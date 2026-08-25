귀신 있거나 없거나... 어떤 공포 영화가 좋아?

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<인시디어스: 그들이 넘어왔다> 중 한 장면.소니픽처스코리아
'서서히 은밀하게 퍼지는' 혹은 '음흉한'이라는 뜻의 <인시디어스>는 제목처럼 보이지 않는 영적 존재들과 인간 사이에 벌어지는 기이한 일을 다룬다. 특히 집이라는 공간을 중심으로 사후 세계와 인간 세계를 오가는 영매들의 활약이라는 점에서 정통 공포물을 표방한다고 할 수 있다.
지금의 시리즈를 가능케 한 건 단연 1편의 흥행이다. 2010년 제임스 완 감독이 연출한 <인시디어스>는 귀신에 시달리는 램버트 가족과 이들을 돕는 영매 앨리스 레이니(린 셰어)의 활약을 긴장감 있게 그렸다.
정통적인 유령의 집을 모티브로 했지만 동시에 집을 떠나 사람을 따라오는 귀신 설정으로 당시 관객들을 깜짝 놀라게 한 작품으로 남았다. 약 150만 달러의 제작비로 만든 1편은 1억 달러를 넘는 수익을 벌어들였다. <쏘우>(2005) 성공 이후 잠시 침체했던 제임스 완 감독의 재기작이기도 하다.
시리즈를 관통하는 주요 핵심은 영매 앨리스와 '더 먼 곳'이라는 개념이다. 산 자와 죽은 자 사이에 존재하는 이 공간에서 귀신들은 끊임없이 산 자들의 공간으로 돌아가고픈 욕망을 갖는다. 6편에서는 바로 더 먼 곳의 지배자 격인 악령 사이러스(샘 스프루얼)이 등장하는데, 치위생사로 홀로 딸을 키우는 젬마(어밀리아 이브)가 딸을 지키기 위해 분투하는 과정과 앨리스의 조력을 그렸다.
지난 시리즈와 다른 점은 조연으로 등장하는 앨리스 및 몇몇 캐릭터를 제외하고 주인공은 모두 새로운 인물이라는 사실. 평범한 일상을 사는 모녀와 이를 파괴하려는 악령들이라는 설정은 우리에게 익숙하지만, 시각과 청각을 충실하게 활용한 점프 스케어(jump scare)의 묘미는 여전하다. 현실과 더 먼 곳의 경계인 '빨간 문'을 놓고 대치하는 장면, 그리고 치과 진료 기계를 활용한 장면에선 절로 소름이 돋을 지경이다.
다만, 개봉 후 관객과 평단의 반응은 꽤 갈리는 편이다. 미국 로튼토마토 기준으로 8월 21일 개봉 후 현재까지 평론가 로튼토마토 지수는 57%, 관객 지수는 70%다. 레터박스 기준으로는 더욱 박하다. 5점 만점에 2.8점을 기록 중이다. 반복되는 공식과 설정에서 피로감을 느꼈다는 게 공통으로 나오는 아쉬움이다.
다만, 1편을 제외하고 시리즈 모두 국내에선 어느 정도 흥행했기에 뒷심이 나올 여지도 있다. 미국에서도 5편이 첫 주말 6410만 달러를 벌었던 것에 비해 6편 또한 첫 주말 6030만 달러의 성적이다. 이 추세면 전작에 버금가는 흥행을 기록할 것으로 보인다.
단순히 무서운 감흥만 전하고 마는 게 아닌 사건 해결형에 가족주의를 더한 감성형 공포라는 점에서도 더욱 흥행 가능성을 높이는 대목일 것이다. 16년째 시리즈가 이어질 수 있는 이유다.
공포 장르 스타 탄생 예고한 <옵세션>