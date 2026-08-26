부산국제영화제에서도 호평, 이 영화의 매력은?

이달 개봉하는 한국영화 <트루먼의 사랑> 이야기를 해보려 한다. 구태여 장르를 말하자면 로맨스에 판타지적 요소가 덧대어진 작품이라 해야 좋을까. 두 남자가 한 여자를 사이에 두고 빚는 미묘하고 섬세한 감정이 숱하게 보아왔던 긴장감 있는 로맨스의 얼굴을 하고 관객을 맞이한다.
주인공은 현식(배유람 분), 서울 대학로에서 햄버거 프랜차이즈인 바스버거 지점장으로 일하는 청년이다. 그가 어느 날 지하철 역사에서 속기사 지연(이주우 분)을 만난다. 지연은 현식에게 이제껏 들어본 적 없는 특별한 이야기를 건넨다. 좀처럼 잊기 힘든 첫 만남으로부터 얼마간의 시간이 흐른 뒤 현식은 지연과 우연히 다시 조우한다. 이번엔 지연 곁에 못 보던 남자 문성(김신비 분)이 있다. 현식은 지연에게 제가 지연을 특별히 생각하고 있다고 고백한다. 지연은 현식을 맞아들인다. 그러나 그 곁에 문성 또한 버티고 있으니, 이들의 관계는 여자 하나에 남자 둘이 있는 결코 안정화될 수 없는 복잡 미묘한 사이가 되고 마는 것이다.
영화는 로맨스다. 그러나 그저 로맨스이기만 한 것은 아니다. 제목에서 '사랑'을 천명하고 있긴 하지만, 그에 앞서 제시한 '트루먼' 또한 그만큼의 비중은 있는 것이다. 트루먼은 무엇인가. 이 시대 영화팬이라면 누구나 알고 있을 고전, 그렇다, 이제는 고전이라 불러 마땅한 피터 위어의 명작 <트루먼 쇼>의 트루먼이 <트루먼의 사랑>의 트루먼과 통한다. 말 그대로 'true man', 진실한 사람이 트루먼으로, 그 존재의 규정부터 진실하지 못한 것에 둘러싸여 있음을 전제한다.