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결승까지 남은 단 하나의 경기... 송영재의 선택은?

결승까지 남은 단 하나의 경기... 송영재의 선택은?

[RTU 5] 레슬링 강한 차그나도르지… 타격 거리 확보가 관건

김종수(oetet)
26.08.27 15:07최종업데이트26.08.27 15:07
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테이크다운을 들어올 때 나오는 송영재(사진 오른쪽)의 킥과 무릎공격은 상대에게 큰 부담을 줄 수 있다.
테이크다운을 들어올 때 나오는 송영재(사진 오른쪽)의 킥과 무릎공격은 상대에게 큰 부담을 줄 수 있다.UFC 제공

오는 28일(한국 시간) 중국 푸둥신구 상하이 오리엔탈 스포츠 센터에서 있을 '로드 투 UFC 시즌5 페더급 준결승'에서 '슈퍼 루키' 송영재(30, 하바스MMA)가 차그나도르지 다기수렌(27, 몽골)과 맞붙는다. UFC 계약을 향한 토너먼트에서 결승 진출을 놓고 벌이는 중요한 승부다.

송영재는 프로 통산 10승 1패 1무를 기록하고 있다. 아마추어 전적까지 포함하면 12승 2패 1무다. 2019년 AFC 밴텀급 챔피언에 올랐고, 2023년에는 AFC 페더급 잠정 챔피언을 거쳐 2026년 정규 챔피언에 올랐다. 일본 라이진에서도 경기를 치르며 경험을 쌓았다.

로드 투 UFC 도전은 이번이 두 번째다. 2024년 시즌3에서는 준준결승에서 마스토 가와나에게 판정패하며 탈락했다. 이후 국내외 무대에서 경험을 쌓은 송영재는 다시 로드 투 UFC에 도전했고, 지난 5월 중국 마카오에서 열린 시즌5 8강에서 일본의 아오이 진을 2라운드 리어네이키드 초크로 제압하며 준결승에 진출했다.

반대편에 선 차그나도르지는 11승 2패의 전적을 가진 몽골 파이터다. 지난 5월 열린 8강에서 레게젠을 상대로 스플릿 판정승을 거뒀다. 29-28, 28-29, 29-28로 판정이 갈릴 만큼 접전이었지만 차그나도르지는 끝까지 경기를 운영하며 준결승 티켓을 확보했다.

미국 격투기 전문 매체 <Combat Press>는 로드 투 UFC 시즌5 페더급 참가 선수들을 분석하면서 차그나도르지를 체격이 크고 강한 몽골 파이터로 소개했다. 특히 레슬링과 그라운드 장악을 주요 무기로 평가하면서 스탠딩에서도 펀치 파워를 갖춘 선수라고 분석했다.

차그나도르지 다기수렌(사진 오른쪽)은 탄탄한 레슬링에 더해 펀치 파워도 갖추고 있다는 평가다.
차그나도르지 다기수렌(사진 오른쪽)은 탄탄한 레슬링에 더해 펀치 파워도 갖추고 있다는 평가다.UFC 제공

강한 레슬링 앞세운 차그나도르지… 송영재는 거리 싸움이 중요

송영재가 가장 경계해야 할 부분은 차그나도르지의 레슬링이다. 상대가 타격을 앞세워 접근한 뒤 테이크다운으로 연결할 수 있기 때문이다. 송영재가 공격을 위해 전진하는 과정에서 균형이 무너지면 차그나도르지에게 테이크다운을 허용할 가능성이 커진다.

송영재에게도 대응할 무기는 있다. 타격과 클린치 싸움에 능하고, 상대의 움직임에 따라 공격 거리를 바꾸는 능력을 갖췄다. 특히 무릎 공격과 펀치로 상대가 테이크다운을 시도하기 전부터 진입을 어렵게 만들 필요가 있다.

지난 5월 아오이 진과의 8강전에서도 송영재의 경기 운영 능력이 드러났다. 경기 초반 상대의 움직임에 고전했지만, 그라운드에서 기회를 만들었고, 2라운드 3분 39초 리어네이키드 초크로 승리를 확정했다. 단순한 타격가가 아니라 그라운드에서 경기를 끝낼 수 있는 능력을 보여준 장면이었다.

차그나도르지 역시 단순히 레슬링만 하는 선수는 아니다. 해외 격투기 매체 <Combat Press>는 그의 체격과 힘, 레슬링 능력을 높게 평가하면서 펀치 파워도 갖추고 있다고 분석했다. 송영재가 상대의 테이크다운만 의식하다 보면 오히려 타격 공격을 허용할 수 있다는 의미다.

따라서 송영재에게 필요한 것은 상대의 레슬링을 지나치게 의식하는 것이 아니라 자신의 타격 거리를 유지하는 것이다. 앞손과 킥으로 상대의 접근을 차단하고, 차그나도르지가 몸을 낮추는 순간 무릎이나 펀치로 받아 치는 것이 효과적이다.

지난 경기에서 송영재는 아오이 진에게 불리한 포지션을 허용하기도 했지만 결국 이겨냈다.
지난 경기에서 송영재는 아오이 진에게 불리한 포지션을 허용하기도 했지만 결국 이겨냈다.UFC 제공

두 번째 도전, 이제 결승까지 한 경기

이번 경기는 송영재에게 두 번째 로드 투 UFC 도전의 분기점이다. 2024년 첫 도전에서는 준준결승에서 탈락했지만 이후 타 단체를 거치며 경험을 쌓았다.

이번 시즌 첫 경기에서는 그 경험이 결과로 이어졌다. 송영재는 아오이 진을 상대로 2라운드 서브미션 승리를 거두며 준결승에 올랐다. 차그나도르지는 레게젠과 3라운드 판정까지 싸웠다. 두 선수의 8강 승리 방식은 달랐지만 이제 남은 것은 한 경기다.

송영재가 차그나도르지의 레슬링을 막아내면서 스탠딩 싸움을 유지한다면 승산은 충분하다. 특히 상대의 진입 순간을 노리는 카운터와 클린치에서의 무릎 공격은 차그나도르지에게 부담이 될 수 있다.

반대로 차그나도르지가 케이지를 이용해 송영재의 움직임을 제한하고 테이크다운을 반복한다면 상황은 달라진다. 그라운드에서 오랜 시간을 보내면 송영재가 자신의 타격을 활용할 기회가 줄어들기 때문이다.

앞서 언급한 것처럼 송영재에게는 이미 서브미션으로 상대를 끝낸 경험도 있다. 8강에서 아오이 진의 등을 잡은 뒤 리어네이키드 초크를 성공시켰다. 차그나도르지가 레슬링으로 경기를 가져가더라도 송영재가 스크램블 상황에서 등을 내주지 않고 목을 노릴 수 있다면 반격의 기회를 만들 수 있다.

결국 승부의 핵심은 송영재가 차그나도르지의 레슬링을 얼마나 차단하면서 자신의 타격을 유지 하느냐에 달려 있다. 스탠딩에서 경기가 길어지면 송영재의 공격력이 살아날 수 있고, 반대로 레슬링과 그라운드 싸움이 반복되면 차그나도르지가 유리한 흐름을 가져갈 가능성이 높다.

이제 결승까지 남은 경기는 단 한 번이다. 오는 28일 상하이에서 송영재가 몽골 강자의 레슬링을 막아내고 자신의 타격과 서브미션 능력을 얼마나 효과적으로 활용하느냐에 따라 두 번째 UFC 도전의 다음 장면이 결정될 것이다.

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RTU시즌5 준결승 송영재 몽골레슬러

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