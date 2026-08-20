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약속 어긴 그 남자가 10년 동안 치른 값

약속 어긴 그 남자가 10년 동안 치른 값

[리뷰] 영화 <오디세이>

고광일(redcomet01)
26.08.20 17:21최종업데이트26.08.20 17:21
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스틸컷오디세이

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

3000년이 넘은 고전 중의 고전. '모든 이야기는 일리아스와 오디세이아'라고 말할 정도의 원형.
마법이 존재하던 시대'라는 자막과 함께 음유시인이 지팡이로 바닥을 치며 "한 얼굴, 한 함대, 한 전쟁, 한 남자, 한 생각, 한 계략"이라 읊조린다. 불화의 여신이 던져 놓은 황금사과 하나로 시작된 신들의 감정싸움이 아테네 연합군과 트로이의 전쟁이란 인간의 일로 번진 대서사시를 요약하는 한 문장. 하지만 크리스토퍼 놀런 감독이 서사시에 신의 자리는 없다.

시간상 문제로 생략된 게 아니다. 아프로디테가 파리스에게 약속한 세계관 최고의 미녀. 1000척의 배를 띄우며 트로이 전쟁의 불씨가 된 헬레네는 얼굴의 반쪽이 흉터로 얼룩졌다. 아물지도 모르는 흉터로는 불안했는지 감독은 오디세우스의 입을 빌어 말한다. 해상 무역로를 차지하기 위한 아가멤논의 야망이 전쟁의 목적이라고. 에게해의 이권을 두고 격돌하는 야심가들 앞에서는 최고로 아름다운 여신을 두고 벌인 헤라, 아테네, 아프로디테의 싸움도 끼어들 여지가 없다.

익명성도 필요치 않다. 원작에서 오디세우스는 외눈박이 반신 폴리페모스에게 자신의 이름을 우티스(영어로 치면 nobody), 즉 '아무도 아닌'이라고 소개한다. 이 여파로 그와 동료들이 눈을 찌르고 도망갈 때, 폴리페모스는 동료들에게 도움을 요청하지만 '나를 공격한 건 아무도 아니다'라고 말하게 된다. 물론 이후 의기양양하게 이타카의 오디세우스라고 밝히며 신의 노여움을 사서 시작된 10년간 고생길이 시작된다. 반면 놀런의 <오디세이>에서는 폴리페모스가 이름을 잃은 사이클롭스로, 오디세우스는 처음부터 끝까지 이름을 잃지 않은 한 인간으로 이야기가 수렴한다.

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내가 어긴 약속들의 노래의 값

가벼워진 항해에 원작에 없던 내용이 보강되며 윤리의 닻이 더 단단하게 펼쳐진다. 오디세우스는 아가멤논이 야심가라고 했지만, 자신이 행사할 수 있는 권력 안에서는 협잡도 서슴지 않는다. 대표적인 게 시논의 징집이다. 시논은 징집되지 않는 화살촉을 뽑았지만 이타카의 유력 가문의 체면을 살리기 위한 오디세우스의 공작으로 안티노오스 대신 트로이 전쟁에 참전한다. 이렇게 징집된 시논은 아테네 연합군이 트로이 목마를 두고간 이유를 설명하는 역할을 떠맡으며 마지막까지 오디세우스에게 이용당한다.

트로이 목마를 성안으로 들이는 데 반대했던 라오콘과 카산드라의 이야기는 영화에서 사라졌다. 포세이돈의 물뱀이 바다로 끌고 가고, 아무도 그녀의 예언을 믿지 않게 될 거란 신의 저주는 역시 놀런의 세계에는 존재할 수 없다. 대신 목마 안에서 고통받는 병사들의 이야기에는 많은 분량이 할애된다. 오물이 쌓이지만 숨소리도 낼 수 없고 밀물에 들이친 바닷물 때문에 익사하는 동료들을 지켜봐야만 하는 30명. 오디세우스가 시논에게도 비밀로 했던 이들은 좁은 공간에서 접혀있던 몸을 펴느라 저린 발로 뒤뚱뒤뚱 목마에서 빠져나오고 트로이의 경비병을 해치운 뒤 성문을 연다.

