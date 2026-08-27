칸의 선택받은 영화, 고개는 끄덕여지지만...

* 이 글에는 영화의 스포일러가 포함돼 있습니다.
어떤 영화는 영화제에 관객을 몰고 온다. 통상 영화제가 내건 영화는 영화제를 찾아온 관객을 만난다. 영화제를 즐기러 온 이들이 그 안에서 영화를 골라 작품을 본다는 뜻이다. 그러나 반대로 영화를 보기 위해 관심 없던 영화제를 찾는 경우도 있다. 오로지 '어떤' 영화를 보기 위해 그 작품을 건 영화제를 찾는 경우다. 나만 하더라도 이따금은 그런 경험이 있다. 반드시 보고 싶은데 놓친 작품을 보기 위하여 예정에 없던 영화제를 찾아 멀리 길을 떠나는 일 말이다.
28회 서울국제여성영화제에 '새로운 물결' 섹션 상영작 <미아즈마 캠프에서 생긴 일>은 아마도 많은 이들에게 후자와 같은 작품이었을 테다. 이유는 분명하다. 이번 영화제에 걸린 작품 가운데 가장 체급이 있는 작품으로 평가받는 이 영화는 올해 열린 79회 칸영화제 주목할만한 시선 부문 개막작으로 초청돼 '퀴어 팜(Queer Palm)' 상을 수상했다.
칸영화제에서 이렇게나 높은 평가를 받은 작품이 얼마 시차를 두지 않고 들어왔으니 많은 관심이 답지하는 것도 당연한 일이다. 앞선 30회 부천국제판타스틱영화제가 초청해 상영했으나 발빠르게 예매에 성공한 소수만이 진가를 확인할 수 있었던 터다. 수입돼 배급이 이뤄질지도 확신할 수 없는 화제작을 서울국제여성영화제가 다시금 들여와 소개하니, 영화팬들로서는 놓칠 수 없는 기회가 됐다. 동시간대 다른 작품과 달리 이 영화가 일찌감치 매진을 기록한 데는 이런 사연이 자리한다.