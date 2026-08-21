'3연전 5타점5득점' 손성빈, 마침내 찾은 유망주

롯데가 안방에서 키움과의 3연전을 쓸어 담고 4연승을 질주했다.김태형 감독이 이끄는 롯데 자이언츠는 20일 부산 사직야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 키움 히어로즈와의 홈경기에서 장단 7안타를 때려내며 7-1로 역전승을 거뒀다. 지난 6월 19일부터 21일까지 고척돔에서 열린 키움과의 3연전 이후 두 달 가까이 시리즈 스윕이 없었던 롯데는 18일부터 20일까지 다시 한 번 키움을 제물로 시즌 4번째 스윕에 성공하면서 8월 10경기에서 7승 3패로 선전하고 있다(49승 2무 57패).롯데는 선발 나균안이 6이닝 5피안타 4볼넷 4탈삼진 1실점 호투로 시즌 6번째 승리를 따냈고 3명의 불펜투수가 1이닝씩 책임지며 롯데의 승리를 지켰다. 타선에서는 6회 무사 1, 2루에서 적시 2루타를 때린 빅터 레이예스가 결승타의 주인공이 됐고 황성빈이 멀티히트로 좋은 타격감을 뽐냈다. 그리고 롯데의 젊은 포수 손성빈은 키움과의 시리즈에서 5안타 2홈런 5타점 5득점을 몰아치며 롯데의 시리즈 스윕을 견인했다.양상문 코치(한화 이글스 잔류군 투수코치)는 2004 시즌을 앞두고 3년 연속 최하위를 기록 중이던 롯데의 감독으로 부임했다. 양상문 감독은 첫 해 '4년 연속 최하위 감독'의 오명을 썼지만 2005년에는 정규리그 MVP 손민한(효천고 투수코치)을 앞세워 롯데를 5위로 끌어 올렸다. 하지만 롯데 구단은 2005 시즌이 끝나고 1984년과 1992년 롯데의 우승을 이끈 강병철 감독을 다시 데려오면서 양상문 감독을 경질했다.양상문 감독이 롯데 감독 1기 시절 야구팬들로부터 가장 높게 평가 받는 업적(?)은 2004년에 입단한 젊은 포수 강민호(삼성 라이온즈)를 팀의 주전으로 성장시킨 것이었다. 실제로 루키 시즌 단 3경기 출전에 그쳤던 강민호는 2년 차 시즌이던 2005년 베테랑 최기문(울산 웨일즈 수석·배터리 코치)과 함께 롯데의 안방을 나눠 맡았고 2006년부터 2017년까지 롯데의 '대체불가' 주전포수로 맹활약했다.하지만 2017 시즌이 끝나고 두 번째 FA 자격을 얻은 강민호는 4년 80억 원의 조건에 삼성으로 이적했다. 2015년 강민호의 후계자로 키우던 장성우(kt 위즈)마저 트레이드 카드로 활용했던 롯데로서는 강민호 이적 후 마땅한 대안이 없었고 2018년부터 심각한 포수난에 시달렸다. 롯데는 내심 유망주 포수 나균안의 성장을 기대했지만 투수로 전향하기 전까지 나균안의 통산 타율은 고작 .123에 불과했다.롯데는 2020년 나균안이 투수로 전향한 후 김준태(LG 트윈스)와 정보근, 트레이드로 영입한 지시완 등에게 안방을 맡겼지만 어떤 선수도 거인군단의 새로운 안방마님으로 자리를 잡지 못했다. 강민호가 있던 시절 롯데의 자랑이었던 포수 포지션은 어느덧 롯데에게 가장 취약한 포지션이 되고 말았다. 그렇게 5년 동안 포수 문제로 골치가 아팠던 롯데는 2022 시즌이 끝나고 FA 포수 유강남을 영입했다.LG에서 8년 동안 주전 포수로 활약하면서 2018년부터 2022년까지 5년 연속 130경기 이상 출전했던 유강남은 2023년 121경기에 출전했지만 2024년엔 무릎 부상으로 7월에 시즌 아웃됐다. 특히 2024년부터 자동 투구 판정 시스템(ABS)이 도입되면서 유강남의 장점이던 프레이밍(볼을 스트라이크로 만드는 기술)이 무용지물이 됐다. 하지만 롯데는 올 시즌을 통해 1차지명 출신 유망주 포수 손성빈을 발굴하는 성과를 얻었다.성남에서 태어나 수원에 위치한 장안고를 졸업한 손성빈은 고교 시절 포수 최대어로 주목 받았지만 같은 학교의 신범준(kt)에 밀려 연고구단 kt의 1차 지명을 받지 못했다(kt는 1년 전 신인 드래프트에서 2차 1라운드 전체 2순위로 유신고의 포수 유망주 강현우를 지명했다). 하지만 롯데가 전국 단위 1차 지명으로 손성빈을 선택하면서 경기도에서 나고 자란 손성빈은 부산에서 프로 생활을 시작했다.루키 시즌 20경기에서 타율 .316(19타수 6안타)를 기록하며 가능성을 보인 손성빈은 시즌이 끝나고 곧바로 상무에 입대해 일찌감치 병역의무를 해결했다. 2023년 6월 전역 후 팀에 복귀한 손성빈은 45경기에서 타율 .263를 기록하며 주전포수 유강남의 자리를 위협할 '차세대 안방마님'의 면모를 뽐냈다. 하지만 손성빈은 프로 데뷔 후 가장 많은 기회를 얻었던 2024년 86경기에서 타율 .197 6홈런 21타점으로 아쉬움을 남겼다2024년의 아쉬움을 뒤로 하고 도약을 노렸던 손성빈은 작년 유강남은 물론 정보근과의 백업 포수경쟁에서도 밀리면서 51경기에서 타율 .145 1홈런 3타점에 그치며 크게 부진했다. 수 년 전의 나균안이 그랬던 것처럼 손성빈 역시 타격에서의 치명적인 단점이 강력한 어깨와 리그 최고 수준의 팝타임(포수가 공을 빼 내야수의 글러브에 도달하는 시간)이라는 최대장점을 가릴 수 있다는 우려가 적지 않았다.하지만 손성빈은 올 시즌 롯데가 치른 108경기 중 85경기에서 주전 마스크를 쓰며 거인군단의 새로운 안방마님으로 확실히 자리를 잡았다. 올 시즌 10개 구단 주전 포수 중 가장 적은 도루(29개)를 허용하고 있는 손성빈은 102경기에서 타율 .244 6홈런 29타점을 기록하며 타격에서도 점점 성장한 기량을 보여주고 있다. 특히 키움과의 3연전에서는 5안타 2홈런 5타점 5득점을 폭발하며 롯데의 시리즈 스윕을 견인했다.강민호와 양의지(두산 베어스)가 무려 15년 동안 포수 부문 골든글러브를 양분하고 있을 정도로 포수는 세대교체가 가장 늦은 포지션이다. 하지만 올 시즌 허인서(한화 이글스)와 김건희(키움), 조형우(SSG 랜더스), 한준수(KIA 타이거즈) 등 젊은 포수들이 각 팀의 주전으로 급부상했다. 손성빈 역시 롯데의 가을야구 진출이나 최종 순위와 별개로 올 시즌 리그에서 떠오르는 안방마님 중 한 명으로 꼽기에 전혀 손색이 없다.