열린 성문으로 쏟아져 들어오는 아테네군이 10년간 해변에서 쌓았을 분노와 답답함은 이성적으로는 이해가 되지만 시민들을 도륙하고 건물을 무너뜨리며 신전까지 파괴하는 장면은 정서적으로 공감하기 어렵다. 트로이가 어떤 이유로 고통을 겪어야 하는지 감독이 의도적으로 보여주지 않았기 때문이다. 사냥은 공평해야 한다며 활줄을 튕겨 사냥감에게 존재감을 알려주는 오디세우스도 이런 일방적인 파괴와 학살을 받아들이기는 힘들었을 것이다. 신성의 보호막과 익명성이 걷어지고 이름에 책임감을 지게 된 인간은 이제 새로운 고민에 빠진다.

<오디세이>에서 수차례 강조되는 건 '제우스의 법'이다. 눈앞의 허름한 이방인이 걸인으로 변장한 제우스일지 모르니 정성껏 대접하라. 페넬로페와 텔레마코스가 구혼자들을 불태워버리고 싶지만 대접하는 표면적 이유이지만 '대접받고 싶은 대로 대접하라'는 계율은 당시에 스스로 문명의 최전선이라고 믿어왔던 고대인들의 황금률이기도 했다. 그러나 이타카의 궁전이 아니라, 종전이자 화평의 선물이라고 주고 간 목마를 오디세우스가 함정으로 사용하며 무너진다.

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전사의 자긍심을 품던 오디세우스는 제우스의 법을 토대로 한 문명세계의 약속을 스스로 깨뜨림과 동시에 하나의 시대가 불가역적으로 붕괴되는 것을 본능적으로 알아챘다. 영화에서 오디세우스가 가장 고통스러워하는 장면은 동굴 안에서 폴리페무스에게 동료들이 산채로 물어뜯기는 것을 보는 것도 아니고 라이스트뤼고네스에게 전멸에 가까운 학살을 당할 때도 아니며 카리브나스 스킬라에게 몇 남지 않은 동료를 잃을 때도 아니다.

세이렌은 안개에 가려져 희미한 실루엣으로만 나타나고 그들의 노래는 밀랍으로 틀어막힌 듯 무음으로 처리된다. 가장 갈망하는 것을 보여주고 후회하게 만들고 가질 수 없으며 심지어 가졌다가 잃어버린 것. '내가 어긴 약속들의 노래'를 들으며 오디세우스는 눈물을 흘리며 절규한다. 뱃전에 묶어둔 탓에 세이렌의 영토에서는 무사히 빠져나올 수 있었지만 인생의 노래는 잊을 수 없는 법. 망각을 가져오는 로터스의 잎을 먹으며 7년간 칼립소의 섬에서 스스로 죄책감의 감독에 가두는 것으로 오디세우스는 노래의 값을 치른다.

흥미로운 건 영화상에서 오디세우스가 칼립소의 섬을 떠나는 극적인 계기를 경험하지 않는다는 사실이다. 칼립소와의 평화로운 일상에는 변화가 없다. 기억을 떠올리게 할 결정적인 증거물이 섬으로 휩쓸려오지도, 이제 돌아가야 한다는 신탁이 내려온 것도 아니다. 페넬로페가 준 금 브로치가 마지막 퍼즐이었을까. 아니다. 오디세우스는 기억을 잃은 사람이 아니라 떠올리지 않으려던 사람이다. 과거를 회피하지 않기로 스스로 결정했기에 브로치를 돌려받는다. 그래서 귀향을 결심한 오디세우스에게 칼립소가 던지는 조언은 간결하다. 포세이돈이 내리는 벌에 몸을 맡겨라.

