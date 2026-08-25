수비만 잘하는 중견수가 아니다... FA 앞둔 김호령의 달라진 2026년

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김호령이 주루한다. 2026.08.21김호령의 가장 큰 장점으로 꼽혀온 것은 역시 수비다. 빠른 발과 넓은 수비 범위를 바탕으로 중견수 자리에서 오랫동안 안정적인 모습을 보여왔고, 외야 깊숙한 타구까지 잡아내는 수비로 KIA 팬들에게 강한 인상을 남겨왔다. 여기에 올 시즌 공격력까지 향상되면서 선수로서의 활용 가치가 더욱 커졌다.시즌 초반부터 김호령의 변화는 뚜렷했다. 특히 6월 28일 두산 베어스전에서는 6타수 3안타에 홈런 1개, 5타점을 기록하며 KIA의 12-1 대승을 이끌었다. 5회 선제 투런홈런을 터뜨린 데 이어 6회에는 만루에서 주자 세 명을 모두 불러들이는 2루타까지 기록했다. 이날 5타점은 김호령의 개인 한 경기 최다 타점 타이기록이었다.당시 김호령은 시즌 77경기에서 타율 0.286, 11홈런, 46타점을 기록하고 있었다. 홈런과 타점 모두 일찌감치 개인 한 시즌 최고 기록을 경신하면서 기존의 '수비형 외야수'라는 이미지를 넘어 공격에서도 존재감을 드러내기 시작했다. 김호령 역시 당시 인터뷰에서 FA를 최대한 의식하지 않고 있다고 밝히면서도 "이렇게 된 거 홈런도 20개 이상 쳐보고 싶다"고 목표를 드러냈다.물론 시즌 내내 상승세만 이어진 것은 아니다. 시즌이 후반부로 접어들면서 타율이 다소 내려갔고 현재 타율은 0.268을 기록하고 있다. 하지만 장타 생산 능력은 이전 시즌과 비교해 확실하게 성장했다. 현재 13홈런은 이미 자신의 종전 최고 기록을 크게 넘어선 수치다. 홈런뿐 아니라 59타점을 기록하며 팀 공격에서도 적지 않은 비중을 차지하고 있다.주루 능력 역시 김호령의 가치를 높이는 요소다. 올 시즌 14개의 도루를 기록하며 장타와 주루를 동시에 보여주고 있다. 한 방을 기대할 수 있으면서도 빠른 발을 활용할 수 있고, 여기에 중견수 수비 능력까지 갖췄다는 점은 FA 시장에서 분명한 장점이 될 수 있다.김호령에게 올해가 더욱 중요한 이유는 시즌 종료 후 생애 첫 FA 자격을 얻기 때문이다. 2015년 KIA에 입단한 이후 줄곧 타이거즈 유니폼을 입어온 그는 어느덧 프로 12년 차를 보내고 있다. 올해 연봉은 2억 5000만 원이며, 커리어하이 성적과 FA 시즌이 맞물리면서 시즌 이후 행보에도 관심이 모이고 있다.다만 아직 시즌이 끝난 것은 아니다. 김호령의 최종 성적과 FA 시장에서의 평가는 남은 경기에서 얼마나 꾸준한 모습을 보여주느냐에 따라 달라질 수 있다. 시즌 초중반과 비교해 타격 페이스가 다소 떨어진 만큼 다시 타격감을 끌어올리는 것도 중요하다. KIA 역시 치열한 순위 경쟁을 벌이고 있어 공수 양면에서 김호령의 역할이 필요하다.그동안 김호령을 설명할 때 가장 먼저 따라붙었던 단어는 '수비'였다. 그러나 2026시즌 김호령은 홈런과 타점에서 개인 최고 기록을 경신하며 자신에게 또 다른 무기가 있다는 것을 보여주고 있다. 생애 첫 FA를 앞두고 맞이한 커리어하이 시즌. 남은 경기에서 김호령이 자신의 가치를 얼마나 더 끌어올릴 수 있을지, 그리고 시즌이 끝난 뒤 어떤 평가를 받게 될지 관심이 쏠린다.