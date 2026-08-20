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홈런포 살아난 강민호... 생애 첫 우승 반지를 향해

홈런포 살아난 강민호... 생애 첫 우승 반지를 향해

[KBO리그] '포수 최초 17시즌 연속 10홈런' 달성한 강민호.. 주춤하던 삼성도 다시 선두 경쟁 가세

케이비리포트(kbreportcom)
26.08.20 17:30최종업데이트26.08.20 17:30
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17시즌 연속 10홈런을 달성한 삼성 강민호
17시즌 연속 10홈런을 달성한 삼성 강민호삼성라이온즈

삼성 라이온즈가 2026 KBO리그 선두 경쟁에 다시 불을 붙였다. 19일 대구 삼성라이온즈파크에서 진행된 SSG 랜더스와의 홈 경기에서 장단 20안타를 몰아치며 18-4 대승을 거뒀다. 현재 리그 2위인 삼성은 시즌 63승 2무 42패(승률 0.600)로 선두 kt 위즈와의 승차를 없앴다. 최근 반등 과정에서 가장 눈에 띄는 선수는 바로 베테랑 포수 강민호다.

19일 경기에서 8번 타자 겸 포수로 선발 출장한 강민호는 삼성이 10-2로 앞선 4회말, SSG 불펜 박시후와의 풀카운트 승부 끝에 투심패스트볼을 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 이 홈런으로 시즌 10호 홈런을 달성한 강민호는 KBO리그 역대 타자 중 세 번째이자 포수로서는 최초로 17시즌 연속 두 자릿수 홈런을 기록했다.

삼성 강민호의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
삼성 강민호의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

프로 23년차인 강민호는 2010년 23홈런을 시작으로 올해까지 한 시즌도 빠짐없이 10홈런 이상을 기록했다. 최정의 21시즌(06~26), 최형우의 19시즌(08~26)에 이어 역대 세번째다. 수비 부담이 크고 체력 소모가 많은 포수라는 점을 감안하면 놀라운 꾸준함이다.

이날 홈런으로 강민호는 통산 홈런도 360개(현역 3위)를 기록하게 됐다. 통산 홈런 순위에서 역대 5위 이대호(374개)와의 간극이 14개로 줄어 들어서 특별한 사정이 없다면 내년 시즌 중 넘어설 가능성이 높다. 통산 2573경기 출장으로 역대 최다 출장 기록은 매경기 새로 쓰고 있다.

프로에서 우승 경험이 없는 강민호
프로에서 우승 경험이 없는 강민호삼성라이온즈

강민호의 가치는 비단 기록 달성에만 그치지 않는다. 삼성 박진만 감독은 8월 2일 경기 이후 체력 안배 차원에서 강민호를 1군 엔트리에서 제외했다. 강민호의 7월 타율이 0.409로 타격 컨디션이 절호조였지만 시즌 후반 순위 경쟁을 감안해 재정비와 휴식이 필요하다는 판단이었다.

하지만 공교롭게 강민호가 빠진 사이 삼성은 3연패로 주춤했다. 열흘의 휴식을 취하고 13일 1군에 복귀한 강민호는 KIA 타이거즈 상대로 홈런 포함 4타점을 올리며 대역전승(9-8)을 이끌었고 다음날 한화전에서도 홈런 포함 멀티히트를 기록했다. 강민호 복귀 이후 4승 1패로 상승 기류를 탄 삼성은 최근 연패에 빠진 1위 kt와 승차가 사라졌다.

투수들과 호흡이 뛰어난 강민호
투수들과 호흡이 뛰어난 강민호삼성 라이온즈

주전 포수로서의 가치도 여전하다. 그간 부진하던 선발 최원태가 강민호와 호흡을 맞춰 41일 만에 승리를 거뒀고 19일 경기에서는 대체 외인 투수 오스틴 보스와 배터리를 이뤄 KBO리그 첫 승을 도왔다. 패스트볼을 적극적으로 활용하는 공격적인 볼 배합으로 보스의 5이닝 2실점 12탈삼진 쾌투를 뒷받침했다.

42세 시즌을 보내고 있는 강민호가 최대한 기량을 발휘하기 위해서는 세심한 체력 관리와 휴식이 필수적이다. 하지만 공격력과 경기 운영 능력을 겸비한 포수라는 점에서 삼성 전력에서 차지하는 비중은 여전히 크다. 향후 순위 싸움이 치열해질수록 강민호의 가치는 더욱 커질 수밖에 없다.

현재까지 달성한 개인 기록은 이미 역대급이다. 강민호에게 남아 있는 가장 큰 목표는 아직 경험하지 못한 소속팀의 우승이다. KBO리그 역대 포수 중 손꼽히는 기록을 남기고 있는 강민호가 올해 가을 무대에서 자신의 첫 우승 반지까지 손에 넣을 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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