귀향은 단순히 고향으로 돌아오는 것이 아니라 변화와 마주할 수 있는 용기와 지혜를 시험받고, 버리고 온 것들에 대한 값을 치르는 행위다. 경험과 이해 사이에도 시간 차가 존재한다. 키르케의 조언에 따라 지옥으로 간 오디세우스는 아가멤논을 만나 영웅대접을 포기하지 않았을 때 겪게 될 일을 듣고, 매장되지 못한 망령들은 불명예를 나누어 갖자며 달려든다. 난공불락의 도시를 함락한 전쟁영웅이자 문명을 파괴하는 '바다에서 온 사람'이라는 오명을 함께할 의지를 다지는데 7년이라는 시간이 필요했다. 오디세우스는 배는커녕 뗏목이라고 부르기도 엉성한 나무판자 묶음에 몸을 맡기고 바다로 향할 준비를 마친다.

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오디세우스의 <박하사탕>

호메로스의 <오디세이아>는 크리스토퍼 놀런이 만들어 온 귀환 이야기들의 원형이기도 하다. 놀란유니버스에서 어두운 과거를 긍정한 주인공들은 해피 엔딩을 맞이했지만, 부정한 인물들은 더 큰 고통에 빠져든다. 아내 몰래 꿈과 현실의 경계를 무너뜨렸던 <인셉션>의 코브. 블랙홀에 뛰어들어 과거로 향했던 <인터스텔라>의 쿠퍼는 전자의 사례. 아내를 죽인 자신의 죄를 잊기 위해 이야기를 꾸며냈던 <메멘토>의 샐리. 재능과 자원을 쏟아부어 기어이 핵폭탄을 개발해낸 <오펜하이머>는 후자의 경우였다.

복수를 끝내고 배를 젓는 노가 무엇인지도 모르는 내륙으로 떠났던 원작과 달리 <오디세이>의 오디세우스는 페넬로페와 함께 서쪽으로 향한다. 텔레마코스는 무사히 왕좌를 물려받았고 가장 뛰어난 선원들이 모는 가장 빠른 배에서 두 사람은 수평선에 걸쳐있는 석양을 바라본다. 평화로운 이미지로 끝나도 좋았을 영화는 굳이 장면 하나를 추가한다. 트로이의 목마까지 불에 타 스러지는 모습과 계단에 걸터앉아 타오르는 목마를 물끄러미 바라보는 오디세우스의 시선이다.

이창동 감독의 <박하사탕>에서 동료들과 소풍을 나간 영호가 기찻길을 바라보며 눈물을 흘리는 정서와 유사하다. 현재에서 점차 과거로 돌아가던 <박하사탕>에서 이 장면은 열차에 치이기 직전인 영호에게 펼쳐진 주마등에 따라 이루지 못한 꿈에 대한 회한. 혹은 과거의 실제로 벌어진 사건에서 미래를 직감한 영호가 무의식중에 흘린 눈물일지도 모른다. 불타는 트로이의 목마를 보며 오디세이 역시 10년에 걸친 방황에 대한 운명적 예감을 느꼈을까.

오디세우스는 귀향의 영광을 내려놓고 망자들을 추모하겠다는 시논과의 약속을 지킨다. 하비 덴트의 죄를 뒤집어쓰고 떠났던 배트맨이 결국 이름과 사랑, 행복을 다시 찾았던 <다크나이트 시리즈>처럼. 그들이 살아왔던 문명은 석양처럼 저물어갈지 모르나 지금의 우리에게는 아름다운 노래로 기억되듯, 한 사람이 한평생을 노래한 떠남으로 완성되는 이야기는 마법이 없는 시대에도 우리를 극장으로 부르는 마법을 부린다.
덧붙이는 글 이 기사는 미디어스에도 실립니다.
영화 오디세이

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