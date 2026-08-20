약속 어긴 그 남자가 10년 동안 치른 값

오디세이

큰사진보기 ▲스틸컷 오디세이

오디세우스의 <박하사탕>



호메로스의 <오디세이아>는 크리스토퍼 놀런이 만들어 온 귀환 이야기들의 원형이기도 하다. 놀란유니버스에서 어두운 과거를 긍정한 주인공들은 해피 엔딩을 맞이했지만, 부정한 인물들은 더 큰 고통에 빠져든다. 아내 몰래 꿈과 현실의 경계를 무너뜨렸던 <인셉션>의 코브. 블랙홀에 뛰어들어 과거로 향했던 <인터스텔라>의 쿠퍼는 전자의 사례. 아내를 죽인 자신의 죄를 잊기 위해 이야기를 꾸며냈던 <메멘토>의 샐리. 재능과 자원을 쏟아부어 기어이 핵폭탄을 개발해낸 <오펜하이머>는 후자의 경우였다.



복수를 끝내고 배를 젓는 노가 무엇인지도 모르는 내륙으로 떠났던 원작과 달리 <오디세이>의 오디세우스는 페넬로페와 함께 서쪽으로 향한다. 텔레마코스는 무사히 왕좌를 물려받았고 가장 뛰어난 선원들이 모는 가장 빠른 배에서 두 사람은 수평선에 걸쳐있는 석양을 바라본다. 평화로운 이미지로 끝나도 좋았을 영화는 굳이 장면 하나를 추가한다. 트로이의 목마까지 불에 타 스러지는 모습과 계단에 걸터앉아 타오르는 목마를 물끄러미 바라보는 오디세우스의 시선이다.



이창동 감독의 <박하사탕>에서 동료들과 소풍을 나간 영호가 기찻길을 바라보며 눈물을 흘리는 정서와 유사하다. 현재에서 점차 과거로 돌아가던 <박하사탕>에서 이 장면은 열차에 치이기 직전인 영호에게 펼쳐진 주마등에 따라 이루지 못한 꿈에 대한 회한. 혹은 과거의 실제로 벌어진 사건에서 미래를 직감한 영호가 무의식중에 흘린 눈물일지도 모른다. 불타는 트로이의 목마를 보며 오디세이 역시 10년에 걸친 방황에 대한 운명적 예감을 느꼈을까.



오디세우스는 귀향의 영광을 내려놓고 망자들을 추모하겠다는 시논과의 약속을 지킨다. 하비 덴트의 죄를 뒤집어쓰고 떠났던 배트맨이 결국 이름과 사랑, 행복을 다시 찾았던 <다크나이트 시리즈>처럼. 그들이 살아왔던 문명은 석양처럼 저물어갈지 모르나 지금의 우리에게는 아름다운 노래로 기억되듯, 한 사람이 한평생을 노래한 떠남으로 완성되는 이야기는 마법이 없는 시대에도 우리를 극장으로 부르는 마법을 부린다.

영화 오디세이 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 고광일 (redcomet01) 내방 구독하기 책 파는 영화 애호가 이 기자의 최신기사 밤낮없이 일하던 '스파이더맨'이 뒤늦게 깨달은 것

스틸컷전사의 자긍심을 품던 오디세우스는 제우스의 법을 토대로 한 문명세계의 약속을 스스로 깨뜨림과 동시에 하나의 시대가 불가역적으로 붕괴되는 것을 본능적으로 알아챘다. 영화에서 오디세우스가 가장 고통스러워하는 장면은 동굴 안에서 폴리페무스에게 동료들이 산채로 물어뜯기는 것을 보는 것도 아니고 라이스트뤼고네스에게 전멸에 가까운 학살을 당할 때도 아니며 카리브나스 스킬라에게 몇 남지 않은 동료를 잃을 때도 아니다.세이렌은 안개에 가려져 희미한 실루엣으로만 나타나고 그들의 노래는 밀랍으로 틀어막힌 듯 무음으로 처리된다. 가장 갈망하는 것을 보여주고 후회하게 만들고 가질 수 없으며 심지어 가졌다가 잃어버린 것. '내가 어긴 약속들의 노래'를 들으며 오디세우스는 눈물을 흘리며 절규한다. 뱃전에 묶어둔 탓에 세이렌의 영토에서는 무사히 빠져나올 수 있었지만 인생의 노래는 잊을 수 없는 법. 망각을 가져오는 로터스의 잎을 먹으며 7년간 칼립소의 섬에서 스스로 죄책감의 감독에 가두는 것으로 오디세우스는 노래의 값을 치른다.흥미로운 건 영화상에서 오디세우스가 칼립소의 섬을 떠나는 극적인 계기를 경험하지 않는다는 사실이다. 칼립소와의 평화로운 일상에는 변화가 없다. 기억을 떠올리게 할 결정적인 증거물이 섬으로 휩쓸려오지도, 이제 돌아가야 한다는 신탁이 내려온 것도 아니다. 페넬로페가 준 금 브로치가 마지막 퍼즐이었을까. 아니다. 오디세우스는 기억을 잃은 사람이 아니라 떠올리지 않으려던 사람이다. 과거를 회피하지 않기로 스스로 결정했기에 브로치를 돌려받는다. 그래서 귀향을 결심한 오디세우스에게 칼립소가 던지는 조언은 간결하다. 포세이돈이 내리는 벌에 몸을 맡겨라.귀향은 단순히 고향으로 돌아오는 것이 아니라 변화와 마주할 수 있는 용기와 지혜를 시험받고, 버리고 온 것들에 대한 값을 치르는 행위다. 경험과 이해 사이에도 시간 차가 존재한다. 키르케의 조언에 따라 지옥으로 간 오디세우스는 아가멤논을 만나 영웅대접을 포기하지 않았을 때 겪게 될 일을 듣고, 매장되지 못한 망령들은 불명예를 나누어 갖자며 달려든다. 난공불락의 도시를 함락한 전쟁영웅이자 문명을 파괴하는 '바다에서 온 사람'이라는 오명을 함께할 의지를 다지는데 7년이라는 시간이 필요했다. 오디세우스는 배는커녕 뗏목이라고 부르기도 엉성한 나무판자 묶음에 몸을 맡기고 바다로 향할 준비를 마친다.