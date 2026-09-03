왜 찍냐 욕먹었던 일본인의 청계천 사진, 이토록 귀할 줄이야

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
때로 어떤 표정은 가까운 이에게는 보이지 않는다. 한 달을 하루 같이 붙어 지내는 단짝 친구가 지난 몇 달간 약 10kg쯤 쪘다는 사실을 알아채지 못하듯이, 어떤 변화는 년에 한 번 보는 사이가 더 잘 알아보기도 하는 것이다. 나그네가 십대 째 한 곳서 살아온 이보다 마을 사정을 더 잘 알아보는 것도 그래서다. 세상 가장 위대한 역사서는 낯선 이의 손에서 쓰이게 마련이다. 낯선 시선을 담는 일의 이로움이 여기에 있다.
대다수 한국인이 한 번도 본 적 없는 풍경이 있다. 보지 못했을 뿐 아니라 알지도 못하는 그런 광경이다. 보지 못하고 알지 못하므로 알려 하지도 않는 그런 모습을 담고 있는 사진이 있다. 그 사진이 오래도록 간직한 어느 풍경을 사진 바깥의 세상이 자꾸만 앞으로만 내달리다가 마침내 잃어버리고야 말았다. 그리하여 세상 안 사람들도 그를 잊어버리고야 말았다. 기록의 매체라고 불리는 이 사진의 힘은 모두가 잊고 잃은 그 순간 최대로 발현된다. 영화 <사진의 얼굴>이 2026년 오늘 한국에 전할 힘이 바로 그렇다.
사진에도 얼굴이랄 게 있을까. 만약 있다면 일본 보도사진가 구와바라 시세이의 표정과 닮았을 테다.