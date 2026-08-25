'야생마' 김민규, KIA 외야의 또 다른 히트상품 될까

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김민규는 박재현에 이은 또 다른 히트 상품이 될것으로 기대를 모으고 있다.KIA 타이거즈
빠른 발에 수비력까지... '대주자' 이상의 가능성
김민규의 현재 역할은 대주자다. 경기 후반 승부처에서 누상에 나가 상대 배터리를 흔드는 것이 첫 번째 임무다. 고졸 신인이라는 점을 고려하면 자연스러운 1군 적응 과정이기도 하다. 하지만 대주자로 출전하는 시간이 늘어나면서 김민규의 장점은 주루 하나에 그치지 않는다는 평가가 나오고 있다.
우선 수비다. 김민규는 안정적인 수비 능력을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 빠른 발은 공격에서만 활용되는 것이 아니다. 타구 판단 후 첫발을 빠르게 내디딜 수 있고, 넓은 수비 범위를 커버하는 데도 도움이 된다.
특히 젊은 외야수에게 중요한 것은 타구를 따라가는 속도와 수비 과정에서의 움직임이다. 김민규는 이 부분에서 충분한 가능성을 보여주고 있다. 아직 경험이 많지 않은 만큼 세부적인 부분을 다듬어야 하지만, 수비가 약점이어서 출전 기회를 제한받는 유형의 선수와는 거리가 있다는 평가다.
타격 역시 기대할 만하다. 당장 주전 외야수 수준의 꾸준한 타격을 보여주고 있다고 평가하기는 어렵지만, 타석에서 보여주는 움직임과 타격 재능은 분명히 눈여겨볼 만하다. 고졸 신인이라는 점을 감안하면 앞으로 경험이 쌓일수록 타격에서도 발전할 여지가 크다.
빠른 발은 이미 1군에서 확실하게 증명했다. 수비에서도 가능성을 보여주고 있고 타격 역시 성장 가능성이 있다. 세 가지 요소가 함께 발전한다면 단순한 대주자가 아니라 공수주를 모두 갖춘 외야수로 성장할 수 있다.
현역 시절 대도로 명성을 날렸던 이대형 해설위원이 중계방송 중 김민규의 주력을 A+로 평가한 것도 주목할 부분이다. 빠른 발은 노력만으로 만들어내기 어려운 선천적인 재능에 가깝다. 김민규는 여기에 경기 경험까지 쌓고 있다.
현재의 김민규에게서 느껴지는 이미지는 '절제된 야생마'에 가깝다. 빠르게 달릴 수 있지만 무작정 뛰지는 않는다. 상황을 읽고 기회를 기다리다가 순간적으로 폭발한다. 도루 성공률 92.9%가 이를 잘 보여주고 있다.