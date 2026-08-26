'중국 여성 UFC 개척자' 옌 샤오난, 상하이서 고메스와 정면승부

UFC 제공

옌 샤오난의 최고 경쟁력은 꾸준한 경기력이다.고메스 입장에서는 초반부터 옌 샤오난에게 압박을 가하는 것이 중요하다. 상대가 자신의 거리를 확보하도록 내버려두면 옌 샤오난 특유의 정교한 타격과 경기 운영이 살아날 수 있다. 반대로 적극적으로 전진해 공간을 줄이고 타격 교환을 유도한다면 자신이 가진 파괴력을 십분 활용할 수 있다.다만 무작정 달려드는 전략은 위험하다. 옌 샤오난은 상대가 공격을 시작하는 순간 빈틈을 찾아 카운터를 꽂는 능력이 출중하다. 압박을 하더라도 페인트와 킥을 섞어 상대의 반응을 끌어낸 뒤 펀치 공격으로 연결하는 것이 효과적이다.경기가 중반을 넘어가면 옌 샤오난의 경험이 변수로 떠오를 수 있다. 옌 샤오난은 UFC에서 오랜 기간 상위권 선수들과 경쟁하며 다양한 경기 상황을 경험했다. 상대의 공격 패턴을 파악한 뒤 자신의 리듬을 바꾸는 능력도 갖추고 있다.고메스가 초반에 강한 타격을 성공시키지 못한다면 경기가 길어질수록 부담이 커질 수 있다. 반면 옌 샤오난은 라운드가 진행될수록 상대의 움직임을 읽으며 정확도를 높이는 방식으로 경기를 풀어갈 가능성이 높다.이번 경기의 또 다른 변수는 장소다. 옌 샤오난에게는 중국 팬들 앞에서 자신의 경쟁력을 증명할 수 있는 무대다. 중국 최초의 여성 UFC 선수라는 상징성을 가진 만큼 고국에서 펼치는 이번 경기에 대한 기대도 크다.승부는 결국 고메스가 옌 샤오난의 거리를 얼마나 빠르게 무너뜨리느냐, 그리고 옌 샤오난이 고메스의 압박을 얼마나 효과적으로 끊어내느냐에 달려 있다.초반에는 고메스의 강한 압박과 옌 샤오난의 카운터가 맞부딪힐 가능성이 높다. 고메스가 거리를 좁혀 난타전을 만든다면 KO 가능성이 커진다. 반대로 옌 샤오난이 중앙을 지키며 잽과 스트레이트, 각도 변화로 상대의 전진을 차단한다면 자신의 경기로 끌고 갈 수 있다.랭킹 4위와 13위의 대결이지만 두 선수에게 걸린 의미는 분명하다. 옌 샤오난에게는 다시 타이틀 경쟁에 접근할 수 있는 발판이고, 고메스에게는 단숨에 톱5 진입을 노릴 수 있는 기회다.경험과 정교함의 옌 샤오난과 상승세와 파괴력을 앞세운 고메스중 누가 서로의 장점을 빼앗을 수 있을지 귀추가 주목된다.