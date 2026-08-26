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누르마고메도프, 송야동 꺾고 타이틀 도전 굳히기?

누르마고메도프, 송야동 꺾고 타이틀 도전 굳히기?

[UFN 286] 타격+레슬링 자유롭게 섞는 패턴, 상하이에서 탄력받을까

김종수(oetet)
26.08.26 13:35최종업데이트26.08.26 13:35
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우마르 누르마고메도프(사진 오른쪽)는 레슬링과 타격을 섞는 스타일로 상대를 끊임없이 혼란에 빠트린다.
우마르 누르마고메도프(사진 오른쪽)는 레슬링과 타격을 섞는 스타일로 상대를 끊임없이 혼란에 빠트린다.UFC 제공

UFC 밴텀급 랭킹 3위 우마르 누르마고메도프(30, 러시아)가 다시 타이틀 경쟁에 뛰어들기 위한 중요한 시험대에 오른다. 누르마고메도프는 오는 29일 중국 푸둥신구 상하이 오리엔탈 스포츠 센터에서 있을 'UFC Fight Night 286'대회서 랭킹 5위 송야동(28, 중국)과 맞붙는다.

누르마고메도프는 20승 1패의 전적을 자랑하는 밴텀급 강자다. 무패 행진을 이어가던 그는 지난해 '더 머신' 메랍 드발리시빌리와의 타이틀전에서 판정패하며 챔피언 도전에 실패했다.

하지만 이후 마리오 바티스타와 데이비슨 피게레도를 잇달아 꺾으며 다시 정상권으로 돌아왔다. 이번 송야동전까지 이길 경우 타이틀 재도전을 위한 자격을 완벽하게 갖추게 된다.

하지만 상대 송야동도 만만치 않다. 23승 9패 1무를 기록하고 있는 그는 중국을 대표하는 UFC 선수다. 지난 5월 데이비슨 피게레도를 상대로 서브미션 승리를 거두며 분위기를 바꿨다. 객관적 전력상 누르마고메도프의 우위가 예상되지만 이번 경기는 송야동에게도 큰 동기부여가 되는 만큼 중국 홈팬들의 응원까지 등에 업을 경우 반전이 일어나지 말란 법도 없다.

양선수의 경기 스타일은 뚜렷하게 대비된다. 누르마고메도프가 레슬링과 다양한 타격을 섞어 상대를 통제하는 데 능하다면, 송야동은 빠르고 정확한 펀치를 앞세워 타격 교환에서 승부를 보는 선수다. 결국 누르마고메도프가 송야동을 자신의 경기 방식으로 끌어들일 수 있느냐가 승부의 핵심이 될 전망이다.

우마르 누르마고메도프(사진 오른쪽)는 빠른 시일내에 타이틀 재도전을 원하고 있다.
우마르 누르마고메도프(사진 오른쪽)는 빠른 시일내에 타이틀 재도전을 원하고 있다.UFC 제공

타격에서 레슬링으로 연결하는 스타일, 송야동의 리듬을 끊어야

누르마고메도프의 장점은 공격의 방향을 한 가지로 제한하지 않는다는 데 있다. 펀치와 킥으로 상대의 반응을 끌어낸 뒤 곧바로 테이크다운을 시도하고, 그라운드에서 상대가 일어나려 하면 다시 압박을 이어간다. 타격과 레슬링을 자연스럽게 연결하면서 상대가 자신의 공격을 준비할 시간을 빼앗는 스타일이다.

UFC 통계에서도 누르마고메도프의 레슬링 능력은 두드러진다. 경기당 평균 4회가 넘는 테이크다운을 기록할 정도로 상대를 넘어뜨리는 능력이 뛰어나며, 테이크다운 방어율 역시 높은 수준이다. 단순히 레슬링에 의존하는 것이 아니라 타격을 통해 테이크다운 기회를 만드는 것이 특징이다.

