또다시 엄마와 딸로... 박소담 "이정은과 연기 위해 빌었다"

영화 <경주기행>은 8년 전 수학여행 이후 돌아오지 못한 막내 경주를 위한 엄마 옥실(이정은), 장주(공효진), 영주(박소담), 동주(이연)가 가족여행을 빙자한 복수 여행을 떠나는 이야기다.
오랜만에 대중 앞에 얼굴을 드러낸 박소담은 들뜬 모습이었다. 가장 궁금했던 질문은 건강과 회복이었다. 2024년 <경주기행>의 촬영을 마친 후 개봉을 앞둔 2년 동안 영주로 온전히 살아온 시간을 전했다.
2021년 갑상샘암 수술을 받고 몸과 마음이 회복되지 않은 채 활동을 이어갔던 게 결과적으로 좋지 못했다고 털어놨다. 그는 "수술 후 3년 차까지 빨리 회복하려고만 노력했다. 괜찮은 척 여러 작품을 찍었고 심리적, 체력적 한계를 깨달았다. 힘들지만 내색하기 어려웠다"고 전했다. 온전히 회복하지 못한 상태를 알았지만 포기하기 힘든 이유는 연기를 계속하고 싶다는 욕망이었다고 말했다.
하지만 2년간 오롯이 인간 박소담으로 살면서 잃은 것만 있는 건 아니라고 말했다. 그는 "아쉽고 다 해내고 싶은 마음이 있었지만 2년을 쉰 용기도 필요했다. 우울해지고 속상할 때면 <경주기행> 가족들이 조언도 많이 해주었고 웃게 해주었다"며 고마움을 전했다.
재정비 시간을 보낸 후 한층 건강한 모습으로 돌아온 박소담과 서울 삼청동에서 20일 만났다. 영화와 캐릭터, 회복에 대한 주제로 그와 나눈 대화를 일문일답으로 정리했다.
똑 부러지는 둘째, 영주