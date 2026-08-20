약속 어긴 그 남자가 10년 동안 치른 값

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스틸컷오디세이
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
3000년이 넘은 고전 중의 고전. '모든 이야기는 일리아스와 오디세이아'라고 말할 정도의 원형.
마법이 존재하던 시대'라는 자막과 함께 음유시인이 지팡이로 바닥을 치며 "한 얼굴, 한 함대, 한 전쟁, 한 남자, 한 생각, 한 계략"이라 읊조린다. 불화의 여신이 던져 놓은 황금사과 하나로 시작된 신들의 감정싸움이 아테네 연합군과 트로이의 전쟁이란 인간의 일로 번진 대서사시를 요약하는 한 문장. 하지만 크리스토퍼 놀런 감독이 서사시에 신의 자리는 없다.
시간상 문제로 생략된 게 아니다. 아프로디테가 파리스에게 약속한 세계관 최고의 미녀. 1000척의 배를 띄우며 트로이 전쟁의 불씨가 된 헬레네는 얼굴의 반쪽이 흉터로 얼룩졌다. 아물지도 모르는 흉터로는 불안했는지 감독은 오디세우스의 입을 빌어 말한다. 해상 무역로를 차지하기 위한 아가멤논의 야망이 전쟁의 목적이라고. 에게해의 이권을 두고 격돌하는 야심가들 앞에서는 최고로 아름다운 여신을 두고 벌인 헤라, 아테네, 아프로디테의 싸움도 끼어들 여지가 없다.
익명성도 필요치 않다. 원작에서 오디세우스는 외눈박이 반신 폴리페모스에게 자신의 이름을 우티스(영어로 치면 nobody), 즉 '아무도 아닌'이라고 소개한다. 이 여파로 그와 동료들이 눈을 찌르고 도망갈 때, 폴리페모스는 동료들에게 도움을 요청하지만 '나를 공격한 건 아무도 아니다'라고 말하게 된다. 물론 이후 의기양양하게 이타카의 오디세우스라고 밝히며 신의 노여움을 사서 시작된 10년간 고생길이 시작된다. 반면 놀런의 <오디세이>에서는 폴리페모스가 이름을 잃은 사이클롭스로, 오디세우스는 처음부터 끝까지 이름을 잃지 않은 한 인간으로 이야기가 수렴한다.