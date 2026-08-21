대만 오공전 2이닝 무실점 호투, 아야카의 화려한 변신

▲아야카는 시즌2 첫 등판에서 2이닝2탈삼진 무실점 호투로 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다. 채널A 화면 캡처

비자 문제 때문에 올 시즌 한화의 치어리더로 합류하지 못한 아야카는 방송인 신분으로 비자를 발급 받아 <야구여왕2>에 합류했다. 아야카는 비 시즌 동안 블랙퀸즈의 훈련이나 행사에도 꾸준히 참석했고 일본에서도 개인 훈련을 했지만 기존 선수들이나 새로 합류한 선수들 사이에서 얼마나 성과를 보여줄 수 있을진 미지수였다. 일부 시청자들은 아야카가 시즌2에서도 '마스코트' 역할에 그칠 거라 전망하기도 했다.



아야카는 시즌2 시작 후 산타즈, 해머스톤즈, 빅사이팅과의 경기에서 모두 1루수로 선발 출전했다. 시즌1의 주전 1루수 박하얀이 2루와 3루, 외야 등 멀티 포지션에 도전하면서 수비가 안정적인 아야카에게 1루를 맡긴 것이다. 하지만 아야카는 선발 출전한 3경기에서 6타수 무안타에 그치며 시즌2에서 첫 안타를 신고하지 못했다. 빅사이팅과의 경기에서는 첫 타석에서 삼진을 당한 후 장수영이 마운드에 오를 때 교체되기도 했다.



그렇게 블랙퀸즈 내에서 점점 존재감이 작아지던 아야카는 타오위안 오공과의 첫 국제전을 앞두고 선발 명단에서 제외됐다. 블랙퀸즈는 치열한 타격전으로 벌어지던 오공전에서 5-6으로 추격을 허용하던 3회초 박민서가 등판해 3연속 삼진으로 불을 껐고 3회말 공격에서 대거 6점을 뽑으며 12-5로 점수 차를 벌렸다. 그리고 추신수 감독은 4회초 수비에서 박민서 대신 아야카를 시즌2 시작 후 처음으로 마운드에 올렸다.



시즌1의 에이스 장수영도 크게 고전했던 오공의 강한 타격을 생각하면 아야카 투입은 다소 위험한 선택처럼 보였다. 하지만 마운드에 오른 아야카는 시즌1에서의 긴장한 듯한 눈빛은 사라지고 의연하고 침착하게 공을 던지며 2이닝 동안 1피안타2탈삼진 무실점으로 오공 타선을 틀어 막았다. 특히 사사구를 단 하나도 허용하지 않았고 투수 땅볼을 3개나 잡아내면서 아웃카운트 6개 중 5개를 홀로 책임졌다.



아야카는 연전으로 열린 오공과의 두 번째 경기에서도 7번 중견수로 선발 출전해 6-0으로 앞선 1회 첫 타석에서 삼진으로 물러났다. 하지만 방송 말미에 공개된 8화 예고편에서는 아야카가 블랙퀸즈의 두 번째 투수로 마운드에 올라 무실점으로 이닝을 막아내는 장면이 나왔다. 아야카는 아직 타격에서는 아쉬운 부분이 많지만 시즌2를 통해 추신수 감독이 믿고 맡길 수 있는 블랙퀸즈의 핵심 투수로 성장했다.

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기