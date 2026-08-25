8년 만에 신작 낸 이창동은 왜 해고 노동자 다뤘나

넷플릭스 영화 <가능한 사랑>은 직장에서 해고된 노동자 부부와 부유한 다큐멘터리 여성 감독 부부를 다룬다. 다큐멘터리 제작을 위해 만난 이들은 서로 다른 욕망을 마주한다. 이창동 감독의 7번째 영화이자 8년 만의 신작으로 한국을 대표하는 배우들의 만남으로 화제를 모았다.영화는 이창동이라는 이름만으로도 전 세계의 팬들을 사로잡았다. 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문과 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션, 제64회 뉴욕영화제 메인 슬레이트 부문에 초청되며 작품성을 인정받았다.넷플릭스 영화 <가능한 사랑>의 제작보고회가 25일 마포구의 호텔에서 진행됐다. 현장에는 이창동 감독, 전도연, 설경구, 조인성, 조여정이 참석해 작품에 관한 이야기를 나누었다.유수 영화제에 초청된 영화를 두고 이창동 감독은 "베니스국제영화제에서 최초 공개된다. 관객들이 어떻게 반응할지 최초 반응이 궁금하고 기대된다"라며 "제목 그대로 사랑에 관한 영화다. 남녀, 또 다른 사랑, 필름메이커의 마음이 담긴 사랑도 있다. 삶에서 어떤 사랑이 반응할지, 사랑을 지키려면 어떻게 해야 할지, 질문을 던지려고 했다"라고 소개했다.제목의 구체적인 의미를 묻자 "사랑을 소재로 만들면 흔히 불가능한 의미를 내포하고 있다고 오해한다. 축복받는 이야기를 굳이 영화로 만들어 전달할 이유가 없기 때문이다. 오히려 '가능한'을 붙여 사랑을 가능하게 하려면 어떻게 해야 하는지를 역설적으로 생각해 보도록 했다"라고 답했다.대기업의 해고나 파업 등 한국의 여러 사건이 연상되는 소재에 끌린 이유를 두고는 "특정 사건으로 받아들이지 말았으면 좋겠다. 대기업의 집단 해고의 사회적 파장이 크다"면서 "(집단 해고는) 경제적인 것을 넘어 보통 사람들의 삶, 직업적 정체성까지 바뀔만한 사건이다. 기술 발전으로 노동 자체가 소멸하는 시대까지 다가왔기에 꼭 말해야 할 이유가 생겼다"고 설명했다사랑이 화두인 이유에 대해서는 "삶의 구조를 지배하는 일이 강해질 때 어떻게 살아야 할지, 혼란 속에서 삶을 지탱하는 것은 '사랑'이라고 봤다. 관계의 본질은 사랑이며 앞으로도 변함없이 삶을 지속하는 것은 사랑이다"라고 확신했다.