열다섯 테니스 선수가 캐리어 끌고 집 나온 사연

사람들은 말한다. 송충이는 솔잎을 먹어야 한다고. 맞는 말이다. 송충이에게 쌀, 예를 들면 한국 농촌진흥청이 육종한 품종 중에서도 맛있기로 유명하다는 영호진미를 갓 도정하여 차려 준다면 어떤 일이 빚어질까. 영양실조로 비실비실하다 죽거나 소화불량으로 말라 죽을 것이다. 섬유질을 잘라 먹는 데 특화된 송충이의 소화기관이 곡류의 녹말성분을 감당할 수 없기 때문이다. 그러니까 송충이는 제게 맞는 솔잎을 먹어야 한다. 남의 밥상을 탐내선 안 될 일이다.
그러나 저 한스 크리스찬 안데르센은 말한다. 세상에는 제가 오리 새끼인 줄 아는 백조 또한 있다고. 주변의 평범한 이들이 너는 안 된다고 폄훼할지라도 마침내 오리 따위가 감당할 수 없는 우아함을 뽐낼 이가 무리 가운데 있는 것이라고 말이다. 리처드 바크 또한 말한다. 모든 갈매기가 우리의 역량은 여기까지라고 선을 그을 때, 그 너머의 가능성을 모색하는 어떤 갈매기 한 마리가 태어날 수 있다고. 똑같은 갈매기로 태어났을지라도 어떤 영성만 갖춘다면 이제껏 어떤 갈매기도 이르지 못한 곳에 닿을 수가 있는 것이라고 말이다. 이들 앞에서 송충이는 솔잎을 먹어야 한다고 말한다면 그건 어리석음이며 운명을 거부하는 나태함과 같은 못남일 테다.
<캐리어를 끄는 소녀>는 송충이에게 솔잎을 강제하는 사회에 대한 우화가 될 수 있었다. 백조에게 오리라 하고 송충이가 아닌 이에게까지 송충이란 딱지를 붙이는 세상에 대한 경고 또한 될 수 있었다. 갈매기에게 고개 숙여 이제껏 해온 길로만 내달리라 강제하는 풍토를 내보이는 작품이 될 수도 있었다. 그리고 이 모두는 그대로 우리 사회에 실제로 작동하는 어떤 힘에 대한 이야기가 될 수 있었음을 뜻한다.