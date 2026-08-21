일본 "한국서 성접대 의혹 심판들 조사했지만 확인 안 돼"

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일본축구협회 로고일본축구협회가 한국에서 '성 접대'를 받은 의혹과 관련해 자국 심판들을 조사했으나 해당 사실이 확인되지 않았다고 밝혔다.일본축구협회는 지난 20일 도쿄에서 이사회를 열고 대한축구협회의 외국인 심판 접대 의혹을 받은 일본인 심판 7명에 대한 조사 결과를 발표했다.한국 언론의 보도를 바탕으로 외부 법률사무소가 조사를 실시했으나, 일본축구협회는 경기 결과 조작 시도나 성적인 접대 등 부적절한 사실을 확인할 수 없었다고 밝혔다.앞서 대한축구협회는 2016년 문화체육관광부 감사에서 2011년 3월부터 2012년 3월까지 한국에서 열린 월드컵과 올림픽 예선전 3경기, 평가전 4경기를 합쳐 7경기에서 외국인 심판과 감독관 등 10여 명에게 성 접대를 한 사실이 알려졌다.해당 경기의 심판진 국적은 일본, 아랍에미리트, 이란, 바레인, 우즈베키스탄 등이고 한국 대표팀은 이 7경기에서 5승 2무를 기록했다.일본축구협회는 이 기간 국제 경기 업무로 한국을 방문한 자국 심판 7명에 대해 6명은 대면 형식으로, 1명은 서면을 통해 조사했다.유카와 가즈유키 일본축구협회 전무이사는 "일본인 심판이 대한축구협회로부터 성 접대를 받았다는 보도가 있었지만, (조사 결과) 그러한 사실을 확인할 수 없었다"라며 "한국 당국으로부터 관련 조사 협력 요청을 받거나 보고를 받은 일도 없다"라고 말했다.이어 "경기 결과 조작이 있었는지, 성 접대를 포함한 부적절한 접대가 있었는지 조사했으나 두 가지 모두 없었다"라며 "이번 건에 관한 조사는 끝났으나, 새로운 사실이 나올 경우 확실히 조사할 것"이라고 덧붙였다.한편, 중국축구협회도 지난 19일 과거 대한축구협회로부터 성 접대를 받은 의혹과 관련해 자국 직원 3명을 조사한다고 밝혔다.문화체육관광부가 공개한 자료에 따르면 대한축구협회는 2012년 1월 심판 교류 차원에서 한국을 방문한 중국축구협회 심판국장, 심판회계 담당, 심판 담당자 등 3명에게 성 접대를 한 것으로 파악됐다.중국축구협회는 "이 사안을 매우 엄중하게 바라보고 있다"라며 "조사가 마무리되는 즉시 결과를 발표할 것"이라고 밝혔다.