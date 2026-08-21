미들급 떠난 더 리더, 205파운드에서 다시 날아오를까

UFC 제공

레이니더 더 리더(사진 오른쪽)는 위기가 닥쳐도 상황을 뒤집을수 있는 한수와 노련미를 갖추고 있다.특히 두 선수 모두 미들급 출신이라는 점에서 이번 경기는 체격 자체보다 '누가 자신의 기술을 먼저 강요하느냐'가 중요하다. 더 리더가 클린치에서 돌리제의 움직임을 제한하고 테이크다운을 성공시키면 자신의 흐름으로 끌고 갈 공산이 크다.반대로 돌리제가 더 리더의 진입을 막고 레그록이나 스크램블 싸움으로 전환한다면 더 리더도 예상하지 못한 장면에 노출될 수 있다.더 리더는 최근 UFC와의 최신 인터뷰에서도 이번 체급 이동에 대해 자신의 생각을 밝혔다. UFC가 공개한 인터뷰 제목은 'It Took All The Fun Out Of Fighting'이다. 미들급 감량이 경기 자체에서 즐거움을 빼앗았다는 그의 생각을 엿볼 수 있는 대목이다. 이제 라이트헤비급에서는 감량보다는 훈련과 경기 자체에 집중할 수 있다는 것이 더 리더의 기대다.이번 캠프에서 아메리칸 톱팀으로 이동한 것도 같은 맥락이다. 더 리더는 새로운 환경에서 더 높은 수준의 선수들과 훈련하며 자신의 경기력을 끌어올리는 데 집중하고 있다. 기존의 익숙한 환경을 벗어나 변화를 선택했다는 점에서 이번 라이트헤비급 도전을 단순한 체급 상승보다 '커리어 재설계'에 가깝게 볼 수도 있다.더 리더에게 가장 중요한 것은 자신의 장점을 잃지 않는 것이다. 라이트헤비급에서 힘이 강해졌다고 해서 굳이 타격전을 고집할 필요는 없다. 오히려 유도와 주짓수에서 쌓은 기술을 활용해 상대를 붙잡고 넘어뜨린 뒤 자신의 페이스로 경기를 운영하는 것이 가장 효과적인 방법이다.동시에 체급이 올라간 만큼 상대의 힘도 강해졌다는 점은 경계해야 한다. 돌리제 역시 강한 피지컬을 가진 선수이기 때문에 클린치 싸움에서 쉽게 밀리지 않을 가능성이 높다. 더 리더가 자신에게 익숙한 그래플링 싸움을 선택하더라도 이전과는 다른 힘의 충돌을 경험하게 될 수 있다.이번 경기는 더 리더가 왜 라이트헤비급으로 올라왔는지를 보여줘야 하는 무대다. 감량 부담에서 벗어난 몸으로 얼마나 강해졌는지, 유도와 주짓수를 결합한 자신의 그래플링이 더 큰 체급에서도 통하는지, 그리고 새로운 훈련 환경에서 어떤 변화를 만들어냈는지를 한꺼번에 확인할 수 있다."205파운드가 내 집"이라고 선언한 더 리더에게 이제 변명할 이유는 없다. 미들급으로 돌아가지 않겠다는 결정을 내린 만큼 새 체급에서 자신의 선택이 옳았다는 것을 경기력으로 증명해야 한다. '더치 나이트'가 205파운드에서 다시 빛날 수 있을지 귀추가 주목된다.