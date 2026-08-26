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'중국 여성 UFC 개척자' 옌 샤오난, 상하이서 고메스와 정면승부

'중국 여성 UFC 개척자' 옌 샤오난, 상하이서 고메스와 정면승부

[UFN 286] 거리 싸움 장점 살려 고메스 압박 끊어낼지가 승패의 변수

김종수(oetet)
26.08.26 09:23최종업데이트26.08.26 09:23
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옌 샤오난은 노련한 경기운영과 빈틈을 노린 카운터가 일품이다.
옌 샤오난은 노련한 경기운영과 빈틈을 노린 카운터가 일품이다.UFC 제공

중국 여성 종합격투기(MMA)의 선구자로 꼽히는 옌 샤오난(35, 중국)이 고국에서 다시 한번 상위권 경쟁력을 증명할 기회를 맞는다. 여성 스트로급 랭킹 4위 옌 샤오난은 오는 29일 중국 상하이 푸둥신구 상하이 오리엔탈 스포츠 센터에서 있을 'UFC Fight Night 286'대회서 13위 데니지 '디' 고메스(26, 포르투갈)와 맞붙는다.

중국 여성 최초로 UFC에 진출하는 업적을 만들어낸 옌 샤오난은 19승 5패의 전적을 보유한 베테랑 파이터다. UFC 무대에서 꾸준히 상위권을 지켜왔으며, 2024년 UFC 300에서는 장웨일리를 상대로 여성 스트로급 타이틀에 도전했다. 비록 챔피언 벨트를 가져오지는 못했지만 중국 선수간 타이틀 매치라는 자체만으로도 큰 주목을 받기에 충분했다.

이후에도 상위권에서 경쟁을 이어가고 있는 옌 샤오난에게 이번 경기는 다시 타이틀 경쟁에 뛰어들기 위한 중요한 관문이다. 특히 중국에서 열리는 UFC 대회에서 경기를 치른다는 점도 의미가 크다.

상대 고메스는 최근 상승세가 뚜렷하다. 12승 3패를 기록 중인 고메스는 최근 4연승을 달리며 랭킹을 끌어올렸다. 특히 12승 가운데 7승을 KO로 장식했을 만큼 강한 화력을 갖췄다.

랭킹에서는 옌 샤오난이 크게 앞서지만 최근 경기 흐름만 놓고 보면 고메스 역시 만만한 상대가 아니다. 옌 샤오난의 경험과 경기 운영 능력이 강한 타격을 앞세운 고메스의 패기를 누를수 있을지 관심이 쏠린다.

데니지 고메스(사진 오른쪽)는 무시무시한 화력의 소유자다.
데니지 고메스(사진 오른쪽)는 무시무시한 화력의 소유자다.UFC 제공

거리 조절에 능한 옌 샤오난, 정교한 타격으로 승부

옌 샤오난의 가장 큰 무기는 안정적인 타격과 거리 조절이다. 무작정 전진하기보다는 잽과 스트레이트로 거리를 유지하면서 상대의 움직임을 읽는다. 공격 이후에는 같은 위치에 머물지 않고 발을 움직여 각도를 바꾸며 다시 공격 기회를 만든다.

이런 스타일은 강하게 밀고 들어오는 상대를 상대할 때 더욱 효과적이다. 고메스가 압박을 위해 전진하면 옌 샤오난은 정면에서 힘으로 맞서기보다는 한발 물러난 뒤 카운터를 노릴 가능성이 높다.

고메스는 타격 교환을 두려워하지 않는 선수다. 상대가 물러나는 순간 거리를 좁히면서 연속 공격을 시도하는 것이 장점이다. 옌 샤오난 입장에서는 고메스의 전진을 허용하는 순간 경기의 주도권을 내줄 수 있다.

따라서 초반부터 잽을 적극적으로 활용하면서 고메스가 들어오는 순간 스트레이트와 카운터를 연결하는 것이 중요하다. 케이지 중앙을 지키면서 각도를 만들어내는 것도 승부의 중요한 요소가 될 전망이다.

