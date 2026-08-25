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'야생마' 김민규, KIA 외야의 또 다른 히트상품 될까

'야생마' 김민규, KIA 외야의 또 다른 히트상품 될까

빠른 발에 수비·타격 재능까지 갖춘 19세 기대주

김종수(oetet)
26.08.25 17:15최종업데이트26.08.25 17:15
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김민규의 주력은 같은 팀 선배인 김도영, 박재현은 물론 왕년의 대도 이대형까지 인정할 정도로 폭발적이다.
김민규의 주력은 같은 팀 선배인 김도영, 박재현은 물론 왕년의 대도 이대형까지 인정할 정도로 폭발적이다.KIA 타이거즈

올시즌 박재현이라는 히트 상품을 탄생시킨 KIA 타이거즈 외야진에 또 한 명의 젊은 선수가 기대를 받고 있다. 휘문고를 졸업하고 2026년 신인드래프트에서 3라운드 전체 30순위로 지명을 받은 외야수 김민규(19, 우투우타)다. 주로 대주자로 투입되고 있는 고졸 신인이지만, 그라운드에 모습을 드러낼 때마다 강렬한 인상을 남기고 있다.

가장 눈에 띄는 것은 역시 빠른 발이다. 김민규는 1군에서 14차례 도루를 시도해 13번을 성공시켰다. 성공률은 무려 92.9%다. 단순히 발이 빠른 선수가 아니라 실제 경기에서 자신의 스피드를 효과적으로 활용하고 있다는 의미다.

김민규의 주루에는 폭발력과 절제가 함께 있다. 무작정 앞만 보고 달리는 스타일이 아니라 상대 배터리의 움직임을 살핀 뒤 기회를 잡으면 과감하게 출발한다. 베이스를 도는 과정도 빠르고 슬라이딩 역시 안정적이다. 1루에서 3루, 2루에서 홈까지 이어지는 주루 능력 역시 리그 최정상급이라는 평가가 나온다.

그런데 김민규를 단순히 '빠른 대주자'로만 평가하기에는 아까운 부분이 있다. 수비에서도 안정적인 움직임을 보여주고 있고, 타격에서도 성장 가능성이 높은 선수로 평가받는다.

올 시즌 박재현이 그랬다. 빠른 발을 앞세워 1군에서 기회를 잡은 뒤 타격과 수비에서 자신의 가능성을 보여주면서 어느새 KIA의 주요 외야 자원으로 자리 잡았다. 김민규 역시 비슷한 성장 경로를 밟을 수 있다는 기대가 나오는 이유다.

김민규는 박재현에 이은 또 다른 히트 상품이 될것으로 기대를 모으고 있다.
김민규는 박재현에 이은 또 다른 히트 상품이 될것으로 기대를 모으고 있다.KIA 타이거즈

빠른 발에 수비력까지... '대주자' 이상의 가능성

김민규의 현재 역할은 대주자다. 경기 후반 승부처에서 누상에 나가 상대 배터리를 흔드는 것이 첫 번째 임무다. 고졸 신인이라는 점을 고려하면 자연스러운 1군 적응 과정이기도 하다. 하지만 대주자로 출전하는 시간이 늘어나면서 김민규의 장점은 주루 하나에 그치지 않는다는 평가가 나오고 있다.

우선 수비다. 김민규는 안정적인 수비 능력을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 빠른 발은 공격에서만 활용되는 것이 아니다. 타구 판단 후 첫발을 빠르게 내디딜 수 있고, 넓은 수비 범위를 커버하는 데도 도움이 된다.

특히 젊은 외야수에게 중요한 것은 타구를 따라가는 속도와 수비 과정에서의 움직임이다. 김민규는 이 부분에서 충분한 가능성을 보여주고 있다. 아직 경험이 많지 않은 만큼 세부적인 부분을 다듬어야 하지만, 수비가 약점이어서 출전 기회를 제한받는 유형의 선수와는 거리가 있다는 평가다.

