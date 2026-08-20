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몇 년 전 우연히 본 목마, 오디세우스의 귀향 떠올릴 줄이야

몇 년 전 우연히 본 목마, 오디세우스의 귀향 떠올릴 줄이야

[리뷰] 영화 <오디세이>

전갑남(jun5417)
26.08.20 10:29최종업데이트26.08.20 10:29
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

몇 년 전 튀르키예를 여행하다 서북부 차나칼레주에 있는 트로이 유적지를 찾은 적 있다. 히사를륵(Hisarlık) 언덕에 자리 잡은 트로이 유적은 1998년 유네스코 세계문화유산으로 등재된 곳이다. 처음에는 그저 '트로이 전쟁이 일어났다고 전해지는 장소' 정도로 생각했지만, 막상 둘러보니 생각보다 훨씬 깊은 시간이 보였다. 한 장소에 약 4000년에 걸친 도시의 흔적이 켜켜이 쌓여 있었다.

한 시대가 사라진 자리에 또 다른 도시가 들어서며 새로운 삶이 이어졌고, 흙을 한 겹씩 걷어낼 때마다 서로 다른 시대가 차례로 모습을 드러내는 곳이었다.

유적지 입구에 세워진 거대한 목마도 인상적이었다. 고대 트로이 전쟁 당시의 실물이 아니라, 호메로스의 서사와 전쟁 승리 속에 등장하는 트로이목마를 기념하기 위해 현대에 세운 상징물이다. 그때만 해도 목마 앞에서 사진을 찍으며 신화 속 이야기를 가볍게 떠올렸다.

세월이 흘러 극장에서 크리스토퍼 놀런 감독의 신작 영화 <오디세이>를 보며, 오래전 그 언덕에서 바라보았던 목마가 다시 떠올랐다. 트로이에서 시작된 전쟁이 끝나자, 그곳에서 살아남은 한 남자의 길고 험난한 귀향이 시작됐다.

전쟁보다 길었던 귀향, 20년의 시간​

영화 <오디세이> 중에서 트로이 군사들이 해변 백사장에 반쯤 묻힌 거대한 트로이 목마를 줄로 끌어올리는 인상적인 장면이다.
영화 <오디세이> 중에서 트로이 군사들이 해변 백사장에 반쯤 묻힌 거대한 트로이 목마를 줄로 끌어올리는 인상적인 장면이다.Universal Pictures

영화 <오디세이>는 그리스 신화와 호메로스의 서사시 <오디세이아>를 바탕으로 한다. 트로이 전쟁을 승리로 이끈 이타카의 왕 오디세우스는 트로이목마라는 기발한 계책으로 10년에 걸친 전쟁을 끝내지만, 고향으로 돌아가는 길은 전쟁보다도 길고 아득했다. 귀향에 다시 10년이 걸린다.

트로이 전쟁이 끝난 뒤에도 10년이 지나도록 오디세우스가 돌아오지 않자 이타카의 궁전은 혼란에 빠진다. 그의 죽음을 기정사실로 여긴 구혼자들은 왕비 페넬로페에게 결혼을 강요하고 궁전의 재산을 탕진한다. 아들 텔레마코스는 어느새 청년이 되어 아버지를 찾아 나서고, 그 여정은 아버지를 찾는 일이면서 한 사람의 어른으로 성장하는 과정이기도 했다.

한편, 오디세우스의 귀향은 끝없는 시련의 연속이었다. 포세이돈의 노여움으로 거칠어진 바다를 지나 아이올로스의 섬과 거인 폴리페모스의 땅을 거치고, 키르케와 세이렌, 칼립소를 만난다. 함께 떠났던 동료들은 하나둘 목숨을 잃고 배는 부서져 고향은 점점 멀어져 갔다. 바다는 집으로 가는 통로가 아니라 오디세우스의 인간성을 시험하는 거대한 무대였다.

이 모험과 수난의 귀향길은 박진감이 넘쳤지만, 그리스 신화나 <오디세이아>에 익숙하지 않은 관객이라면 낯선 신들과 인물, 복잡하게 이어지는 사건을 따라가는 일이 쉽지 않을 수도 있겠다 싶었다. 나 역시 오래전 트로이 유적지를 다녀온 기억과 신화에 대한 기본 지식이 있었기에 영화 속 이야기와 인물들이 더 친숙하게 다가왔는지도 모른다.

영화 속 수많은 모험 가운데 유독 마음을 흔든 건 칼립소의 섬에서 펼쳐진 장면이다. 칼립소는 오디세우스에게 영원히 늙지 않는 불멸의 삶을 약속하며 자신의 곁에 남아 달라 유혹한다. 그러나 스크린 속 오디세우스는 매일 바닷가 바위에 앉아 고향 이타카가 있는 아득한 수평선을 바라보며 눈물짓는다.

영원히 늙지 않는 삶조차 사랑하는 아내 페넬로페와 아들이 기다리는 '이승의 집'으로 돌아가는 길보다 소중할 수는 없었다.

이타카에서의 시련
놀런 감독의 <오디세이> 속 오디세우스
놀런 감독의 <오디세이> 속 오디세우스Universal Pictures

이타카에 도착해서도 시련은 이어졌다. 늙은 거지의 모습으로 자신을 노리는 구혼자들의 눈을 피해 어깨에 활을 메고 성벽 아래 도끼 구멍을 기어 통과하는 장면은 유독 서글프고도 강렬했다.

