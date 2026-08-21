맞아도 전진 → 기다리는 파이터... 호드리게스의 진화

UFC 제공

그레고리 호드리게스(사진 오른쪽)가 상위권으로 가기위해 필요한 것은 '인내심'이다.따라서 호드리게스에게 이번 경기는 단순히 연승을 이어가는 경기가 아니다. 처음으로 UFC 메인이벤트에서 5라운드 경기를 치르는 만큼 체력과 경기 운영 능력까지 시험받는다. 호드리게스는 짧은 시간 안에 경기를 끝낼 수 있는 파이터다. 하지만 이번에는 5라운드라는 긴 시간을 염두에 두고 싸워야 한다.이때 중요한 것이 최근 보여준 인내심이다. 에르난데스는 쉽게 물러서는 선수가 아니다. 두 선수가 초반부터 강하게 충돌한다면 호드리게스 특유의 타격전이 펼쳐질 가능성이 높지만, 3라운드를 넘어 4~5라운드까지 경기가 이어진다면 누가 더 효율적으로 체력을 관리하느냐가 중요해진다.호드리게스는 그래플링이라는 또 하나의 무기도 갖고 있다. 어린 시절부터 주짓수를 수련한 만큼 상대를 넘어뜨린 뒤 서브미션으로 연결할 수 있다. 실제로 통산 3번의 서브미션 승리를 기록하고 있다.다만 이번 경기에서는 굳이 그라운드에 모든 것을 걸기보다 자신의 강점인 타격과 그래플링을 상황에 맞게 섞는 것이 효과적일 수 있다.또 하나 눈여겨볼 부분은 훈련 방식이다. 호드리게스는 과거 길버트 번스, 비센테 루케, 카마루 우스만 등 수준 높은 선수들과 함께 훈련한바 있다. 경기 캠프에서는 상대 스타일을 재현할 수 있는 스파링 파트너를 따로 불러 다양한 상황을 준비한다고 밝혔다. 단순히 강하게 훈련하는 것이 아니라 상대에게 맞춰 구체적인 상황을 만들어 대비하는 방식이다.새크라멘토에서 호드리게스가 보여줘야 할 것은 결국 '힘' 그 자체가 아니다. 이미 그의 펀치가 강하다는 사실은 충분히 증명됐다. 이제 필요한 것은 그 힘을 언제, 어떻게 사용하는가다.상대가 먼저 압박해 들어왔을 때 무리하게 난타전에 응하지 않고 기회를 기다릴 수 있다면 호드리게스의 위력은 오히려 더 커질 수 있다. 반대로 에르난데스의 압박에 휘말려 초반부터 큰 펀치를 주고받는 상황이 반복된다면 장기전에서 체력 부담을 안을 가능성이 높아진다.호드리게스는 최근 자신이 예전과 다른 파이터가 됐다고 말했다. 이제 그 말은 새크라멘토 메인이벤트에서 다시 한번 증명돼야 한다. 3연승을 달리고 있는 호드리게스가 랭킹 6위 에르난데스를 잡는다면 자신의 랭킹을 끌어올리는 것은 물론이고 미들급 상위권 경쟁에 본격적으로 뛰어들 수 있다. 반대로 패한다면 지금까지 이어온 상승세가 멈추게 된다.'로보캅'이라는 별명은 여전히 강력한 이미지를 갖고 있다. 하지만 이제 호드리게스에게 필요한 것은 무작정 전진하는 로보캅이 아니다. 기다릴 줄 알고, 상대의 빈틈을 읽고, 결정적인 순간에 한 방을 꽂아 넣는 새로운 로보캅이다.