부산국제영화제에서도 호평, 이 영화의 매력은?

이화배컴퍼니

스틸컷영화 속 트루먼의 대항마는 라이어(lier), 곧 거짓된 이들이다. 세상에 라이어가 어찌나 많은지 트루먼이 돌연변이처럼 여겨질 지경이다. 현식에게 라이어와 트루먼의 존재를 처음 알려준 건 지연이다. 지연과의 만남을 통해 이전까진 알지 못했던 세상의 비밀과 마주하는 것이 <트루먼의 사랑>의 시작이 된다. 영화의 절반은 현식이 세상의 진짜 모습을 발견해나가는 과정을 담은 일종의 미스터리 장르물처럼 흘러간다.지연은 어느 날 묘한 신호와 함께 온 세상이 멈추고 모든 사람들이 이상행동을 하는 광경을 목격했다고 한다. 버그에 걸려 작동이 멈춰버린 로봇처럼 이상행동을 반복하는 사람들 사이로 오로지 그녀만이 정상적인 사고와 행동을 할 수 있었다는 이야기. 마치 영어 듣기평가 같은 여자 목소리로부터 박수소리가 '짝' 하고 날 때까지 최면에 걸린 듯한 다른 사람들 사이에서 깨어 있는 존재인 지연은 트루먼이다. 오로지 저 혼자만이 트루먼인 줄 알았던 지연이 어느 날인가 저와 같이 깨어있는 존재를 발견한 순간은 특이점이 됐다. 그로부터 지연의 목적은 또 다른 트루먼을 찾아 진짜 세상으로 나아가는 것이었다. 그렇게 만난 이가 바로 문성이고, 현식인 것이다.<트루먼의 사랑>은 라이어로 가득한 세상 가운데 세 명의 트루먼이 살아가는 이야기처럼 보인다. 이들이 더 많은 트루먼을 찾아 헤매는 이야기가 되고, 거짓된 세상을 벗어나 진실을 구하는 이야기도 된다. 마치 삶의 진실한 목적을 알고 실천하며 살아간다는 어느 공동체의 모습 같기도 하고, 일종의 비밀결사처럼 더 나은 가치를 구하며 위험을 무릅쓰려는 이들처럼도 보인다.중요한 것은 트루먼과 라이어의 구분이고, 이 구분이 다른 무엇보다 중요하다고 믿는 세 사람이다. 구분의 인식이 관계와 삶의 양식으로 이어지는 과정이 영화 전반부에선 꽤나 자연스럽고 마땅하게 다가온다. 그건 아마도 트루먼의 눈에 비친 라이어들의 행태가 너무나 기괴한 때문일 테다.