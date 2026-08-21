성폭행 피해자에서 감독으로... "첫 한 달 동안은 매일 밤 악몽"

▲전쟁의 잔인함이 나무에도 남긴 상처의 흔적알리사 코발렌코 감독은 자신이 밝힌 연출의도에서 "이 영화는 매우 강한 인권적 메세지를 담고 있지만, 특별한 시각 언어와 섬세한 심리, 깊은 이미지를 통한 예술적 창의성과 영화적 접근으로 균형 잡는 일 역시 중요했다. 이는 지극히 미묘하고 예민한 주제이며, 나 자신이 겪은 일이기에 더욱 깊이 이해할 수 있고, 그래서 이 특유의 섬세한 영화 언어를 찾아내야 했다. 이 영화는 연상적이고 은유적인 이미지, 인물과 그들 주변의 세부와 분위기, 실내 공간, 자연과 그 상태에 대한 사려 깊은 관찰을 통해 감정과 정서를 표현하려고 노력했다"고 전했다. alisakovalenko

-다른 배경을 가진 전시 성폭력 생존자들과의 교류 중 기억에 남는 순간이 있다면.



"보스니아 생존자들과의 첫 교류 경험이 특히 기억에 남는다. 우리는 보스니아 수도인 사라예보와 1995년 집단학살이 일어났던 스레브레니차를 방문해 현지 여성 생존자들을 만났다. 그중에는 눈앞에서 형제들이 처형당하는 것을 지켜봐야 했던 한 여성분이 계셨다. 당시 14세였던 그녀는 세르비아계 군인들에게 성폭행을 당하기도 했다고 들었다. 정말 고통스러운 이야기였지만, 동시에 제게는 매우 강렬하게 다가온 순간이었다. 비극이 벌어졌던 그 언덕 위에 서서, 그녀가 현장에서 자신의 이야기를 상세히 들려주었다. 서로의 이야기를 나누며 우리는 깊은 자매애를 느꼈다. 언어도 문화도 달랐지만, 우리는 서로에게 친밀감을 느꼈다. 그토록 강력한 연대를 느꼈던 그 특별한 순간은 제게 큰 영감을 주었다."



-지금 전 세계적으로 수많은 전쟁이 벌어지고 있다. 스웨덴 웁살라 대학교의 '웁살라 분쟁데이터프로그램 (UCDP)' 연구진에 따르면, 작년에만 지구상에 총 65건의 무력분쟁이 존재했다. 이 중 개별 국가 간 직접적인 분쟁 건수는 8건으로 동 대학교가 1946년 데이터 수집을 시작한 이래 가장 많은 수치다. 전쟁 중 성폭력을 겪은 다른 생존자들에게 어떤 말을 해주고 싶은가.



"우리는 여러 나라의 많은 여성들과 이야기를 나눴다. 작년에는 생존자 간 대규모 교류 프로그램에 참여하기 위해 우간다를 방문했다. 그곳에서 남수단, 우간다, 중앙아프리카공화국, 콩고, 에티오피아 등지에서 온 여성들이 함께했다. 우리는 각자의 경험은 물론, 우리가 직면해온 어려움과 성공, 성취 등에 대해서도 이야기를 나누었다. 그리고 그 모든 차이에도 불구하고 우리 사이에 공통점이 정말 많다는 것을 다시 한번 느꼈다. 우리는 정의를 실현하고, 침묵과 낙인에 맞서 싸운다는 점에서 같은 목표를 향해 나아가고 있었기 때문이다. 물론 어떤 사회에서는 해결을 위한 상황이 더 복잡하겠지만, 우리는 많은 근본적인 가치를 공유하고 있었다. 생존자들 사이에서 특히 중요한 점은, 오직 연대를 통해서만 정의를 위한 싸움에서 진정으로 승리할 수 있다는 사실이다. 더 많은 생존자들이 침묵을 깨고 서로를 지지해야 한다고 믿는다."



- 한국 시민사회와 연대하는 데 관심이 있는지 궁금하다.



"한국의 엔지오들과 우리의 경험을 나눌 수 있다면 저에게는 분명 큰 영광이 될 것이다. 서로 다른 배경을 가진 사람들이 만나 우리가 모두 '인간의 존엄성'이라는 같은 가치를 위해 싸우고 있다는 사실을 깨닫는 순간은 언제나 놀랍고 감동적이다. 물론 때로는 일이 뜻대로 풀리지 않아 크게 실망하거나, 세상에 만연한 불의를 보며 깊은 슬픔을 느낄 때도 있다. 하지만 전 세계의 사람들과 이런 교류를 나누다 보면, 저 자신이 더 큰 투쟁의 일부라는 것을 느끼게 된다. 마치 작은 곤충에 불과한 존재가 거대한 생태계의 일부로서 세상을 변화시키는 데 기여하고 있음을 깨닫는 것과 같다. 이런 경험은 스스로에게도 큰 힘이 되며 계속 나아갈 수 있는 원동력이 되어준다.



아울러 요즘 저는 우리나라의 존재감이 묻혀버릴까 두려움을 느낀다. 마치 우리가 그저 무심코 지나치는 백색 소음처럼 되어가고 있다는 느낌을 받는다. 지금 전쟁이 벌어지고 있는데도 벌써 몇년이 지나서인지 사람들의 기억 속에서 이미 잊혀진 것 같다. 사람들은 이 상황에 익숙해져 버렸다. 이런 백색 소음의 벽을 뚫고 우리의 목소리를 타인에게 들려주기란 참 어려운 일이다. 하지만 저는 여전히 <흔적들>과 같은 영화가 담고 있는 실제 사람들의 구체적이고 깊이 있는 이야기가 그 벽을 허물고 타인에게 다가갈 수 있다고 믿는다. 제 영화가 한국 관객들의 마음을 움직이고 깊은 공감을 불러일으킬 수 있기를 진심으로 바래본다."











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