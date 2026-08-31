빨리 생리하고 싶어하는 13살 소녀의 비극

* 이 글에는 영화의 스포일러가 포함돼 있습니다.
그 열차에서 두아의 시선은 뒤를 향해 있다. 흔들림 없이. 제가 있을 곳은 그곳, 열차가 나아가는 앞이 아닌 출발한 뒤에 있다는 듯.
28회 서울여성영화제 '발견' 섹션 상영작 <두아>는 1990년대 말, 세르비아 남부 코소보에 사는 열세 살 소녀 두아의 이야기다. 코소보는 발칸반도가 세계의 화약고라 불렸던 지난 세기 말, 구 유고연방 중에서도 세르비아계와 알바니아계가 극렬한 갈등을 벌였던 지역이다. 2008년 코소보가 세르비아로부터 독립을 선포했으나 국제연합(UN)에도 가입하지 못한 미승인국으로 남아 있다. 30년 가까이 지난 코소보의 이야기를 13살 소녀의 눈으로 바라본 영화, 보나마나 그렇고 그런 영화이지 않겠나. 그런 생각이 든 건 비슷한 이야기가 뉴스 위에서도, 영화 안에서도 너무나 잦고 흔한 때문이겠다.
그렇다. 비극이 흔해진 시대다. 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 전쟁을 이어가고, 러시아와 우크라이나 전쟁은 전장이 더 확대된 채 4년 째 지속되고 있다. 주권국의 전쟁 개전권을 금지하고 자위권 행사 외의 선제타격을 범죄행위로 규정한 2차 대전 이후의 세계질서를 완전히 무시한 전쟁들이 곳곳에서 지속된다. UN은 전쟁 앞에 무력한 모습만 보이고 있다. 최강대국 미국이 국제연합에서 아예 탈퇴하는 게 아닐까 전전긍긍이다. 맥락 없는 걱정은 아닌 것이 도널드 트럼프 행정부는 취임 직후 국제기구 및 협약 백여 개를 탈퇴하고 깨부순 데 이어 사실상 괴뢰 국제기구로 평가받는 평화위원회까지 창설하고 공공연히 UN을 대체할 수 있다는 신호를 흘리고 있는 것이다. 십 수 년 전까지 어디서나 들을 수 있던, 역사란 진보한다던 낙관적 학자들이 죄다 입 다물고 있는 시대가 바로 지금이다.