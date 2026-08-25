'야생마' 김민규, KIA 외야의 또 다른 히트상품 될까

KIA 타이거즈

김민규는 빠른 발을 활용한 외야 수비에서도 높은 점수를 받고 있다.KIA는 올 시즌 박재현이라는 새로운 외야 자원을 만들어냈다. 빠른 발을 무기로 1군에서 기회를 잡았다. 물론 빠르기만 한 선수였다면 지금과 같은 자리를 얻기 어려웠을 것이다. 타격에서 발전을 보여줬고 수비에서도 안정감을 더하면서 주전 외야수로 성장했다.김민규 역시 비슷한 가능성을 갖고 있다는 평가다. 현재 두 선수의 위치를 직접 비교할 수는 없다. 박재현은 이미 1군에서 많은 경기 경험을 쌓았고, 타격과 수비에서도 경쟁력을 증명하고 있다. 반면 김민규는 이제 막 프로 생활을 시작한 선수다.그러나 성장 가능성이라는 측면에서는 충분히 기대해볼 만하다. 김민규에게는 박재현에게 있었던 '빠른 발'이라는 공통점이 있다. 여기에 수비 능력과 타격 재능까지 갖추고 있다는 점에서 향후 발전 방향도 다양하다.특히 KIA에는 김도영이라는 선배가 있다. 김도영은 빠른 발과 장타력을 동시에 갖춘 대표적인 선수다. 박재현 역시 빠른 발을 바탕으로 자신의 공격력을 만들어가고 있다. 여기에 김민규까지 성장한다면 KIA는 잘치고 잘달리는 호타준족 자원을 연이어 확보하게 된다.물론 김민규가 김도영이나 박재현과 같은 수준의 선수로 성장할 것이라고 단정할 수는 없다. 하지만 출발점은 상당히 좋다. 특히 주루 능력은 이미 1군에서 결과로 나타나고 있다. 빠르면서도 성공률까지 높다는 점은 김민규의 가장 확실한 경쟁력이다. 여기에 타격과 수비가 함께 발전한다면 대주자라는 현재의 역할도 자연스럽게 달라질 수 있다.올 시즌 박재현이 가능성을 현실로 만들었다. 시즌 초반 빠른 발을 앞세운 외야 유망주였던 박재현은 꾸준한 출전 기회를 얻으면서 타격과 수비까지 발전시켰고 KIA의 중요한 전력으로 자리 잡았다. 김민규가 다음 차례가 될 수 있다는 기대가 나오는 이유다.