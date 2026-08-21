정우주·김서현 조기 복귀 강행, 실패로 돌아간 한화

프로야구 한화 이글스가 6연패의 수렁에 빠지며 8위까지 추락했다.한화는 20일 홈구장 대전 한화생명볼파크에서 펼쳐진 '2026 신한 쏠 KBO리그' KIA 타이거즈와의 경기에서 6-10으로 패했다.한화는 이날 요나단 페라자와 문현빈, 허인서, 심우준, 이도윤 등 주전급 선수들을 대거 제외하는 파격적인 라인업을 꾸렸다. 김태연(우익수) 최인호(중견수) 한지윤(좌익수) 강백호(지명타자) 노시환(3루수) 채은성(1루수) 박정현(유격수) 최재훈(포수) 황영묵(2루수)이 선발 라인업을 구성했다. 선발투수로서는 류현진이 등판했다.2회말 2사 1루에서 황영묵의 시즌1호 투런 홈런이 터지며 한화가 먼저 앞서갔다. KIA는 3회까지 류현진의 호투에 막혀 한 타자도 출루하지 못하며 꽁꽁 묶였으나, 4회들어 무사 만루 찬스에서 KIA는 해럴드 카스트로가 몸에 맞는 공으로 밀어내기 사구, 나성범의 2타점 적시타가 이어지며 역전에 성공했다. 6회에는 카스트로의 적시타로 1점을 추가했다.한화는 7회말 김태연의 시즌 9호 동점 투런 홈런, 이어 한지윤의 시즌 2호 재역전 투런포까지 터지며 다시 6-4로 리드를 가져갔다. 하지만 시즌 내내 한화의 발목을 잡고 있는 불펜이 막판에 또 무너졌다.8회초 KIA는 김도영의 볼넷과 카스트로의 우전 안타로 만든 무사 1, 3루에서 나성범의 희생플라이를 1점을 만회했다. 이후 2사 1루에서 김태군이 시즌 4호 좌월 투런 홈런을 작렬해 7-6으로 승부를 다시 뒤집었다.KIA는 9회초에도 하주석의 1타점 적시타를 뽑아내 1점을 더했다.이어 카스트로의 내야 땅볼 때 야수선택으로 3루 주자 하주석이 홈을 밟았다. 2사 만루에서는 김태군이 밀어내기 사구를 얻어내며 10-6까지 점수를 벌려 승부를 갈랐다.KIA는 이날 김도영이 4타수 3안타 4득점으로 맹활약했고, 카스트로와 나성범이 나란히 2안타 3타점의 맹타를 휘둘렀다. 이날 승리로 KIA는 한화와의 3연전 스윕승을 포함 최근 5연승을 질주하며 59승 2무 48패(승률 .551)로 LG 트윈스(60승 1무 49패, 승률 .550)를 제치고 3위까지 올라섰다.반면 한화는 6연패 수렁에 빠지며 48승 3무 56패(.462)를 기록하고 8위까지 내려앉았다. 37경기를 남겨놓고 5강권 마지노선인 5위 두산 베어스(57승 4무 49패, .538)와의 승차가 8게임차이로 크게 벌어지며 가을야구 진출에 사실상 먹구름이 끼었다.한화는 후반기 들어 25경기에서 8승 1무 16패에 그치며 후반기 성적만 보면 LG와 더불어 가장 안 좋은 흐름을 보이고 있다. 8월에 폭염 휴식기로 인한 재정비 기간이 있었음에도 이후 8경기에서는 1승 7패, 8월 월별 성적 2승 9패로 더욱 부진하며 휴식도소용없는 모습이다.한화의 토종 에이스 류현진은 이날 KIA 전에서 6이닝을 소화했으나 6피안타와 몸맞는공 1개로 4실점 했다. 이날도 3회까지 잘 던지다가 4회들어 한번의 위기에 무너지는 패턴이 반복되고 있다.류현진은 전반기 15경기에서 8승 2패 평균자책점 2.67로 에이스 노릇을 했으나, 후반기에서는 5경기에서 매번 4실점 이상을 허용하며 이 기간 평균자책점이 9.41로 치솟으며 전혀 다른 투수가 됐다. 6월 11일 KIA전에서 8승을 신고한 이후로는 8번의 등판에서 2패만 추가하며 두달 넘게 승리가 없다. 시즌 평균자책점은 마침내 4점대(4.02)까지 올라갔다.불펜 문제도 개선이 되지 않고 있다. 이날 경기전까지 한화의 후반기 평균자책점은 6.01로 리그 최하위이며, 같은 기간 불펜 평균자책점은 6.44(9위)로 더 나빴다. 전날인 19일 KIA전에서도 2-2 동점이던 9회초에만 불펜이 4점을 내주며 무너진바 있다. 박재현에게 페이크 번트앤 슬러시로 결승점을 내준데 이어, 마무리 이민우가 강타자 김도영과 무리한 승부를 펼치다가 결정적 3점홈런까지 허용했다. 20일 경기에서는 불펜이 마지막 8, 9회에만 무려 6점을 내줬다.정우주와 김서현의 무리한 투입이 모두 실패로 돌아간 것도 한화로서는 뼈아팠다. 두 투수는 올시즌 극심한 부진으로 2군에서 오랫동안 재정비를 거쳤다. 한화 팬들은 팀의 미래인 두 투수가 차라리 내년을 대비하여 충분한 회복기간을 가지기를 기대했지만, 순위싸움에 갈길 바쁜 한화는 불펜 보강을 위하여 지난 18일 김서현과 정우주를 1군에 복귀시켰다.김경문 한화 감독은 두 투수를 일단 "편한(부담이 덜한) 상황에서 기용하겠다"는 구상을 밝혔지만 불과 이틀도 안되어 본인의 말을 번복했다. 정우주는 19일과 20일 KIA전에서 이틀 연속 불펜으로 연투했다. 19일에는 9회 역전을 허용한 상황에서 0.2이닝 1탈삼진 1사사구로 무실점했다. 하지만 20일 경기에서는 8회 홀드 상황에서 등판하여 0.2이닝 3실점 2피안타 1피홈런으로 무너지며 패전투수의 멍에를 안고 황준서와 교체됐다.또한 김경문 감독은 이날 9회 김서현까지 기어코 마운드에 올렸다. 김서현은 팀이 6-8로 뒤진 9회초 1사 1루에서 구원등판하며 지난 5월7일 KIA전 이후 105일 만의 1군 무대에 등판했다. 하지만 김서현은 아웃카운트 2개를 잡는 동안 무려 22구를 던지며 2피안타 1사구(1탈삼진) 1실점으로 부진했다. 이미 KIA쪽으로 승부가 기운 상황에서 추격조로 등판했지만, 여전히 정상적인 구위와는 거리가 있는 모습만 확인했다.지난해 정규리그와 한국시리즈 준우승을 차지한 한화가 8위까지 추락한 것은 뼈아픈 결과다. 여기에 컨디션이 완전하지 않은 영건들은 무리하게 1군에 조기복귀시키며 또다시 무너지는 모습으로 자신감을 잃게 만드는 것은, 팀의 장기적인 미래에도 도움이 되지않는다는 평가다. 가을야구에서 점점 멀어지고 있는 한화에 짙은 먹구름이 드리우고 있다.