옌 샤오난에게 가장 피해야 할 장면은 짧은 거리에서 벌어지는 무리한 난타전이다. 고메스는 한 번의 공격으로 경기 분위기를 바꿀 수 있는 펀치력을 갖추고 있기 때문이다.

물론 옌 샤오난 역시 결정력이 부족한 선수는 아니다. 통산 19승 가운데 8승을 KO로 장식했을 정도로 강한 화력의 소유자다. 상대의 공격을 피하면서 정확한 카운터를 맞힌다면 고메스에게도 충분히 큰 충격을 줄 수 있다.

결국 옌 샤오난에게 필요한 것은 화끈한 난타전이 아니라 자신의 장점을 살리는 경기 운영이다.

옌 샤오난의 최고 경쟁력은 꾸준한 경기력이다.
옌 샤오난의 최고 경쟁력은 꾸준한 경기력이다.UFC 제공

고메스의 초반 압박이 변수… 후반으로 갈수록 경험 싸움

고메스 입장에서는 초반부터 옌 샤오난에게 압박을 가하는 것이 중요하다. 상대가 자신의 거리를 확보하도록 내버려두면 옌 샤오난 특유의 정교한 타격과 경기 운영이 살아날 수 있다. 반대로 적극적으로 전진해 공간을 줄이고 타격 교환을 유도한다면 자신이 가진 파괴력을 십분 활용할 수 있다.

다만 무작정 달려드는 전략은 위험하다. 옌 샤오난은 상대가 공격을 시작하는 순간 빈틈을 찾아 카운터를 꽂는 능력이 출중하다. 압박을 하더라도 페인트와 킥을 섞어 상대의 반응을 끌어낸 뒤 펀치 공격으로 연결하는 것이 효과적이다.

경기가 중반을 넘어가면 옌 샤오난의 경험이 변수로 떠오를 수 있다. 옌 샤오난은 UFC에서 오랜 기간 상위권 선수들과 경쟁하며 다양한 경기 상황을 경험했다. 상대의 공격 패턴을 파악한 뒤 자신의 리듬을 바꾸는 능력도 갖추고 있다.

고메스가 초반에 강한 타격을 성공시키지 못한다면 경기가 길어질수록 부담이 커질 수 있다. 반면 옌 샤오난은 라운드가 진행될수록 상대의 움직임을 읽으며 정확도를 높이는 방식으로 경기를 풀어갈 가능성이 높다.

이번 경기의 또 다른 변수는 장소다. 옌 샤오난에게는 중국 팬들 앞에서 자신의 경쟁력을 증명할 수 있는 무대다. 중국 최초의 여성 UFC 선수라는 상징성을 가진 만큼 고국에서 펼치는 이번 경기에 대한 기대도 크다.

승부는 결국 고메스가 옌 샤오난의 거리를 얼마나 빠르게 무너뜨리느냐, 그리고 옌 샤오난이 고메스의 압박을 얼마나 효과적으로 끊어내느냐에 달려 있다.

초반에는 고메스의 강한 압박과 옌 샤오난의 카운터가 맞부딪힐 가능성이 높다. 고메스가 거리를 좁혀 난타전을 만든다면 KO 가능성이 커진다. 반대로 옌 샤오난이 중앙을 지키며 잽과 스트레이트, 각도 변화로 상대의 전진을 차단한다면 자신의 경기로 끌고 갈 수 있다.

랭킹 4위와 13위의 대결이지만 두 선수에게 걸린 의미는 분명하다. 옌 샤오난에게는 다시 타이틀 경쟁에 접근할 수 있는 발판이고, 고메스에게는 단숨에 톱5 진입을 노릴 수 있는 기회다.

경험과 정교함의 옌 샤오난과 상승세와 파괴력을 앞세운 고메스중 누가 서로의 장점을 빼앗을 수 있을지 귀추가 주목된다.

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옌샤오난 중국최조UFC여성파이터 화력대결

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