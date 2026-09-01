여가 시간엔 수영장... 그녀가 발작하면 생기는 일

재개봉이 개봉보다 나은 영화가 있다. 처음 개봉할 당시엔 거의 주목받지 못한 채 스쳐지나간 작품이 새로운 가치를 갖고서 재개봉을 맞이할 때다. 이를테면 올해 '씨네만세'서도 추천한 바 있는 <콜럼버스>는 재개봉에서 적은 상영관에도 불구하고 첫 개봉보다 많은 관객과 만났다. 2018년 첫 개봉 당시엔 무명이던 감독 코고나다가 이제는 세계적으로 주목받는 신진 작가 반열에 올라 있기에 작품 또한 전과는 다른 무게를 가지게 된 것일 테다. 그저 지나간 작품을 때맞춰 다시 개봉하게 하는 것을 지나, 전과는 다른 관심과 애정을 갖고 새로이 들여다보게 하는 것. 흘러간 영화를 다시 집어와 개봉하는 일의 의미가 또한 여기에 있다.8월 26일 재개봉한 <델마>는 한국서는 2018년 8월 한 차례 개봉해 관객과 만난 작품이다. 개봉당시 든 관객이 채 7000명이 되지 않았는데, 코로나19 이전 독립예술영화 관객수를 고려하면 아쉬운 성적이다. 이 영화가 8년 만에 한국서 다시 개봉하는 데는 감독인 요아킴 트리에의 달라진 위상이 결정적 영향을 미쳤을 테다. 이제는 세계적 작가 반열에 들었다 해도 좋은 요아킴 트리에는 한국에서도 2022년 개봉한 <사랑할 땐 누구나 최악이 된다>부터 올해 초 개봉한 <센티멘탈 밸류>의 성공으로 확고한 팬층을 확보한 감독이 됐다. 개봉관 뿐 아니라 OTT 등을 통해서도 꾸준히 찾는 이가 있는 요아킴 트리에의 작품이란 점에서 스리슬쩍 흘러간 전작을 캐내어 다시 거는 일에도 상당한 관심이 쏠린다.그렇다면 이제 <델마>는 어떤 영화인가를 따져볼 때다. 그저 감독이 유명해져서 그 초기작 또한 관심을 받기를 기대하는 걸까. 아니면 이 영화 자체로 오늘의 관객에게 유효한 파문을 던질 힘이 있는 것일까. 작품이 가진 시대적 유효함이란 때로 일시적이며, 또 때로는 반영구적인 가치로써 발휘된다. 변화하는 세상 가운데서 숨 쉬며 살아가는 우리가 10년 전 이미 완성돼 멈춰 있는 이 영화와 어떤 상호작용을 할 수 있을까를 읽어내는 작업은 곧 이번 재개봉이 갖는 의미와도 통할 밖에 없다.