이타카에 도착해서도 시련은 이어졌다. 한 나라의 왕이자 거대한 영웅이었던 그가 늙은 거지의 모습을 한 채, 구혼자들이 득실거리는 자기 궁전의 좁은 문을 몰래 숨어들어야 했던 순간은 유독 서글프고도 강렬했다. 그러나 그 굴욕을 견디게 한 것 역시 왕좌나 명예가 아닌, 집과 가족에 닿겠다는 단 하나의 일념이었다.

이어지는 시험에서 아무도 당기지 못하던 강궁을 당겨, 일렬로 늘어선 12개의 도끼 구멍을 화살 한 발로 정확히 관통하는 순간 그의 정체가 드러나고 궁전은 피의 복수극으로 변한다.

원작과 영화가 다르게 보여준 귀향​

호메로스의 <오디세이아>에서는 두 사람의 재회를 확인하는 것이 올리브나무 침대라는 둘만의 비밀이다. 하지만 영화에서는 이 장면을 그대로 가져오지 않고 다른 기억의 물건으로 변주했다. 원작과 영화는 서로 다른 방식으로 20년의 시간을 건너온 두 사람의 기억을 보여준다.

저승 장면도 마찬가지다. 원작이 '죽음보다 삶이 소중하다'는 아킬레우스의 목소리를 통해 삶의 가치를 말한다면, 영화는 시논을 통해 전쟁의 승리 뒤에 남은 희생과 죄책감을 오디세우스에게 되돌려준다.

원작과 영화가 같은 이야기를 다루면서도 서로 다른 곳에 시선을 두고 있다는 점이 흥미로웠다. 호메로스의 이야기가 오디세우스의 긴 귀향과 삶에 대한 열망을 보여준다면, 영화는 그 귀향길에 전쟁의 상처와 죄책감까지 함께 싣는다.

전쟁 10년, 귀향 10년. 무려 20년 만의 재회다. 그 장면에서는 안도의 숨을 내쉬었다. 참으로 오래 걸린 귀향이었다.

영화를 보면서 문득 '시간'과 '기억'이라는 두 단어가 떠올랐다. <오디세이>는 결국 거대한 시간을 건너 자신이 돌아가야 할 곳을 끝내 잊지 않은 사람의 이야기이기 때문이다.

연출진은 이 거대한 신화를 실제 공간에서 체험하는 영화로 만들어냈다. 영화 전체를 IMAX 필름 카메라로 촬영한 거대한 화면은 거대한 파도와 절벽, 광활한 바다를 신화 속 풍경이면서도 눈앞의 현실처럼 느끼게 했다.

그러나 스크린의 압도적인 크기보다 오래 남은 것은 그 거대한 풍경을 가로질러 끝내 집으로 돌아가려는 한 사람의 집념 어린 마음이었다.

영화의 내용 못지않게 엔딩 크레디트와 함께 흐르던 오리지널 사운드트랙(OST) '웬 아임 홈(When I'm Home)'도 오래 기억에 남았다. 5분여 동안 이어지는 음악은 거대한 모험이 끝난 뒤 찾아온 여운을 다독였다. 화면 속에서는 20년의 귀향이 끝났지만, 음악이 흐르는 동안에는 그 긴 세월의 무게가 오히려 천천히 가슴으로 내려앉는 듯했다.

다시 히사를륵의 목마 앞에서​
엉화 《오디세이》 포스터.
엉화 《오디세이》 포스터.(출처: Universal Pictures)

'오디세이아'는 흔히 길고 험난한 모험을 뜻하는 말로 쓰인다. 그러나 수천 년이 지난 지금까지 이 이야기가 살아 있는 것은 괴물과 신이 등장하기 때문만은 아닐 것이다.

오디세우스가 겪은 바다는 어쩌면 우리가 살아가며 건너는 시간과도 닮았다. 뜻하지 않은 폭풍을 만나고, 거대한 벽에 부딪히고, 때로는 달콤한 유혹 앞에서 가야 할 길을 잊기도 한다.

그때 오디세우스가 끝까지 놓지 않았던 것은 이타카에 대한 기억이었다. 그리고 그곳에는 자신을 기다리는 사람들이 있었다.

20년의 귀향 끝에 그가 되찾고자 한 것은 거대한 왕국도, 전쟁의 승리도 아니었다. 자신이 떠나온 집과 그곳에서 자신을 기다리는 사람들이었다. 오래전 히사를륵 언덕에서 보았던 트로이의 목마를 다시 떠올렸다. 처음 그 목마를 보았을 때 그것을 전쟁의 계략을 상징하는 거대한 나무 구조물쯤으로 생각했다. 하지만 이제는 다르게 보인다.

그 목마 뒤에는 10년의 전쟁이 있었고, 그 끝에는 또 다른 10년의 귀향이 있었다. 그리고 그 긴 시간 동안 한 남자는 자신이 돌아가야 할 곳을 잊지 않았다. 트로이는 떠나야 했던 곳이었고, 이타카는 돌아가야 했던 곳이었다. 그 사이에는 바다가 있었고, 20년이라는 시간이 있었다.

오래전 히사를륵 언덕에서 보았던 목마는 아마 지금도 그 자리에 서 있을 것이다. 다시 그 앞에 선다면, 이번에는 사진을 찍기보다 조금 오래 바라볼 것 같다. 그 목마 너머로 4000년의 시간이 보이고, 그 시간 너머로 한 남자의 20년 귀향길이 보일 것 같아서다.
오디세이 크리스토퍼놀런 트로이전쟁

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강화 마니산 밑동네 작은 농부로 살고 있습니다. 소박한 우리네 삶의 이야기를 담아내고자 합니다.

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