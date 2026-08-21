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맞아도 전진 → 기다리는 파이터... 호드리게스의 진화

맞아도 전진 → 기다리는 파이터... 호드리게스의 진화

강력한 펀치에 인내심 더한 새로운 로보캅, 에르난데스 상대로 상승세 이어갈까

김종수(oetet)
26.08.21 17:29최종업데이트26.08.21 17:29
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그레고리 호드리게스(사진 오른쪽)는 '로보캅'이라는 별명처럼 강한 맷집과 파괴력을 가지고 있다.
그레고리 호드리게스(사진 오른쪽)는 '로보캅'이라는 별명처럼 강한 맷집과 파괴력을 가지고 있다.UFC 제공

UFC 미들급(83.9kg)에서 활약 중인 '로보캅' 그레고리 호드리게스(34, 브라질)가 UFC 메인이벤트 무대에 선다. 상대는 미들급 랭킹 6위 '플러피' 앤서니 에르난데스(32, 미국)다. 둘은 23일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 새크라멘토 골든 1 센터에서 있을 'UFC 파이트 나이트 285' 메인이벤트에서 맞붙는다.

호드리게스에게는 파이터 인생의 커리어가 달린 중요한 순간이다. UFC 공식 랭킹에서 현재 미들급 11위에 올라 있는 그는 최근 3연승을 달리고 있다. 특히 지난 3월 UFC 326에서 브루노 페레이라를 1라운드 1분47초 만에 KO로 꺾은 것이 결정적이었다.

과거 자신을 1라운드 KO로 꺾었던 상대에게 완벽하게 설욕하면서 상승세에 불을 붙였다. 호드리게스는 현재 19승 6패를 기록하고 있으며 KO·TKO 승리가 12번(63%)에 달한다.

호드리게스의 가장 큰 특징은 별명 그대로 '로보캅' 같은 경기 스타일이다. 맞아도 쉽게 물러서지 않고 앞으로 전진한다. 강한 펀치를 주고받는 난타전에서도 상대에게 압박을 가하며 자신의 타격을 쌓아간다.

단순히 힘만 앞세우는 선수도 아니다. 어린 시절 카포에이라로 격투기를 시작했고 8세부터 브라질리언 주짓수를 수련했다. 이후 전국 주짓수 선수권에서 8차례 우승하고 세계선수권과 아부다비 프로 세계선수권에서도 정상에 오른 그래플링 기반의 선수다.

UFC 공식 프로필 역시 호드리게스의 파이팅 스타일을 '그래플러'로 분류하고 있다. 하지만 실제 옥타곤에서 더 강하게 드러나는 무기는 타격이다. UFC 통계에서 유효타 적중의 84%가 스탠딩 상황에서 나올 정도로 서서 싸우는 시간이 길다.

강력한 펀치와 그래플링을 함께 갖춘 것이 호드리게스의 가장 큰 장점이라고 할 수 있다. 그런 호드리게스가 최근 들어 자신에게 한 가지 변화를 만들어냈다. 바로 인내심이다.

그레고리 호드리게스의 화력은 체급내에서도 정평이 나있다.
그레고리 호드리게스의 화력은 체급내에서도 정평이 나있다.UFC 제공

'맞아도 전진'에서 '기다릴 줄 아는 파이터'로

호드리게스는 페레이라와의 재대결을 마친 뒤 과거와 달라진 자신의 모습을 직접 강조했다. 첫 번째 대결에서는 2023년 1라운드 KO패를 당했지만, 3년 뒤 다시 만난 두 번째 경기에서는 오히려 자신이 1라운드 KO승을 거뒀다.

경기 후 호드리게스는 UFC와의 인터뷰에서 자신이 이전과는 다른 파이터가 됐다고 말했다. 특히 '인내심'을 강조했다. 과거처럼 서둘러 경기를 끝내려고 하기보다 상황을 즐기면서 자신의 기회를 기다렸다는 설명이다. 그는 옥타곤 문이 닫힌 뒤 상대와 둘만 남는 순간을 자신이 좋아하는 일을 할 수 있는 시간이라고 표현하기도 했다.

이 변화는 호드리게스를 이해하는 데 상당히 중요한 부분이다. 과거의 호드리게스는 강한 턱과 압도적인 펀치력을 앞세워 상대와 정면으로 충돌하는 장면이 많았다. 상대의 공격을 맞더라도 더 강하게 받아치는 방식이었다. 이 때문에 호드리게스의 경기는 화끈했지만 그만큼 위험도 컸다.

그러나 최근의 호드리게스는 힘을 앞세우는 것만으로 승부하지 않는다. 상대의 움직임을 살피고 자신이 유리한 순간을 기다릴 줄 알게 됐다. 페레이라전에서 보여준 1라운드 KO 역시 무작정 달려들어 만들어낸 장면이 아니었다.

