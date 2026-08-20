홈런포 살아난 강민호... 생애 첫 우승 반지를 향해

삼성라이온즈

프로에서 우승 경험이 없는 강민호강민호의 가치는 비단 기록 달성에만 그치지 않는다. 삼성 박진만 감독은 8월 2일 경기 이후 체력 안배 차원에서 강민호를 1군 엔트리에서 제외했다. 강민호의 7월 타율이 0.409로 타격 컨디션이 절호조였지만 시즌 후반 순위 경쟁을 감안해 재정비와 휴식이 필요하다는 판단이었다.하지만 공교롭게 강민호가 빠진 사이 삼성은 3연패로 주춤했다. 열흘의 휴식을 취하고 13일 1군에 복귀한 강민호는 KIA 타이거즈 상대로 홈런 포함 4타점을 올리며 대역전승(9-8)을 이끌었고 다음날 한화전에서도 홈런 포함 멀티히트를 기록했다. 강민호 복귀 이후 4승 1패로 상승 기류를 탄 삼성은 최근 연패에 빠진 1위 kt와 승차가 사라졌다.