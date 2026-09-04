'패럴림픽의 양궁' 보치아, 안방 첫 세계선수권 잘 치렀다

박장식

2026 서울 세계보치아선수권이 성료했다. 월드보치아가 매뉴얼 공유를 요청할 정도로 성공한 행사로 마무리되었다.1988 서울 패럴림픽 이후 대한민국이 단 한 번도 패럴림픽 메달 수성을 놓치지 않은, '패럴림픽의 양궁'이 서울 땅에서 패럴림픽에 버금가는 국제 대회를 잘 치러냈다대한장애인보치아연맹은 지난달 27일 서울 송파구 KSPO돔(올림픽체조경기장)에서 개막한 2026 서울 세계 보치아선수권대회가 3일 단체전 결승전을 끝으로 성료했다고 밝혔다. 대한민국은 그간 보치아 종목의 월드오픈대회나 아시아·태평양 지역 선수권 대회를 개최한 적은 있지만, 세계선수권을 개최한 적은 없다.이번 세계선수권 개최를 통해 대한민국 역시 아시아 최초로 보치아 세계 대회를 모두 개최한 '그랜드슬램 개최국'으로 당당히 이름을 올렸다. 하지만 점점 높아지는 세계의 실력을 안방에서 체감한 대회이기도 했다. 여자 개인전 BC3에서 최예진이 은메달을 따낸 것이 유일한 메달인 대한민국 선수단은 두 달 앞으로 다가온 장애인 아시안 게임에서의 반전을 과제로 남겼다.뇌성마비 장애인을 위해 고안된 보치아는 선수들이 공을 굴리거나 차서 표적구에 가장 가까이 던지면 점수를 얻는 경기다. 선수가 직접 공을 손으로 굴리거나 발로 차기 어려울 때는 마우스 스틱이나 홈통 등을 이용하고, 비장애인 보조 경기인이 대신 전략을 따르기도 하는 등 한 종목 안에서도 다양한 장면을 볼 수 있다.같은 휠체어 장애인이라고 해도 운신의 폭이 천차만별인 선수·관중이 찾는 만큼 섬세한 접근이 필요했다. 역대 최다 규모인 48개국 504명의 선수단이 찾은 가운데, 대한민국 역시 '보치아 최강국' 중 하나인 만큼 처음으로 맞이하는 세계선수권을 찾는 손님에게 최선을 다해야 했다. 그래서 이번 세계선수권은 선수들은 물론 관중을 위한 준비가 돋보였다.지난 2024 파리 패럴림픽까지 대한민국의 총감독을 맡았던 임광택 전 총감독이 조직위원회 사무총장으로서 키를 잡았다. 임 사무총장은 "장애인 선수들은 물론, 관중들 역시 불편함 없이 대회를 치러야 한다는 중압감이 있었다"라면서, "한국의 경기력도 좋지만, 대회 개최 면에서도 최고가 되어보자는 생각으로 준비하는 사람들이 모두 힘썼다"고 돌아봤다.