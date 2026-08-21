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400년 기다린 지독한 사랑, 뤽 베송이 해석한 드라큘라

400년 기다린 지독한 사랑, 뤽 베송이 해석한 드라큘라

[영화 리뷰] <드라큘라: 러브 테일>

김형욱(singenv)
26.08.21 14:04최종업데이트26.08.21 14:04
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

15세기 루마니아, 블라드 드라큘라 백작은 사랑하는 아내 엘리자베타를 두고 전쟁터로 나간다. 신의 이름으로 이슬람 대군을 물리치지만 적의 궤멸을 코앞에 두고 후퇴한다. 엘리자베타가 적의 매복으로 위험에 빠졌다는 소식 때문이다. 급히 달려가지만 그의 눈앞에서 그녀는 죽음을 맞이한다. 그는 신을 원망하며 스스로를 저주에 맡기고 영원불멸의 흡혈귀가 된다.

400년 후, 젊은 변호사가 그의 저택을 방문한다. 드라큘라가 소유한 대지의 거래 대리인으로 온 것이다. 하지만 그는 여지없이 붙잡혀 피를 빨려 죽을 운명에 처한다. 변호사는 마지막 소원이니 자신의 이야기를 들어 달라고 애원하고, 마지막에는 약혼자 미나의 사진을 보여 주며 살려 달라고 호소한다. 그 사진을 본 드라큘라는 엘리자베타와 빼닮은 미나에게 시선을 빼앗긴다.

드라큘라 추종자의 출현을 확인한 신부가 파견되어 사태의 진앙지를 찾으려 동분서주한다. 최근 추종자가 이상 증세를 보였던 곳에서 그와 친분이 있던 이를 찾았더니, 다름 아닌 미나였다. 하지만 이미 드라큘라가 그녀에게 접근했고, 미나는 기이한 데자뷔와 함께 그를 향한 알 수 없는 이끌림을 경험한다. 400년 전 죽은 사랑이 다시 찾아온 것처럼 말이다.

영화 <드라큘라: 러브 테일>의 한 장면.
영화 <드라큘라: 러브 테일>의 한 장면.와이드릴리즈

사랑에 미친 남자

영화 <드라큘라: 러브 테일>은 프랑스의 국민 감독 뤽 베송의 신작이다. 제목 그대로 브램 스토커의 소설 <드라큘라>를 원작으로 하지만, 공포나 크리처물이 아닌 로맨스 서사로 이야기를 풀어냈다. 뤽 베송 특유의 '아름다운 잔혹'의 감각이 살아 있는 작품이다. 한물갔다는 평가를 받기도 하는 감독이지만, 의외로 지금까지 그가 쌓아 온 감각이 여전히 유효하다는 걸 확인할 수 있다.

재미를 한껏 끌어올리는 주체는 단연 뤽 베송의 연출 감각이겠지만, 칸 영화제 남우주연상에 빛나는 케일럽 랜드리 존스와 크리스토프 발츠의 존재도 큰 역할을 했다. 각각 드라큘라와 신부 역을 맡았는데, 압도적인 카리스마로 신들린 연기를 선보이는 케일럽과 중심을 단단히 잡아 주는 안정적인 연기를 보여 주는 크리스토프의 합이 절정에 달한다.

드라큘라는 주지했듯 몇백 년 동안 살아오며 사람들의 피를 먹고사는 공포의 대상이다. 즉 세상에 존재해서는 안 되는 괴물이다. 그런데 이 작품을 보고 있으면 그 이면이 조금씩 보인다. 한 여인을 너무나 사랑한 나머지 신에게 맞선 것도 모자라, 스스로에게 불멸의 저주를 내려 죽지 않고 아내를 찾는 데만 매달리는 남자다. 괴물의 탄생을 악의가 아니라 상실에서 시작된 사랑으로 바꿔 놓은 것이다.

그의 욕망은 다른 데 있지 않다. 사람들의 피를 마셔 죽게 하거나 흡혈귀로 변하게 하는 것은 모두 수단일 뿐이다. 그가 비록 외모는 한없이 추하고 내면은 고독으로 썩어 문드러졌을지라도 영원히 살아가려는 이유는 오로지 영원한 사랑, 엘리자베타 때문이다. 죽은 그녀가 언젠가 환생해 자신의 앞에 나타날 것이라는 희망 말이다. 그래서 이 영화에서 드라큘라의 400년은 영생이라기보다 한 사람을 기다리는 400년의 형벌처럼 느껴진다.

영화 <드라큘라: 러브 테일>의 한 장면.
영화 <드라큘라: 러브 테일>의 한 장면.와이드릴리즈

영생이라는 축복, 사랑이 없으면 지옥일 뿐

괴물 드라큘라의 내면을 꽉 채운 건 오직 '사랑'이니 인간보다 더 인간적이라고 해도 과언이 아니다. 나아가 사랑의 측면에서 보면 그의 영생은 축복이 아닌 지옥에 가깝다. 그곳에 사랑이 없었으니 말이다. 그러니 그가 영생의 지옥에서 탈출할 수 있는 유일한 도구 역시 사랑이다. 이렇게 봐도, 저렇게 봐도 사랑, 사랑, 사랑뿐이다. 흡혈귀의 잔혹함보다 한 남자의 기다림이 더 크게 다가오는 이유다.

극 중 드라큘라는 400년의 실력을 뽐내며 수많은 이의 피를 마시고 수많은 이를 도륙한다. 하지만 오직 한 사람, 미나에게만은 최선을 다해 보살핀다. 그는 그녀가 엘리자베타의 현생이라고 굳게 믿는다. 무엇보다 그토록 기다리던 사람과 400년 만에 재회했으니까. 그 간절함과 환희가 화면을 뚫고 나와 관객에게까지 가닿는 것 같다. 드라큘라가 무서운 괴물이라는 사실보다, 그가 누군가를 얼마나 간절히 기다려 왔는지가 더 먼저 보이기 시작한다.

한편, 미나로서는 잘 알지도 못하는 사람과 약혼하고 곧 결혼해야 한다. 시대적 규범으로 보면 당연하다면 당연한 일이다. 하지만 내면 깊은 곳에서는 드라큘라를 향한 슬픔 어린 끌림이 거부할 수 없게 그녀를 휘감는다.

둘은 가히 '소울메이트'가 아닐까 싶다. 굳이 무엇을 하지 않아도, 서로를 알려고 애쓰지 않아도 자연스럽게 이어지는 관계다. 수백 년의 시간과 죽음마저 가로막지 못한 사랑이라면, 운명이라 부르지 않을 도리가 없다.

<드라큘라: 러브 테일>은 실로 오랜만에 선보이는 '거장의 드라큘라'다. 원작이 워낙 유명한 명작이기에 다루기 꺼려졌을 법하지만 그레타 거윅이 <작은 아씨들>을, 드니 빌뇌브가 <듄> 시리즈를, 기예르모 델 토로가 <피노키오>에 이어 <프랑켄슈타인>을 내놓았듯 거장들이 고전과 다시 마주하는 시도는 계속되고 있다. 특히 이 작품은 드라큘라를 '공포의 아이콘'에서 '사랑 때문에 영원을 견디는 남자'로 바꿔 바라본다는 점에서 흥미롭다. 앞으로도 이런 과감한 재해석이 계속 이어졌으면 하는 바람이다.

영화 <드라큘라: 러브 테일> 포스터.
영화 <드라큘라: 러브 테일> 포스터.와이드릴리즈
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
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冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

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