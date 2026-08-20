홈런포 살아난 강민호... 생애 첫 우승 반지를 향해

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투수들과 호흡이 뛰어난 강민호삼성 라이온즈
주전 포수로서의 가치도 여전하다. 그간 부진하던 선발 최원태가 강민호와 호흡을 맞춰 41일 만에 승리를 거뒀고 19일 경기에서는 대체 외인 투수 오스틴 보스와 배터리를 이뤄 KBO리그 첫 승을 도왔다. 패스트볼을 적극적으로 활용하는 공격적인 볼 배합으로 보스의 5이닝 2실점 12탈삼진 쾌투를 뒷받침했다.
42세 시즌을 보내고 있는 강민호가 최대한 기량을 발휘하기 위해서는 세심한 체력 관리와 휴식이 필수적이다. 하지만 공격력과 경기 운영 능력을 겸비한 포수라는 점에서 삼성 전력에서 차지하는 비중은 여전히 크다. 향후 순위 싸움이 치열해질수록 강민호의 가치는 더욱 커질 수밖에 없다.
현재까지 달성한 개인 기록은 이미 역대급이다. 강민호에게 남아 있는 가장 큰 목표는 아직 경험하지 못한 소속팀의 우승이다. KBO리그 역대 포수 중 손꼽히는 기록을 남기고 있는 강민호가 올해 가을 무대에서 자신의 첫 우승 반지까지 손에 넣을 수 있을지 주목된다.
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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기