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8년 만에 신작 낸 이창동은 왜 해고 노동자 다뤘나

8년 만에 신작 낸 이창동은 왜 해고 노동자 다뤘나

[현장] 영화 <가능한 사랑> 제작보고회

장혜령(doona90)
26.08.25 14:57최종업데이트26.08.25 14:57
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넷플릭스 영화 <가능한 사랑>은 직장에서 해고된 노동자 부부와 부유한 다큐멘터리 여성 감독 부부를 다룬다. 다큐멘터리 제작을 위해 만난 이들은 서로 다른 욕망을 마주한다. 이창동 감독의 7번째 영화이자 8년 만의 신작으로 한국을 대표하는 배우들의 만남으로 화제를 모았다.

영화는 이창동이라는 이름만으로도 전 세계의 팬들을 사로잡았다. 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문과 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션, 제64회 뉴욕영화제 메인 슬레이트 부문에 초청되며 작품성을 인정받았다.

넷플릭스 영화 <가능한 사랑>의 제작보고회가 25일 마포구의 호텔에서 진행됐다. 현장에는 이창동 감독, 전도연, 설경구, 조인성, 조여정이 참석해 작품에 관한 이야기를 나누었다.

유수 영화제에 초청된 영화를 두고 이창동 감독은 "베니스국제영화제에서 최초 공개된다. 관객들이 어떻게 반응할지 최초 반응이 궁금하고 기대된다"라며 "제목 그대로 사랑에 관한 영화다. 남녀, 또 다른 사랑, 필름메이커의 마음이 담긴 사랑도 있다. 삶에서 어떤 사랑이 반응할지, 사랑을 지키려면 어떻게 해야 할지, 질문을 던지려고 했다"라고 소개했다.

제목의 구체적인 의미를 묻자 "사랑을 소재로 만들면 흔히 불가능한 의미를 내포하고 있다고 오해한다. 축복받는 이야기를 굳이 영화로 만들어 전달할 이유가 없기 때문이다. 오히려 '가능한'을 붙여 사랑을 가능하게 하려면 어떻게 해야 하는지를 역설적으로 생각해 보도록 했다"라고 답했다.

대기업의 해고나 파업 등 한국의 여러 사건이 연상되는 소재에 끌린 이유를 두고는 "특정 사건으로 받아들이지 말았으면 좋겠다. 대기업의 집단 해고의 사회적 파장이 크다"면서 "(집단 해고는) 경제적인 것을 넘어 보통 사람들의 삶, 직업적 정체성까지 바뀔만한 사건이다. 기술 발전으로 노동 자체가 소멸하는 시대까지 다가왔기에 꼭 말해야 할 이유가 생겼다"고 설명했다

사랑이 화두인 이유에 대해서는 "삶의 구조를 지배하는 일이 강해질 때 어떻게 살아야 할지, 혼란 속에서 삶을 지탱하는 것은 '사랑'이라고 봤다. 관계의 본질은 사랑이며 앞으로도 변함없이 삶을 지속하는 것은 사랑이다"라고 확신했다.

신뢰와 첫 만남의 밸런스

영화 <가능한 사랑> 스틸컷
영화 <가능한 사랑> 스틸컷넷플릭스

작품에 출연한 계기에 대해 전도연은 "(이창동) 감독의 작품이라 끌렸다. 시나리오를 빨리 읽고 싶어서 안달 났었고, 다 읽고 난 후 여운이 묵직했다"라고 했다. 설경구는 "<들쥐> 촬영으로 합류하기 쉽지 않았지만 감독님과 작업하는 자체로도 좋아서 시나리오 달라는 소리를 안 했다. 사실 아껴 읽고 싶었다"라고 답했다.

조인성은 "<휴민트> 촬영 때 라트비아에서 제안받았다. 일정이 <휴민트>, <호프> 촬영 후라 체력적인 한계가 있었지만. 감독님이 <가능한 사랑>까지만 하고 쉬라는 말에 승낙했다. 세 배우와 함께 호흡 맞춰 볼 수 있을 흔치 않은 기회였다"라며 선택한 이유를 말했다.

조여정은 "저는 완전히 가능한 상태였다. 평소 감독님과 작업을 고대했기에, 얼떨떨한 정도로 기분 좋았다. 시나리오를 읽고 여운이 진해 마음속에 사흘을 담아두고 있었다. 때로는 감독님의 연출에 맞출 수 있을까 반신반의했지만, 세 배우와의 호흡이 이끌려 선택하게 되었다"라고 답했다.

글로벌 OTT 서비스 결정 이유

영화 <가능한 사랑> 제작현장 스틸컷
영화 <가능한 사랑> 제작현장 스틸컷넷플릭스

<가능한 사랑>은 기획 단계에서 투자배급사와 이견을 좁히지 못했다. 당초 극장 개봉을 추진하였으나 넷플릭스로 공개되는 노선을 택했다.

이창동 감독은 "넷플릭스는 처음부터 극장 개봉을 약속했고 계속 러브콜을 보냈다. 이후에도 극장용 시도와 불발 과정을 묵묵히 기다렸다"며 "제작 과정 전반에 간섭이나 요구사항을 하지 않았다. 감독으로서의 독립성을 인정해 주었고, 영화를 마친 후에도 태도는 달라지지 않았다. 어떤 제작 환경보다도 편했다"라며 신뢰를 전했다.

이어 넷플릭스 스트리밍을 결심했던 이유를 두고 이창동 감독은 "작년 전반기가 한국 영화 산업의 체질이 가장 약화되었던 시기였다. 회복의 의구심이 들 때였지만 그럼에도 영화는 만들어져야 하고, 영화 산업의 구조는 변화 중이라 누구고 막을 수 없다고 생각했다. 결국 극장용 영화가 스트리밍 서비스로 바뀌는 공존을 받아들일 수밖에 없지만, 변하지 않는 본질은 관객과 영화의 만남이다"라고 강조했다.

극장과 넷플릭스 서비스 두 가지 방향으로 영화를 즐기는 다양성을 말하며 <가능한 사랑>의 기대 포인트를 전했다. 이창동 감독은 "<가능한 사랑>은 넷플릭스에서 흔히 볼 수 있는 영화와는 다를 것 같다. 다른 영화를 보는 즐거움, 영화와 세상을 향한 생각을 조금은 바꿀 수 있는 영화가 되었으면 좋겠다"라고 말했다.

한편, 영화 <가능한 사랑>은 극장에서 9월 23일 개봉하며 넷플릭스에서는 11월 6일 공개된다.
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가능한사랑

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