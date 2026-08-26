누르마고메도프, 송야동 꺾고 타이틀 도전 굳히기?

UFC 제공

우마르 누르마고메도프는 다게스탄에 대한 자부심이 매우 높다.송야동에게 이번 경기는 자신의 타격 능력을 증명할 절호의 기회다. 누르마고메도프의 테이크다운을 막아내면서 5라운드 동안 타격 거리를 유지할 수 있다면 랭킹 3위 선수를 상대로 충분히 승부를 가져갈 수 있다.특히 누르마고메도프가 레슬링을 반복할 경우 송야동은 방어에만 머물지 않고 상체 움직임과 카운터 펀치를 적극적으로 활용할 필요가 있다. 테이크다운을 막아낸 뒤 곧바로 타격으로 반격한다면 누르마고메도프에게 공격을 시도하는 것 자체가 부담이 될 수 있다.누르마고메도프 입장에서는 체력 안배도 중요하다. 강한 압박을 계속 유지하면서도 불필요하게 힘을 소모하지 않아야 한다. 테이크다운을 성공시킨 뒤에는 급하게 피니시를 노리기보다 포지션을 유지하며 송야동의 체력을 빼는 전략도 효과적이다.경기가 중반을 넘어가면 누르마고메도프의 경기 운영 능력이 더욱 중요해진다. 송야동이 초반의 압박을 견뎌낸다면 타격전의 비중이 높아질 수 있기 때문이다. 이때 누르마고메도프가 공격 패턴을 바꾸지 못한다면 송야동에게 반격할 공간을 줄 수 있다.반대로 누르마고메도프가 타격과 레슬링의 비율을 적절하게 조절한다면 이야기가 달라진다. 송야동이 테이크다운을 의식하는 순간 펀치 공격에도 빈틈이 생길 수 있고, 반대로 타격을 의식하면 레슬링 기회가 만들어진다. 서로의 선택을 제한하는 과정에서 누르마고메도프가 우위를 가져갈 공산이 크다.이번 경기는 두 선수 모두에게 다음 단계로 올라가기 위한 중요한 승부다. 누르마고메도프가 승리하면 다시 한번 타이틀 도전을 요구할 수 있는 위치에 가까워진다. 송야동 역시 상위 랭커를 꺾는다면 단숨에 챔피언 경쟁에 뛰어들 수 있다.결국 상하이에서의 승부는 누르마고메도프가 자신의 레슬링으로 송야동의 타격을 얼마나 제한하느냐에 달렸다. 송야동이 테이크다운을 버텨내고 펀치 싸움을 유지한다면 접전이 예상되지만, 누르마고메도프가 경기 초반부터 압박과 그래플링을 효과적으로 섞는다면 흐름은 확 기울어질 수 있다.타이틀 재도전을 바라보는 누르마고메도프에게 이번 경기는 물러설 수 없는 한판이다. 중국의 강자 송야동을 상대로 자신의 경기 운영 능력을 증명하고 다시금 정상으로 향하는 길을 열 수 있을지 귀추가 주목된다.