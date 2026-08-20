꽉 찬 60분, 첫 단독 공연서 울려 퍼진 '오 예'

염동교

스티브 레이시 내한공연값비싼 장비의 전문 스튜디오가 아닌 최소한의 장비로 침실 옆에서 제작한다는 의미의 '베드룸 팝(Bedroom Pop)'. 연주보단 아이디어와 감성으로 승부하는 이 작법은 현 대중음악계의 판도를 결정했으며, 빌리 아일리시를 비롯한 많은 뮤지션이 베드룸 팝으로 스타덤에 올랐다.레이시가 직접적으로 베드룸 팝으로 분류되진 않지만, 2019년 데뷔작 <아폴로 21(Apollo XXI)>와 2020년의 <더 로파이즈(The Lo-Fis)>에서 1~2분대 짧은 악곡에 조악한 음질로 로파이 스타일을 다뤘다. 음원 속 개인주의 분위기와 다른 확장된 라이브 퍼포먼스가 이색적으로 와 닿았다.횡으로 긴 연단에 레이시 본인 포함 세 대의 전기기타를 세웠고, 드럼과 베이스, 키보드까지 도합 6명의 연주자로 소리 부피를 키웠다. 짧은 연애의 공허감을 표한 '둠(Doom)'에선 하드 록에 가까운 드럼 타격이 들려왔고, 세 명의 기타리스트가 한데 모여 격정적인 굉음을 분출했다.정규 셋리스트의 종착역 '다크 레드(Dark Red)'에서 무대 바닥에 붙은 채 기타를 다루는 장면은 악기와의 물아일체. 레니 크래비츠와 프린스 같은 슈레드(빠르고 화려한 전기기타 기교)는 아니었으나 악기를 향한 애정을 유감없이 발휘한 대목이다.