송야동전에서도 이 부분이 중요하다. 송야동에게 가장 편한 경기는 옥타곤 중앙에서 자유롭게 움직이며 펀치를 주고받는 상황이다. 누르마고메도프가 그에게 충분한 공간을 제공하면 송야동은 빠른 잽과 스트레이트를 앞세워 경기 흐름을 가져갈 수 있다.

따라서 누르마고메도프는 초반부터 킥과 페인트를 활용해 송야동의 발을 묶은 뒤 타격에 대한 반응을 테이크다운으로 연결할 필요가 있다. 언제 공격을 시작할지 예측하기 어렵게 만들수록 본인이 원하는 경기 운영에 가까워진다.

다만 무리한 진입은 금물이다. 송야동은 상대의 공격을 받아내면서 순간적으로 카운터를 터뜨릴 수 있는 능력을 갖췄다. 누르마고메도프가 테이크다운에 지나치게 집착하다가 정면에서 펀치를 허용한다면 위험한 상황을 맞을 수도 있다.

우마르 누르마고메도프는 다게스탄에 대한 자부심이 매우 높다.
우마르 누르마고메도프는 다게스탄에 대한 자부심이 매우 높다.UFC 제공

송야동의 펀치냐, 누르마고메도프의 압박이냐

송야동에게 이번 경기는 자신의 타격 능력을 증명할 절호의 기회다. 누르마고메도프의 테이크다운을 막아내면서 5라운드 동안 타격 거리를 유지할 수 있다면 랭킹 3위 선수를 상대로 충분히 승부를 가져갈 수 있다.

특히 누르마고메도프가 레슬링을 반복할 경우 송야동은 방어에만 머물지 않고 상체 움직임과 카운터 펀치를 적극적으로 활용할 필요가 있다. 테이크다운을 막아낸 뒤 곧바로 타격으로 반격한다면 누르마고메도프에게 공격을 시도하는 것 자체가 부담이 될 수 있다.

누르마고메도프 입장에서는 체력 안배도 중요하다. 강한 압박을 계속 유지하면서도 불필요하게 힘을 소모하지 않아야 한다. 테이크다운을 성공시킨 뒤에는 급하게 피니시를 노리기보다 포지션을 유지하며 송야동의 체력을 빼는 전략도 효과적이다.

경기가 중반을 넘어가면 누르마고메도프의 경기 운영 능력이 더욱 중요해진다. 송야동이 초반의 압박을 견뎌낸다면 타격전의 비중이 높아질 수 있기 때문이다. 이때 누르마고메도프가 공격 패턴을 바꾸지 못한다면 송야동에게 반격할 공간을 줄 수 있다.

반대로 누르마고메도프가 타격과 레슬링의 비율을 적절하게 조절한다면 이야기가 달라진다. 송야동이 테이크다운을 의식하는 순간 펀치 공격에도 빈틈이 생길 수 있고, 반대로 타격을 의식하면 레슬링 기회가 만들어진다. 서로의 선택을 제한하는 과정에서 누르마고메도프가 우위를 가져갈 공산이 크다.

이번 경기는 두 선수 모두에게 다음 단계로 올라가기 위한 중요한 승부다. 누르마고메도프가 승리하면 다시 한번 타이틀 도전을 요구할 수 있는 위치에 가까워진다. 송야동 역시 상위 랭커를 꺾는다면 단숨에 챔피언 경쟁에 뛰어들 수 있다.

결국 상하이에서의 승부는 누르마고메도프가 자신의 레슬링으로 송야동의 타격을 얼마나 제한하느냐에 달렸다. 송야동이 테이크다운을 버텨내고 펀치 싸움을 유지한다면 접전이 예상되지만, 누르마고메도프가 경기 초반부터 압박과 그래플링을 효과적으로 섞는다면 흐름은 확 기울어질 수 있다.

타이틀 재도전을 바라보는 누르마고메도프에게 이번 경기는 물러설 수 없는 한판이다. 중국의 강자 송야동을 상대로 자신의 경기 운영 능력을 증명하고 다시금 정상으로 향하는 길을 열 수 있을지 귀추가 주목된다.

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우마르누르마고메도프 하빕사촌동생 다게스탄 송야동 중국원정

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