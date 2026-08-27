칸의 선택받은 영화, 고개는 끄덕여지지만...

서울국제여성영화제

스틸컷<미아즈마 캠프에서 생긴 일>이 칸의 선택과 평단의 호평을 동시에 잡은 데는 그 개성이 결정적 영향을 미쳤다. 슬래셔 영화를 만드는 과정을 다루었으나 통상의 메타영화(영화에 대한 영화)가 천착하는 주제와는 차별화되는 문제를 내보이고, 이 과정에서 읽어낼 수는 있지만 명확하게 포획할 수는 없는 다채로운 이야깃거리가 산재해 있다. 이 영화가 대체 무슨 영화인지를 말하는 게 무용할 만큼 해석이 엇갈리는데, 누구는 이로부터 여성주의를 말하고 또 누구는 영화장르나 이 시대 상업영화 시스템을 비판하는 코드를 읽어내기도 한다.어찌됐든 이 영화가 슬래셔 영화를 찍으려는 여성 감독이 배우를 만나 관계 맺는 줄거리를 가졌다는 사실 만큼은 명확하다. 시리즈 촬영지를 매입해 그곳에서 살아가는 빌리는 영화 속에서도 언급되는 명작 <선센 대로> 속 대중에게서 잊힌 왕년의 스타 노마 데스몬드를 연상케 한다. 크리스는 빌리에게 묘한 매혹을 느끼고, 그녀를 단순한 카메오가 아닌 주연배우로 발탁해야겠다고 마음먹는다.물론, 크리스는 거장이라 불리는 수준에 이르지 못한, 냉정하게 말하자면 제작사가 싼 값에 쓰는 실패했지만 가능성이 아주 없지는 감독이다. 그러니까 그녀가 하고 싶다고 인기 없는 60대 여성 배우를 리부트 시리즈 주인공으로 기용할 수는 없는 일이지만, 제작사의 의도와는 별개로 이번 연출을 제 작가정신을 표출할 기회로 잡으려는 크리스의 의지는 아직 꺾이지 않고 있는 상태다. 영화는 필연적으로 좌절을 마주할 밖에 없는 이 괴리가 표면화되기 전까지의 이야기다. 크리스는 아직 제작사와 본격적인 미팅을 하기 전에 시나리오 작업을 위한 사전작업 차 빌리를 만나 남다른 경험을 하게 되는 것이다.