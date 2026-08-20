꽉 찬 60분, 첫 단독 공연서 울려 퍼진 '오 예'

약 4년의 공백을 딛고 7월 정규 3집 <오 예?(Oh Yeah?)>를 발매한 이 신진 작가주의 음악가가 지난 19일 서울시 올림픽공원 올림픽홀에서 첫 단독 공연을 열었다. 스탠딩 존에서 레이시의 그루브를 만끽했다.
스티브 레이시의 2022년도 소포모어 앨범 <제미니 라이츠(Gemini Rights)>가 세상에 나왔을 때 인상적이었다. 나른하고 환각적인 분위기에 알앤비와 록을 배합한 이 작품은 대표곡 '배드 해빗(Bad Habit)'뿐 아니라 여러 스타일을 아우르는 만능 음악가 존 캐롤 커비가 참여한 '스테이틱(Static)'과 축 늘어지듯 몽롱한 도입부의 '버튼즈(Buttons)'처럼 개성적인 트랙으로 가득하다.
"컴 온(Come On)"의 반복과 자줏빛 조명, 몽환적 음향이 어우러졌던 '오 예?(Oh Yeah?)'와 사전 지지를 획득했던 선공개 싱글 '더 필링(The Feeling)'은 신보의 존재감을 확고하게 심어줬다. '오 예?(Oh Yeah?)'는 최근 개봉한 영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이> 끝 곡으로 흐른다.
음원과는 상이한 체험