 비극으로 기록됐다. 전쟁은 1999년 미국과 나토의 개입으로 인해 종결된다. 밀로셰비치는 국제사법재판소 전범재판이 진행되던 중 지병으로 사망했다.영화는 당시 상황을 현실적으로 그려낸다. 세르비아는 코소보의 알바니아계 주민들이 타 지역으로 이주하는 걸 막지 않는다. 동시에 코소보에서의 삶을 핍박한다. 경찰에 의해 자행되는 공공연한 백색테러, 세르비아계 주민들에 의해 저질러지는 폭력, 명백한 차별, 사라지는 일자리 등이 알바니아계가 설 자리를 앗아간다. 견디다 못한 이들은 고향을 등지지만 두아의 아버지와 같은 이는 도저히 그렇게는 할 수 없다고 말한다. 조국을 저들의 손에 그냥 넘겨줄 수 없다는 이유다.