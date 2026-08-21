성폭행 피해자에서 감독으로... "첫 한 달 동안은 매일 밤 악몽"

서울국제여성영화제 (SIWFF)는 20일 개막작 〈정거장〉으로 28번째 문을 열었다. 개막작을 연출한 예멘계 스코틀랜드 영화감독, 사라 이스하크 (Sara Ishaq)는 여성 전용 주유소를 주요 무대로 10년 넘게 이어진 예멘 내전의 실상을 우회적으로 담아냈다. 특히 참혹한 분쟁 속에서도 삶을 견지하는 여성들의 회복력과 만연한 갈등 속에서도 기쁨으로 가득한 여성 연대를 희극적 감각으로 그려낸 영화라는 관점에서 평단의 호평을 받았다.
이렇듯 전쟁 중 여성들의 감동적인 회복력과 아름다운 연대의 힘은 '새로운 물결' 섹션에 초청된 우크라이나의 다큐영화 〈흔적들 (Traces)〉에서도 또렷하게 느껴진다. '새로운 물결' 부문은 굵직한 해외 영화제에서 여성 주제의 화제작으로 호평받은 작품들을 소개한다. 이는 전 세계 여성영화의 최신 흐름을 조망하는데 도움을 준다. 올해는 독일, 튀니지, 우크라이나, 캐나다, 수단 등 해외에서 제작된 10편의 장편영화와 10편의 단편영화를 소개한다.
알리사 코발렌코 (Alisa Kovalenko), 마리샤 니키튜크 (Marysia Nikitiuk)가 공동 연출한 〈흔적들〉은 러시아의 우크라이나 침공 과정에서 전시 성폭력 (CRSV:Conflict-Related Sexual Violence)과 고문을 겪은 뒤에도 침묵을 거부한 우크라이나 여성들의 목소리를 조명한다. 과거 포로로 잡혔다가 성폭력을 당했던 주인공 이리나 도우한 (Irina Dovgan)은 우크라이나의 탈환 지역을 찾아다니며 피해 여성들의 증언을 기록하고, 이를 통해 트라우마의 집단적 초상을 그려나간다.
이리나는 다른 생존자들과 더불어 용기와 돌봄의 공동체를 이루고, 함께 정의를 위한 싸움을 해나간다. 영화는 전쟁범죄를 기록한 다큐멘터리를 넘어, 역경을 함께 이겨낸 여성들의 강인한 회복력과 서로의 곁을 지키는 연대의 힘을 섬세한 이미지를 통해 보여준다.