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미들급 떠난 더 리더, 205파운드에서 다시 날아오를까

미들급 떠난 더 리더, 205파운드에서 다시 날아오를까

[UFN 285] 유도와 주짓수의 결합…더 리더가 그라운드에서 강한 이유

김종수(oetet)
26.08.21 09:16최종업데이트26.08.21 09:16
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레이니어 더 리더는 탄탄한 그래플링 실력에 더해 만만치않은 타격 능력까지 갖추고 있다.
레이니어 더 리더는 탄탄한 그래플링 실력에 더해 만만치않은 타격 능력까지 갖추고 있다.UFC 제공

레이니어 더 리더(35, 네덜란드)가 라이트헤비급(93kg)에서 새로운 도전에 나선다. 상대는 역시 미들급에서 올라온 로만 돌리제(38·조지아)다. 두 선수는 오는 23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 새크라멘토 골든 1 센터에서 있을 'UFC 파이트 나이트 285'에서 맞붙는다.

이번 경기는 더 리더의 향후 격투 인생을 결정할만큼 중요한 의미를 가지고 있다. UFC 입성 이후 미들급에서 경쟁해온 그는 이제 205파운드 라이트헤비급을 자신의 새로운 무대로 선택했다. 더욱 눈길을 끄는 것은 더 리더가 이번 체급 상승을 임시 선택이 아닌 장기적인 결정으로 받아들이고 있다는 점이다.

그는 최근 'MMA Junkie'와의 인터뷰에서 미들급으로 감량하는 과정을 강하게 비판했다. 1년 남짓한 기간 동안 185파운드 체중을 맞추기 위해 여섯 차례나 감량한 것을 두고 "내가 한 일 중 가장 어리석은 일이었다"는 취지로 말했다.

이어 "205가 내 집"이라고 강조하며 앞으로 미들급으로 돌아가지 않겠다는 뜻을 분명히 했다. 체중 감량이 선수들의 활동량과 경기력까지 제한한다는 문제의식도 드러냈다.

더 리더는 체급만 바꾼 것이 아니다. 이번 경기를 앞두고 기존 훈련 환경인 킬 클리프 FC를 떠나 아메리칸 톱팀으로 캠프를 옮겼다. 그는 새로운 코치와 수준 높은 훈련 파트너들과 함께 준비할 수 있다는 점을 변화의 이유로 설명했다.

'MMA Sucka'가 소개한 인터뷰에서 더 리더는 이번 캠프에서 새로운 환경과 높은 수준의 선수들과 훈련하는 것이 큰 변화라고 밝혔다.

더 리더의 파이팅 스타일을 이해하려면 그의 그래플링 경력을 빼놓을 수 없다. 그는 유도와 브라질리언 주짓수를 기반으로 성장한 파이터다. 특히 상대의 몸을 붙잡은 뒤 균형을 무너뜨리고 테이크다운으로 연결하는 능력이 강점이다. 단순히 상대를 넘어뜨리는 데 그치지 않고 그라운드에 들어가면 포지션을 빠르게 바꾸면서 서브미션 기회를 만들어낸다.

레이니어 더 리더는 자신에게 맞는 진짜 체급은 라이트헤비급이라고 말하고 있다.
레이니어 더 리더는 자신에게 맞는 진짜 체급은 라이트헤비급이라고 말하고 있다.UFC 제공

유도와 주짓수의 결합…더 리더가 '더치 나이트'인 이유

더 리더의 가장 위협적인 부분은 그라운드에서 상대에게 쉴 틈을 주지 않는다는 것이다. 한 번 상위 포지션을 잡으면 상대가 일어나기 위해 움직이는 순간을 활용해 다음 공격으로 연결한다. 암바나 리어네이키드 초크 같은 정통 서브미션뿐 아니라 상대의 반응에 따라 포지션을 계속 바꾸는 것이 특징이다.

이런 스타일의 배경에는 유도와 주짓수 경력이 있다. 유도에서 익힌 균형 감각과 클린치 기술, 주짓수를 통해 몸에 배인 포지션 및 서브미션 능력이 MMA에서 하나의 흐름으로 연결된다. 타격으로 상대를 압도하는 유형이라기보다 상대의 거리를 무너뜨리고 자신의 영역으로 끌어들이는 데 강점이 있는 파이터다.

그렇다고 타격을 무시할 수 있는 선수도 아니다. 더 리더는 상대가 자신의 그래플링을 의식하면 타격으로 접근로를 만들고, 반대로 타격에 신경 쓰는 상대에게 클린치와 테이크다운을 시도한다. 한 가지 기술을 반복하기보다는 상대가 무엇을 경계하느냐에 따라 다음 공격을 선택하는 방식이다.

그는 UFC 진출 전 ONE 챔피언십에서 미들급과 라이트헤비급 타이틀을 모두 차지한 경험이 있다. 즉 이번 라이트헤비급 도전은 완전히 낯선 체급에 처음 들어가는 실험이라기보다 과거 자신이 경험했던 체급으로 돌아가는 성격도 있다.

