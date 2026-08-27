결승까지 남은 단 하나의 경기... 송영재의 선택은?

UFC 제공

지난 경기에서 송영재는 아오이 진에게 불리한 포지션을 허용하기도 했지만 결국 이겨냈다.이번 경기는 송영재에게 두 번째 로드 투 UFC 도전의 분기점이다. 2024년 첫 도전에서는 준준결승에서 탈락했지만 이후 타 단체를 거치며 경험을 쌓았다.이번 시즌 첫 경기에서는 그 경험이 결과로 이어졌다. 송영재는 아오이 진을 상대로 2라운드 서브미션 승리를 거두며 준결승에 올랐다. 차그나도르지는 레게젠과 3라운드 판정까지 싸웠다. 두 선수의 8강 승리 방식은 달랐지만 이제 남은 것은 한 경기다.송영재가 차그나도르지의 레슬링을 막아내면서 스탠딩 싸움을 유지한다면 승산은 충분하다. 특히 상대의 진입 순간을 노리는 카운터와 클린치에서의 무릎 공격은 차그나도르지에게 부담이 될 수 있다.반대로 차그나도르지가 케이지를 이용해 송영재의 움직임을 제한하고 테이크다운을 반복한다면 상황은 달라진다. 그라운드에서 오랜 시간을 보내면 송영재가 자신의 타격을 활용할 기회가 줄어들기 때문이다.앞서 언급한 것처럼 송영재에게는 이미 서브미션으로 상대를 끝낸 경험도 있다. 8강에서 아오이 진의 등을 잡은 뒤 리어네이키드 초크를 성공시켰다. 차그나도르지가 레슬링으로 경기를 가져가더라도 송영재가 스크램블 상황에서 등을 내주지 않고 목을 노릴 수 있다면 반격의 기회를 만들 수 있다.결국 승부의 핵심은 송영재가 차그나도르지의 레슬링을 얼마나 차단하면서 자신의 타격을 유지 하느냐에 달려 있다. 스탠딩에서 경기가 길어지면 송영재의 공격력이 살아날 수 있고, 반대로 레슬링과 그라운드 싸움이 반복되면 차그나도르지가 유리한 흐름을 가져갈 가능성이 높다.이제 결승까지 남은 경기는 단 한 번이다. 오는 28일 상하이에서 송영재가 몽골 강자의 레슬링을 막아내고 자신의 타격과 서브미션 능력을 얼마나 효과적으로 활용하느냐에 따라 두 번째 UFC 도전의 다음 장면이 결정될 것이다.