400년 기다린 지독한 사랑, 뤽 베송이 해석한 드라큘라

와이드릴리즈

영화 <드라큘라: 러브 테일>의 한 장면.괴물 드라큘라의 내면을 꽉 채운 건 오직 '사랑'이니 인간보다 더 인간적이라고 해도 과언이 아니다. 나아가 사랑의 측면에서 보면 그의 영생은 축복이 아닌 지옥에 가깝다. 그곳에 사랑이 없었으니 말이다. 그러니 그가 영생의 지옥에서 탈출할 수 있는 유일한 도구 역시 사랑이다. 이렇게 봐도, 저렇게 봐도 사랑, 사랑, 사랑뿐이다. 흡혈귀의 잔혹함보다 한 남자의 기다림이 더 크게 다가오는 이유다.극 중 드라큘라는 400년의 실력을 뽐내며 수많은 이의 피를 마시고 수많은 이를 도륙한다. 하지만 오직 한 사람, 미나에게만은 최선을 다해 보살핀다. 그는 그녀가 엘리자베타의 현생이라고 굳게 믿는다. 무엇보다 그토록 기다리던 사람과 400년 만에 재회했으니까. 그 간절함과 환희가 화면을 뚫고 나와 관객에게까지 가닿는 것 같다. 드라큘라가 무서운 괴물이라는 사실보다, 그가 누군가를 얼마나 간절히 기다려 왔는지가 더 먼저 보이기 시작한다.한편, 미나로서는 잘 알지도 못하는 사람과 약혼하고 곧 결혼해야 한다. 시대적 규범으로 보면 당연하다면 당연한 일이다. 하지만 내면 깊은 곳에서는 드라큘라를 향한 슬픔 어린 끌림이 거부할 수 없게 그녀를 휘감는다.둘은 가히 '소울메이트'가 아닐까 싶다. 굳이 무엇을 하지 않아도, 서로를 알려고 애쓰지 않아도 자연스럽게 이어지는 관계다. 수백 년의 시간과 죽음마저 가로막지 못한 사랑이라면, 운명이라 부르지 않을 도리가 없다.<드라큘라: 러브 테일>은 실로 오랜만에 선보이는 '거장의 드라큘라'다. 원작이 워낙 유명한 명작이기에 다루기 꺼려졌을 법하지만 그레타 거윅이 <작은 아씨들>을, 드니 빌뇌브가 <듄> 시리즈를, 기예르모 델 토로가 <피노키오>에 이어 <프랑켄슈타인>을 내놓았듯 거장들이 고전과 다시 마주하는 시도는 계속되고 있다. 특히 이 작품은 드라큘라를 '공포의 아이콘'에서 '사랑 때문에 영원을 견디는 남자'로 바꿔 바라본다는 점에서 흥미롭다. 앞으로도 이런 과감한 재해석이 계속 이어졌으면 하는 바람이다.