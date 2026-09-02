열다섯 테니스 선수가 캐리어 끌고 집 나온 사연

싸이더스

스틸컷<캐리어를 끄는 소녀>는 모든 것이 망가진 그 지점으로부터 시작된다. 어느 날 갑자기 부모가 사라지고 집 안엔 압류 딱지가 나붙는다. 홀로 남겨진 영선은 갈피를 잡지 못한다. 일순 가족이 사라졌는데, 어떻게 해야 하는 걸까. 원래 있던 보육원으로 돌아가고 싶지는 않다. 그곳은 부모가 없는 애들이나 가는 곳이 아닌가. 자기에겐 부모가 있으니까, 부모를 찾는 게 우선이다. 좋아하는 테니스도 포기하고 싶지가 않다. 벌써 몇 달 째 밀린 레슨비 때문에 배울 수가 없지만 길을 찾아 나서는 건 그래서다.영화는 기댈 곳 없는 소녀 영선이 부모를, 또 테니스를 배울 길을 찾아 나서는 모습을 비추며 시작한다. 얼마 지나지 않아 영선이 부모를 가질 수 없다는 사실을 확인케 한 영화는 이내 테니스를 향한 가느다란 끈을 내려줌으로써 이야기를 이어간다. 코치 소개로 성우(김태훈 분)의 집에 들어가 동갑내기 수아(문승아 분)의 연습파트너가 되어주는 일이 주어지는 것이다. 그로부터 이 가족의 내밀한 사정과 어떻게든 이 집에 머물고픈 영선의 비틀린 욕망이 <캐리어를 끄는 소녀> 가운데 펼쳐진다.어떤 것은 마땅한 욕구이고, 어떤 건 무리한 바램이다. 삶이란 이룰 수 있는 것과 닿을 수 없는 것을 분별하는 과정이기도 한데, 열다섯 소녀 영선 앞에 놓인 문제가 꼭 그러한 것이다. 성우는 한때 잘 나가던 테니스 선수였으나 부상으로 목표에 닿지 못하고 추락한 이다. 대단한 부자처럼 보이는 삶을 살면서도 여전히 과거의 추락에서 헤어나지 못하고 있다.딸인 수아를 구하려다 어깨를 다친 것이 추락의 결정적 이유가 되었는데, 그는 수아를 혹독하게 가르치며 제가 이루지 못한 꿈을 딸을 통해 대신 풀려고 든다. 좀처럼 아버지에게 따르지 못하는 재능에도 수아 또한 아버지의 기대에 부응하려 한다. 서로의 결핍이 서로의 재능과 맞물려 채워지면 얼마나 좋을까만, 이들의 비틀린 욕구가 서로를 해하는 건 삶이란 꼭 마음과 같지는 않아서겠다.