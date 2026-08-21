400년 기다린 지독한 사랑, 뤽 베송이 해석한 드라큘라

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
15세기 루마니아, 블라드 드라큘라 백작은 사랑하는 아내 엘리자베타를 두고 전쟁터로 나간다. 신의 이름으로 이슬람 대군을 물리치지만 적의 궤멸을 코앞에 두고 후퇴한다. 엘리자베타가 적의 매복으로 위험에 빠졌다는 소식 때문이다. 급히 달려가지만 그의 눈앞에서 그녀는 죽음을 맞이한다. 그는 신을 원망하며 스스로를 저주에 맡기고 영원불멸의 흡혈귀가 된다.
400년 후, 젊은 변호사가 그의 저택을 방문한다. 드라큘라가 소유한 대지의 거래 대리인으로 온 것이다. 하지만 그는 여지없이 붙잡혀 피를 빨려 죽을 운명에 처한다. 변호사는 마지막 소원이니 자신의 이야기를 들어 달라고 애원하고, 마지막에는 약혼자 미나의 사진을 보여 주며 살려 달라고 호소한다. 그 사진을 본 드라큘라는 엘리자베타와 빼닮은 미나에게 시선을 빼앗긴다.
드라큘라 추종자의 출현을 확인한 신부가 파견되어 사태의 진앙지를 찾으려 동분서주한다. 최근 추종자가 이상 증세를 보였던 곳에서 그와 친분이 있던 이를 찾았더니, 다름 아닌 미나였다. 하지만 이미 드라큘라가 그녀에게 접근했고, 미나는 기이한 데자뷔와 함께 그를 향한 알 수 없는 이끌림을 경험한다. 400년 전 죽은 사랑이 다시 찾아온 것처럼 말이다.