UFC는 최근 호드리게스를 소개하면서 이러한 변화를 조명했다. 호드리게스는 페레이라와의 첫 경기 이후 자신이 성장했고, 이제는 경기를 보다 즐기면서 싸우고 있다고 밝혔다. 과거의 '로보캅'이 무조건 앞으로 전진하는 파이터였다면 현재의 호드리게스는 자신의 화력을 언제 꺼내야 하는지 조금씩 알아가는 선수에 가까워졌다.

이번 에르난데스전에서 이 변화는 더욱 중요하다. 에르난데스 역시 압박과 그래플링을 적극적으로 활용하는 선수다. 그는 최근 9경기에서 8승을 거둘 정도로 꾸준한 경기력을 보여줬고, 최근 션 스트릭랜드에게 패한 뒤 다시 승리를 노리고 있다.

특히 에르난데스는 스트릭랜드에게 패한 뒤 오히려 그와 함께 훈련하면서 자신의 격투에 대한 열정을 되찾았다고 설명했다. 미국 매체 'MMA Fighting'은 에르난데스가 새로운 훈련 환경을 통해 다시 동기를 얻었다고 전했다.

그레고리 호드리게스(사진 오른쪽)가 상위권으로 가기위해 필요한 것은 '인내심'이다.
그레고리 호드리게스(사진 오른쪽)가 상위권으로 가기위해 필요한 것은 '인내심'이다.UFC 제공

'로보캅'의 진짜 시험대

따라서 호드리게스에게 이번 경기는 단순히 연승을 이어가는 경기가 아니다. 처음으로 UFC 메인이벤트에서 5라운드 경기를 치르는 만큼 체력과 경기 운영 능력까지 시험받는다. 호드리게스는 짧은 시간 안에 경기를 끝낼 수 있는 파이터다. 하지만 이번에는 5라운드라는 긴 시간을 염두에 두고 싸워야 한다.

이때 중요한 것이 최근 보여준 인내심이다. 에르난데스는 쉽게 물러서는 선수가 아니다. 두 선수가 초반부터 강하게 충돌한다면 호드리게스 특유의 타격전이 펼쳐질 가능성이 높지만, 3라운드를 넘어 4~5라운드까지 경기가 이어진다면 누가 더 효율적으로 체력을 관리하느냐가 중요해진다.

호드리게스는 그래플링이라는 또 하나의 무기도 갖고 있다. 어린 시절부터 주짓수를 수련한 만큼 상대를 넘어뜨린 뒤 서브미션으로 연결할 수 있다. 실제로 통산 3번의 서브미션 승리를 기록하고 있다.

다만 이번 경기에서는 굳이 그라운드에 모든 것을 걸기보다 자신의 강점인 타격과 그래플링을 상황에 맞게 섞는 것이 효과적일 수 있다.

또 하나 눈여겨볼 부분은 훈련 방식이다. 호드리게스는 과거 길버트 번스, 비센테 루케, 카마루 우스만 등 수준 높은 선수들과 함께 훈련한바 있다. 경기 캠프에서는 상대 스타일을 재현할 수 있는 스파링 파트너를 따로 불러 다양한 상황을 준비한다고 밝혔다. 단순히 강하게 훈련하는 것이 아니라 상대에게 맞춰 구체적인 상황을 만들어 대비하는 방식이다.

새크라멘토에서 호드리게스가 보여줘야 할 것은 결국 '힘' 그 자체가 아니다. 이미 그의 펀치가 강하다는 사실은 충분히 증명됐다. 이제 필요한 것은 그 힘을 언제, 어떻게 사용하는가다.

상대가 먼저 압박해 들어왔을 때 무리하게 난타전에 응하지 않고 기회를 기다릴 수 있다면 호드리게스의 위력은 오히려 더 커질 수 있다. 반대로 에르난데스의 압박에 휘말려 초반부터 큰 펀치를 주고받는 상황이 반복된다면 장기전에서 체력 부담을 안을 가능성이 높아진다.

호드리게스는 최근 자신이 예전과 다른 파이터가 됐다고 말했다. 이제 그 말은 새크라멘토 메인이벤트에서 다시 한번 증명돼야 한다. 3연승을 달리고 있는 호드리게스가 랭킹 6위 에르난데스를 잡는다면 자신의 랭킹을 끌어올리는 것은 물론이고 미들급 상위권 경쟁에 본격적으로 뛰어들 수 있다. 반대로 패한다면 지금까지 이어온 상승세가 멈추게 된다.

'로보캅'이라는 별명은 여전히 강력한 이미지를 갖고 있다. 하지만 이제 호드리게스에게 필요한 것은 무작정 전진하는 로보캅이 아니다. 기다릴 줄 알고, 상대의 빈틈을 읽고, 결정적인 순간에 한 방을 꽂아 넣는 새로운 로보캅이다.


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