이 점에서 이번 체급 전환은 더 리더에게 상당한 의미가 있다. 미들급에서 감량을 반복하면서 소모했던 체력을 줄이고 보다 자연스러운 체격으로 싸울 수 있기 때문이다. 특히 더 리더처럼 그래플링과 클린치에서 힘을 많이 사용하는 선수에게 체중 감량 부담을 줄이는 것은 경기 운영에도 영향을 줄 수 있다.

물론 새로운 출발이라고 해서 위험이 사라지는 것은 아니다. 더 리더는 최근 카이오 보랄류에게 판정패를 당하면서 2연패에 빠졌다. 그보다 앞선 경기에서는 브렌던 앨런에게 4라운드 TKO로 패했다. UFC 데뷔 후 초반 4연승을 기록했던 흐름과 비교하면 분명한 위기다.

그래서 이번 돌리제전은 더 리더에게 더욱 중요하다. 단순히 새로운 체급에 적응하는 경기가 아니라 연패를 끊고 자신의 커리어 방향을 다시 설정해야 하는 경기이기 때문이다.

상대 돌리제 역시 그래플링을 주무기로 하는 선수라는 점도 흥미롭다. 더 리더가 그라운드 싸움에서 자신의 장점을 살릴 수 있을지, 아니면 돌리제의 변칙적인 그래플링에 오히려 말려들지가 승부의 핵심이 될 가능성이 높다.

레이니더 더 리더(사진 오른쪽)는 위기가 닥쳐도 상황을 뒤집을수 있는 한수와 노련미를 갖추고 있다.
레이니더 더 리더(사진 오른쪽)는 위기가 닥쳐도 상황을 뒤집을수 있는 한수와 노련미를 갖추고 있다.UFC 제공

연패 탈출과 새로운 출발…돌리제와의 진검승부 기대

특히 두 선수 모두 미들급 출신이라는 점에서 이번 경기는 체격 자체보다 '누가 자신의 기술을 먼저 강요하느냐'가 중요하다. 더 리더가 클린치에서 돌리제의 움직임을 제한하고 테이크다운을 성공시키면 자신의 흐름으로 끌고 갈 공산이 크다.

반대로 돌리제가 더 리더의 진입을 막고 레그록이나 스크램블 싸움으로 전환한다면 더 리더도 예상하지 못한 장면에 노출될 수 있다.

더 리더는 최근 UFC와의 최신 인터뷰에서도 이번 체급 이동에 대해 자신의 생각을 밝혔다. UFC가 공개한 인터뷰 제목은 'It Took All The Fun Out Of Fighting'이다. 미들급 감량이 경기 자체에서 즐거움을 빼앗았다는 그의 생각을 엿볼 수 있는 대목이다. 이제 라이트헤비급에서는 감량보다는 훈련과 경기 자체에 집중할 수 있다는 것이 더 리더의 기대다.

이번 캠프에서 아메리칸 톱팀으로 이동한 것도 같은 맥락이다. 더 리더는 새로운 환경에서 더 높은 수준의 선수들과 훈련하며 자신의 경기력을 끌어올리는 데 집중하고 있다. 기존의 익숙한 환경을 벗어나 변화를 선택했다는 점에서 이번 라이트헤비급 도전을 단순한 체급 상승보다 '커리어 재설계'에 가깝게 볼 수도 있다.

더 리더에게 가장 중요한 것은 자신의 장점을 잃지 않는 것이다. 라이트헤비급에서 힘이 강해졌다고 해서 굳이 타격전을 고집할 필요는 없다. 오히려 유도와 주짓수에서 쌓은 기술을 활용해 상대를 붙잡고 넘어뜨린 뒤 자신의 페이스로 경기를 운영하는 것이 가장 효과적인 방법이다.

동시에 체급이 올라간 만큼 상대의 힘도 강해졌다는 점은 경계해야 한다. 돌리제 역시 강한 피지컬을 가진 선수이기 때문에 클린치 싸움에서 쉽게 밀리지 않을 가능성이 높다. 더 리더가 자신에게 익숙한 그래플링 싸움을 선택하더라도 이전과는 다른 힘의 충돌을 경험하게 될 수 있다.

이번 경기는 더 리더가 왜 라이트헤비급으로 올라왔는지를 보여줘야 하는 무대다. 감량 부담에서 벗어난 몸으로 얼마나 강해졌는지, 유도와 주짓수를 결합한 자신의 그래플링이 더 큰 체급에서도 통하는지, 그리고 새로운 훈련 환경에서 어떤 변화를 만들어냈는지를 한꺼번에 확인할 수 있다.

"205파운드가 내 집"이라고 선언한 더 리더에게 이제 변명할 이유는 없다. 미들급으로 돌아가지 않겠다는 결정을 내린 만큼 새 체급에서 자신의 선택이 옳았다는 것을 경기력으로 증명해야 한다. '더치 나이트'가 205파운드에서 다시 빛날 수 있을지 귀추가 주목된다.

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