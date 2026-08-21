'승격 승부수' 수원삼성, K리그2 최고 킬러 '루이스' 전격 영입... 부족한 2% 채울까

수원삼성 공식 홈페이지

김포를 떠나 수원삼성 유니폼을 입은 루이스 미나승격을 위한 승부수를 던진 수원 삼성. K리그2 최고 킬러 루이스를 전격 영입하며 전력을 보강했다.프로축구 K리그2 수원 삼성은 20일 공식 채널을 통해 김포FC 특급 공격수 루이스 미나 영입을 발표했다.빅버드에 입성한 루이스는 "먼저 수원이라는 큰 구단에 오게 되어 매우 행복하다"며 "이번 시즌 목표를 이루는 데 모든 걸 바칠 각오가 됐다. 기대해도 좋다"라고 각오를 다졌다.수원은 이적시장 막판 뜻밖의 대어를 수혈하며 K리그1 복귀 계획에 더욱 탄력을 받게 됐다.이번 시즌 이들은 '필사즉생'의 마음가짐으로 2부에서 항해를 이어가고 있다. 겨울 이적시장에서는 국내 최고 사령탑 이정효 감독을 비롯해 홍정호·김준홍·고승범 등 자원을 대거 수혈하며 기대감을 모았다.최고의 요리사와 재료가 어우러져 간절히 바라고 있는 1부 복귀가 금세 이뤄질 것만 같았으나 과정은 쉽지 않아 보인다. 21라운드가 종료된 현재 12승 5무 4패 승점 41점으로 1위를 질주하고 있지만, 6위 화성과 격차는 5점 차로 안심하기는 다소 이르다.또 2위 서울E와는 1점·3위 대구와는 3점 차이 밖에 나지 않는다. 단 1경기면 얼마든지 순위가 뒤바뀔 수 있다는 뜻. 아슬아슬한 상황 속 수원은 여름 이적시장을 통해 약점 보강에 열을 올렸다.바로 공격진 수혈이다. 이정효 감독 부임 후 지난해 변성환 감독 체제 아래서 지적받았던 수비 불안은 어느 정도 해결된 모양새다. 21경기서 단 19실점(최소 실점 1위)에 그치고 있다.다만 공격에서는 매우 아쉽다. 21라운드를 치르며 31골(최다 득점 5위)에 그치고 있다. K리그1 승격을 노리는 팀으로서는 상당히 부족한 공격력인 셈. 선수단 퍼포먼스도 기대 이하다. 다용도 공격수 김지현은 장기 부상으로 전력에서 이탈했고, 일류첸코는 화성으로 이적했다.기대를 모았던 페신은 이번 시즌 단 2골에 그치고 있다. 그나마 헤이스가 6골 3도움으로 제 역할을 해주고 있으나 최전방에서 골을 터뜨릴 자원이 부족한 점은 이 감독의 고민을 깊게 만들었다.실제로 이 감독은 직전 수원FC와 경기에서 2-2 무승부를 거둔 후 "골대를 맞아서 운이 없다고 할 수 있겠으나 그냥 실력인 것 같다"라며 공격진들의 분발을 요구한 바가 있다.결국 이런 문제를 해결하기 위해 수원이 이적시장 막판 대어를 낚았다. 김포에서 4시즌 동안 58골을 기록, K리그2 최고 킬러로 이름을 떨치던 루이스를 전격 영입한 것. 어느덧 만 33세의 나이지만, 여전한 실력을 뽐내고 있다. 올 시즌 역시 10골로 가치를 증명하고 있다.180cm로 공격수로서 다소 아쉬운 신체 조건이지만, 이를 상쇄하는 월등한 능력이 있다. 피지컬로 상대를 완벽하게 제압하여 동료에게 넘겨주는 연계 플레이가 일품이다. 강성진·헤이스·강현묵·브루노 실바와 같은 걸출한 2선 자원들과의 호흡이 기대된다.또 최전방에서 골 냄새를 맡는 능력은 기가 막히며 이를 통해 팀에게 승점을 벌어다 주는 역할을 매우 잘한다. 특히 올해 놓은 10골 중 90분 이후에만 기록한 공격 포인트는 무려 9개(8골 1도움)로 승부처에서 상당히 강한 모습을 보여준다.이는 후반 막판 상대에게 주도권을 내주며 자주 흔들리는 수원의 약점을 확실하게 메울 수 있는 영입으로 평가된다.빅버드 유니폼을 입은 루이스는 공교롭게도 수원 데뷔전을 친정 김포와 치를 수 있는 상황에 놓였다. 오는 29일(토) 두 팀의 맞대결이 예정됐기 때문.루이스 영입이 수원 삼성 K리그1 복귀 원동력이 될까. 향후 활약에 귀추가 주목된다.