타격 역시 기대할 만하다. 당장 주전 외야수 수준의 꾸준한 타격을 보여주고 있다고 평가하기는 어렵지만, 타석에서 보여주는 움직임과 타격 재능은 분명히 눈여겨볼 만하다. 고졸 신인이라는 점을 감안하면 앞으로 경험이 쌓일수록 타격에서도 발전할 여지가 크다.

빠른 발은 이미 1군에서 확실하게 증명했다. 수비에서도 가능성을 보여주고 있고 타격 역시 성장 가능성이 있다. 세 가지 요소가 함께 발전한다면 단순한 대주자가 아니라 공수주를 모두 갖춘 외야수로 성장할 수 있다.

현역 시절 대도로 명성을 날렸던 이대형 해설위원이 중계방송 중 김민규의 주력을 A+로 평가한 것도 주목할 부분이다. 빠른 발은 노력만으로 만들어내기 어려운 선천적인 재능에 가깝다. 김민규는 여기에 경기 경험까지 쌓고 있다.

현재의 김민규에게서 느껴지는 이미지는 '절제된 야생마'에 가깝다. 빠르게 달릴 수 있지만 무작정 뛰지는 않는다. 상황을 읽고 기회를 기다리다가 순간적으로 폭발한다. 도루 성공률 92.9%가 이를 잘 보여주고 있다.

김민규는 빠른 발을 활용한 외야 수비에서도 높은 점수를 받고 있다.
김민규는 빠른 발을 활용한 외야 수비에서도 높은 점수를 받고 있다.KIA 타이거즈

박재현처럼 터질까... KIA가 기대하는 다음 외야 히트상품

KIA는 올 시즌 박재현이라는 새로운 외야 자원을 만들어냈다. 빠른 발을 무기로 1군에서 기회를 잡았다. 물론 빠르기만 한 선수였다면 지금과 같은 자리를 얻기 어려웠을 것이다. 타격에서 발전을 보여줬고 수비에서도 안정감을 더하면서 주전 외야수로 성장했다.

김민규 역시 비슷한 가능성을 갖고 있다는 평가다. 현재 두 선수의 위치를 직접 비교할 수는 없다. 박재현은 이미 1군에서 많은 경기 경험을 쌓았고, 타격과 수비에서도 경쟁력을 증명하고 있다. 반면 김민규는 이제 막 프로 생활을 시작한 선수다.

그러나 성장 가능성이라는 측면에서는 충분히 기대해볼 만하다. 김민규에게는 박재현에게 있었던 '빠른 발'이라는 공통점이 있다. 여기에 수비 능력과 타격 재능까지 갖추고 있다는 점에서 향후 발전 방향도 다양하다.

특히 KIA에는 김도영이라는 선배가 있다. 김도영은 빠른 발과 장타력을 동시에 갖춘 대표적인 선수다. 박재현 역시 빠른 발을 바탕으로 자신의 공격력을 만들어가고 있다. 여기에 김민규까지 성장한다면 KIA는 잘치고 잘달리는 호타준족 자원을 연이어 확보하게 된다.

물론 김민규가 김도영이나 박재현과 같은 수준의 선수로 성장할 것이라고 단정할 수는 없다. 하지만 출발점은 상당히 좋다. 특히 주루 능력은 이미 1군에서 결과로 나타나고 있다. 빠르면서도 성공률까지 높다는 점은 김민규의 가장 확실한 경쟁력이다. 여기에 타격과 수비가 함께 발전한다면 대주자라는 현재의 역할도 자연스럽게 달라질 수 있다.

올 시즌 박재현이 가능성을 현실로 만들었다. 시즌 초반 빠른 발을 앞세운 외야 유망주였던 박재현은 꾸준한 출전 기회를 얻으면서 타격과 수비까지 발전시켰고 KIA의 중요한 전력으로 자리 잡았다. 김민규가 다음 차례가 될 수 있다는 기대가 나오는 이유다.

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김민규 대도 야생마

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