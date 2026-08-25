귀신 있거나 없거나... 어떤 공포 영화가 좋아?

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큰사진보기 ▲귀신이 단 한 장면도 등장하지 않는 <옵세션> 유니버설 픽쳐스

<옵세션>(9월 2일 개봉)은 귀신이 단 한 장면도 등장하지 않지만, 그 어떤 공포 장르만큼 강한 인상을 남긴다. 홀로 상대를 짝사랑한 남성의 감정이 처절한 비극을 낳는 구성이다. 말 그대로 '스스로 불러온 재앙'이라고 할 수 있다.



한 작은 동네 악기점에서 일하는 베어(마이클 존스턴)는 같은 동료 직원 니키(인디 네버레티)를 오랜 시간 짝사랑해 왔다. 일종의 위장 친구다. 친구들은 제대로 고백해 보라 핀잔주기도 하지만, 자칫 친구 관계마저 깨질까 소심해진 베어는 결정적인 순간 고백을 미루기 일쑤다. 그러던 중 동네 잡화점에서 '원 위시 윌로우'라는 장난감을 구매 후 소원을 빌면서 파국이 시작된다.



"세상에서 니키가 유일하게 사랑하는 존재가 나였으면 좋겠어."



이 한 마디는 철저하게 이뤄진다. 사랑에 눈멀어 맹목적으로 되어버린 니키는 베어의 삶을 옥죄기 시작한다. 이 두 사람의 관계는 어떻게 이어질까. 그 흔한 점프 스케어 장면 하나 없이 심리적 설정만으로 큰 긴장감을 관객에게 전한다. 사랑을 빙자한 소유욕, 그리고 오랜 고전 모티브 중 하나인 소원 설화를 적절하게 가미한 결과물이다. 특히 영리한 카메라 무빙과 독특한 아이디어가 넘치는 장면 전환에서 영화적 쾌감을 선사한다.



영화를 연출한 커리 바커 감독은 26세의 신인이다. 유튜브에 공개한 단편 <더 체어>, <밀그 앤 시리얼>이 입소문 나면서 지금의 영화를 만들게 됐다. 초기 제작비는 75만 달러다. 한국 화폐 기준 10억 원이 안 되는 금액으로 2025년 토론토영화제에서 큰 주목을 받았고, 이를 포커스 픽쳐스가 사들이게 됐다. 이후 블룸하우스가 배급과 마케팅을 맡으며 영화는 제작비 대비 669배에 달하는 극장 매출을 기록했다.



리뷰 또한 칭찬 일색이다. 개봉 이후 로튼토마토 지수는 평론가와 관객 모두 90% 이상을 유지 중이다. 레터박스도 5점 만점에 4.2점이다. 이 정도면 흥행과 평가를 함께 잡은 사례라고 할 수 있다.



물론 비판도 존재한다. 영국 일간지 <가디언>은 "여성을 마음대로 다루려는 가부장제를 비판하면서도 정작 니키의 목소리를 지웠다"고 비평했다. 미국 온라인 매체 <인디와이어>는 "피해자와 가해자의 위치를 바꾼 영리함이 돋보였다"면서도 과하게 가미된 폭력성은 흠이라 평했다.



이렇게 활발하게 평이 오가는 것 또한 <옵세션>의 힘일 것이다. 분명한 사실은 세계가 주목할 뛰어난 신인 감독이 탄생했다는 것이다. 16년째 시리즈를 가능케 하는 효자 IP(지식재산권)와 새로운 재능을 동시에 손에 쥔 공포 명가 블룸하우스는 분명 행복한 비명을 지를 만하다. 인시디어스 옵세션 공포영화 여름 극장 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이선필 (thebasis3) 내방 구독하기 모든 것엔 빈틈이 있다. 그 빈틈으로 빛이 들어온다. 이 기자의 최신기사 "너랑 못 하겠구나" 이창동 한 마디에 설경구가 취한 조치

<인시디어스: 그들이 넘어왔다> 중 한 장면.'서서히 은밀하게 퍼지는' 혹은 '음흉한'이라는 뜻의 <인시디어스>는 제목처럼 보이지 않는 영적 존재들과 인간 사이에 벌어지는 기이한 일을 다룬다. 특히 집이라는 공간을 중심으로 사후 세계와 인간 세계를 오가는 영매들의 활약이라는 점에서 정통 공포물을 표방한다고 할 수 있다.지금의 시리즈를 가능케 한 건 단연 1편의 흥행이다. 2010년 제임스 완 감독이 연출한 <인시디어스>는 귀신에 시달리는 램버트 가족과 이들을 돕는 영매 앨리스 레이니(린 셰어)의 활약을 긴장감 있게 그렸다.정통적인 유령의 집을 모티브로 했지만 동시에 집을 떠나 사람을 따라오는 귀신 설정으로 당시 관객들을 깜짝 놀라게 한 작품으로 남았다. 약 150만 달러의 제작비로 만든 1편은 1억 달러를 넘는 수익을 벌어들였다. <쏘우>(2005) 성공 이후 잠시 침체했던 제임스 완 감독의 재기작이기도 하다.시리즈를 관통하는 주요 핵심은 영매 앨리스와 '더 먼 곳'이라는 개념이다. 산 자와 죽은 자 사이에 존재하는 이 공간에서 귀신들은 끊임없이 산 자들의 공간으로 돌아가고픈 욕망을 갖는다. 6편에서는 바로 더 먼 곳의 지배자 격인 악령 사이러스(샘 스프루얼)이 등장하는데, 치위생사로 홀로 딸을 키우는 젬마(어밀리아 이브)가 딸을 지키기 위해 분투하는 과정과 앨리스의 조력을 그렸다.지난 시리즈와 다른 점은 조연으로 등장하는 앨리스 및 몇몇 캐릭터를 제외하고 주인공은 모두 새로운 인물이라는 사실. 평범한 일상을 사는 모녀와 이를 파괴하려는 악령들이라는 설정은 우리에게 익숙하지만, 시각과 청각을 충실하게 활용한 점프 스케어(jump scare)의 묘미는 여전하다. 현실과 더 먼 곳의 경계인 '빨간 문'을 놓고 대치하는 장면, 그리고 치과 진료 기계를 활용한 장면에선 절로 소름이 돋을 지경이다.다만, 개봉 후 관객과 평단의 반응은 꽤 갈리는 편이다. 미국 로튼토마토 기준으로 8월 21일 개봉 후 현재까지 평론가 로튼토마토 지수는 57%, 관객 지수는 70%다. 레터박스 기준으로는 더욱 박하다. 5점 만점에 2.8점을 기록 중이다. 반복되는 공식과 설정에서 피로감을 느꼈다는 게 공통으로 나오는 아쉬움이다.다만, 1편을 제외하고 시리즈 모두 국내에선 어느 정도 흥행했기에 뒷심이 나올 여지도 있다. 미국에서도 5편이 첫 주말 6410만 달러를 벌었던 것에 비해 6편 또한 첫 주말 6030만 달러의 성적이다. 이 추세면 전작에 버금가는 흥행을 기록할 것으로 보인다.단순히 무서운 감흥만 전하고 마는 게 아닌 사건 해결형에 가족주의를 더한 감성형 공포라는 점에서도 더욱 흥행 가능성을 높이는 대목일 것이다. 16년째 시리즈가 이어질 수 있는 이유다.