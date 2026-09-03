왜 찍냐 욕먹었던 일본인의 청계천 사진, 이토록 귀할 줄이야

트리플픽쳐스

스틸컷그러나 구와바라 시세이를 그저 사진계의 거장이라고만 말할 수는 없다. 그는 매그넘과 같은 집단이 열어젖힌 소위 포토저널리즘에 있어서 아시아를 대표하는 인물 중 하나다. 앞서 언급한 미나마타병을 그는 어떻게 최초로 취재했던가. 그건 가난한 어촌마을까지 가서 함께 생활하며 진실을 파헤치려는 수고를 전혀 감당하려 하지 않은 당시의 언론들과 달리, 카메라 하나 들고 그와 같은 고된 작업을 해낸 직업의식이 있었던 덕분이지 다른 무엇이 아니었다. 그와 같은 자세를 그는 평생에 걸쳐 이어왔다. 그리고 그 주된 무대가 된 곳이 바로 한반도였다.영화는 구와바라 시세이의 삶을 연대기적으로 펼쳐낸다. 필요할 때마다 사이사이 작가의 작품을 삽입해 화면 위에 띄운다. 말하자면 작가의 삶과 작품을 교차편집하여 엮어낸 한 편의 영상 사진집이자 코멘터리 필름이다. 관객은 마치 사진전에 가서 작가의 삶과 함께 개별 사진에 얽힌 이야기를 듣는 듯한 인상을 받을 수 있다. 다분히 평면적인 영화는 오로지 작가의 삶을 충실히 펼쳐내는 데만 전념하므로, 구와바라 시세이의 삶과 작품이 곧 영화의 승부수가 된다.영화엔 구와바라 시세이의 사진세계를 알 수 있는 일화가 몇 담겼다. 이를테면 서두에 적은 한국인이 알지 못하는 한국의 순간들이 그의 사진에 담기기까지의 이야기다. 1960년대부터 1970년대까지 한국 서울 도심 청계천 양편엔 빈민 아파트촌이 길게 늘어서 있었다. 말이 아파트지 천변을 따라 얼기설기 쌓아 올린 무허가 판자촌 건물들로, 정확한 통계는 없으나 20만 명 이상으로 추정되는 빈민들이 살고 있었다고 전한다.이 시기 취재 차 한국을 방문할 때마다 구와바라 시세이를 사로잡은 건 청계천 일대 빈민촌과 같은 광경이었다. 그는 시간이 날 때마다 이곳에 나가 사진을 찍었는데, 그럴 때면 한국 보도사진가들이 그에게 그런 건 찍지 말라고 말렸다고 한다.