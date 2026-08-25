독방에 갇힌 그녀, 왜 감형장 찢고 죽음을 선택했을까

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서울국제여성영화제 상영작 <가네코 후미코> 스틸컷서울국제여성영화제
03.
후미코에게 내려진 사형을 무기징역으로 감형하기 위해 영화 초반부에서 주어지는 일본 천황의 감형장과 이를 즉각적으로 찢어버리는 그의 태도에는 상당한 의미가 있다. 근본적인 의미부터 말하자면, 자신의 삶에 연결된 소유권을 더 이상 타인에게 넘기지 않겠다는 의지다. 이 장면에서 '감형'에는 국가가 선고한 형을 줄인다는 의미 외에 죽음이 예정된 사형수의 삶을 구원해 줬다는 의미가 하나 더 따라붙는다. 누군가의 생을 살려준다는 것은 자비를 베푸는 일이 되고, 이는 반대의 측면에서 감사의 의무를 부과받는 모양새가 된다. 후미코의 입장에서는 자신이 원한 것도 아닌데 그 삶이 권력으로부터 받은 선물이 되어버리는 셈이다.
그런 의도가 감춰진 감형을 통해 일제와 황실이 받아내고자 하는 것은 단 하나, 전향 성명이다. '지난 행동을 반성하고 감사하다'라는 성명을 받아내 자신들의 선전에 이용하고자 하지만, 그런 후미코의 의지로 인해 도리어 초조해지고 마는 것이다. 책과 필기구를 빼앗기고, 징벌방에 가둬지고, 수갑과 구속복이 채워지는 등, 이후 그는 수감 생활 동안 끊임없이 자유를 빼앗긴다. 물론 이 모든 조치와 탄압은 물리적으로 통제할 수 있는 수단일 뿐, 후미코가 이를 어떻게 받아들이는지까지는 마지막까지 바꿔내지 못한다.
04.
"저는 이 권력이 참을 수없이 화가 납니다."
삶에 대한 소유권에는 하나의 의미가 더 있다. 영화가 현재의 장면 사이로 과거의 일을 끊임없이 보여주는 이유와도 연결된다. 출생신고가 제대로 이루어지지 않아 호적에서 배제되었던 어린 시절, 맡겨진 친척 집에서 겪어야 했던 학대, 조선에서 목격한 식민지 현실과 3.1 운동, 일본으로 돌아오게 된 후에 만나게 된 박열과 급진적 사상 등이다. 이 모든 장면들은 영화가 직접적으로 제시하지는 않지만 후미코라는 인물이 스스로 쌓아온 사상과 걸어온 길을 완성해 내는 또 하나의 장치다. 누군가가 누군가보다 위에 존재하는 구조, 사랑 뒤에 숨은 부모의 학대와 박애 뒤에 숨은 국가의 폭력을 벗어나기 위한 것. 이는 결국 허무주의와 무정부주의로 이어지며, 삶의 주도권을 타인에게 빼앗기지 않겠다는 결심으로 연결된다.
이 지점에서는 영화의 일부로 밀려난 인물 박열에 대해서도 떠올려 볼 필요가 있다. 하마노 사치 감독은 이준익 감독이 그려낸 영화 <박열> 속에 갇힌 가네코 후미코를 보며 강한 불만을 느꼈다고 한다. 자신이 읽어왔던 것과 달리 그가 박열이라는 인물의 생에 지나치게 묶여 있다고 생각했기 때문이다. 박열과 페어를 이루는 짝이 아닌, 한 사람의 독립된 인간으로서의 후미코를 그리겠다는 것이 이 영화의 시작점이 된다. 감독은 그런 의도 안에서 가네코 후미코를 박열의 삶으로부터 이탈시킨다.
물론 두 사람이 나눈 관계의 중요성을 부정하는 것은 아니다. 이준익 감독이 박열을 비춘 것처럼 하마노 사치 감독은 가네코 후미코를 비추는 것. 어떤 자리에 포커스를 두느냐의 차이 정도가 될 것이다. 같은 맥락에서 영화는 두 사람의 관계를 비추는 소수의 장면 속에서도 사랑의 모습이 아니라 관계의 방식을 보여주고자 한다. 중반부에 등장하는 장면, 두 사람이 동거를 시작하면서 후미코가 제시하는 세 가지 약속이 대표적이다. 두 사람이 평등한 관계이자 사상적으로 권력과 타협할 경우 이별하게 될 것임을 약속하는 순간 또한 앞서 이야기했던 '삶의 소유권'과 연결된다. 이 영화에서는 박열 역시 후미코가 무엇을 지키고자 했는지 보여주는 대상이다.