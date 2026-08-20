'괴짜 그래플러' 로만 돌리제, 라이트헤비급에서도 통할까

UFC 제공

로만 돌리제(사진 왼쪽)의 파워는 라이트헤비급에서 통할 수 있을까돌리제 본인도 자신의 성장 과정에서 그래플링과 타격을 함께 발전시켜 왔다고 설명한다. UFC와의 인터뷰에서 그는 MMA를 시작했을 당시에는 타격 기술도 부족했고, 자신이 알고 있던 그래플링 기술을 MMA에 어떻게 적용해야 하는지도 제대로 몰랐다고 밝혔다. 이후 훈련을 거듭하면서 자신의 기술을 종합격투기에 맞게 발전시켰다고 설명했다.늦은 나이에 MMA를 시작한 만큼 성장 과정 또한 일반적인 UFC 선수들과 다소 차이가 있다. 그는 이미 갖고 있던 그래플링 능력을 기반으로 타격과 클린치 기술을 계속 추가했다. 그로인해 현재의 돌리제는 전형적인 주짓수 선수도, 레슬러도 아닌 독특한 형태의 MMA 파이터가 됐다.이번 상대 더 리더 역시 그래플링에 강점이 있는 선수라는 점에서 더욱 흥미롭다. 미들급에서 활동했던 두 선수가 동시에 라이트헤비급으로 무대를 옮기면서 서로의 강점을 직접 확인하게 됐다.더 리더는 이번 경기를 앞두고 훈련 환경도 바꿨다. 기존 킬 클리프 FC를 떠나 아메리칸 톱팀으로 이동해 새로운 코치와 훈련 파트너들과 준비했다. 해외 MMA 매체 MMA Sucka는 더 리더가 라이트헤비급 도전을 앞두고 훈련 환경을 바꾼 과정을 보도했다.따라서 이번 경기는 그래플링을 주무기로 삼는 두 선수가 서로의 장점을 얼마나 무력화하느냐가 승부의 키포인트가 될 수 있다.돌리제에게 가장 중요한 것은 자신의 힘을 활용해 클린치 상황을 만들어내는 것이다. 상대를 케이지 쪽으로 몰아붙이고 상체 힘으로 움직임을 제한한다면 레그록이나 테이크다운으로 이어지는 기회를 만들 수 있다.반대로 더 리더가 먼저 그래플링 싸움을 걸어오면서 돌리제의 균형을 무너뜨린다면 상황은 달라진다. 돌리제가 자신의 특기인 변칙적인 포지션 싸움을 제대로 펼칠 수 있는지가 중요한 변수가 된다.라이트헤비급으로 올라온 만큼 타격의 위력도 주목할 필요가 있다. 돌리제는 그래플링을 의식하는 상대에게 펀치를 연결할 수 있는 선수다. 특히 본인이 강조한 것처럼 체급 상승 이후 힘의 차이가 실제 경기력으로 나타난다면 미들급 시절과는 다른 모습을 보여줄 가능성도 크다.돌리제는 과거 UFC 인터뷰에서 205파운드 체급은 물론 헤비급에서도 싸울 수 있다는 자신감을 드러낸 바 있다. 당시부터 자신의 체격과 힘을 더 높은 체급에서 활용할 수 있다고 생각했던 것이다. 이제 그 말이 실제 옥타곤에서 시험받게 됐다.이번 경기의 관전 요소는 명확하다. 돌리제가 미들급에서 보여준 독특한 그래플링과 강한 피지컬을 라이트헤비급에서도 그대로 구현할 수 있느냐는 것이다.체급을 올리면서 감량 부담을 덜었다는 장점은 있지만 상대 역시 더 큰 체격과 힘을 갖고 있다. 따라서 돌리제가 새로운 체급에서 자신의 장점을 극대화하기 위해서는 단순한 힘 싸움보다 기술적인 그래플링과 타격의 연결이 중요하다.돌리제에게 이번 경기는 새로운 출발점이다. 오랫동안 미들급에서 활동했지만 이제는 더 큰 선수들과 경쟁해야 한다. 자신이 말한 '더 강해진 힘'과 독특한 그래플링이 실제 경기에서 얼마나 위력을 발휘할지가 승부를 결정할 전망이다.새크라멘토에서 더 리더를 상대로 라이트헤비급 데뷔전을 치르는 돌리제가 새로운 체급에서 자신의 가치를 증명한다면 UFC에서의 선택지는 더욱 넓어지게 된다. 반대로 그래플링 싸움에서 밀리거나 체급 상승의 장점을 보여주지 못한다면 새로운 도전에 대한 재검토가 필요할 수도 있다.결국 이번 경기는 돌리제 본인의 파이팅 스타일을 더 높은 체급에서 시험하는 무대다. 레그록과 변칙적인 그래플링, 강한 클린치, 그리고 본인이 자신감을 보인 힘까지. 이러한 무기들을 라이트헤비급에서도 얼마나 효과적으로 조합할 수 있을지 주목된다.