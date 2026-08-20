몇 년 전 우연히 본 목마, 오디세우스의 귀향 떠올릴 줄이야

Universal Pictures

큰사진보기 ▲엉화 《오디세이》 포스터. (출처: Universal Pictures)

'오디세이아'는 흔히 길고 험난한 모험을 뜻하는 말로 쓰인다. 그러나 수천 년이 지난 지금까지 이 이야기가 살아 있는 것은 괴물과 신이 등장하기 때문만은 아닐 것이다.

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오디세우스가 겪은 바다는 어쩌면 우리가 살아가며 건너는 시간과도 닮았다. 뜻하지 않은 폭풍을 만나고, 거대한 벽에 부딪히고, 때로는 달콤한 유혹 앞에서 가야 할 길을 잊기도 한다.

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그때 오디세우스가 끝까지 놓지 않았던 것은 이타카에 대한 기억이었다. 그리고 그곳에는 자신을 기다리는 사람들이 있었다.

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20년의 귀향 끝에 그가 되찾고자 한 것은 거대한 왕국도, 전쟁의 승리도 아니었다. 자신이 떠나온 집과 그곳에서 자신을 기다리는 사람들이었다. 오래전 히사를륵 언덕에서 보았던 트로이의 목마를 다시 떠올렸다. 처음 그 목마를 보았을 때 그것을 전쟁의 계략을 상징하는 거대한 나무 구조물쯤으로 생각했다. 하지만 이제는 다르게 보인다.

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그 목마 뒤에는 10년의 전쟁이 있었고, 그 끝에는 또 다른 10년의 귀향이 있었다. 그리고 그 긴 시간 동안 한 남자는 자신이 돌아가야 할 곳을 잊지 않았다. 트로이는 떠나야 했던 곳이었고, 이타카는 돌아가야 했던 곳이었다. 그 사이에는 바다가 있었고, 20년이라는 시간이 있었다.

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오래전 히사를륵 언덕에서 보았던 목마는 아마 지금도 그 자리에 서 있을 것이다. 다시 그 앞에 선다면, 이번에는 사진을 찍기보다 조금 오래 바라볼 것 같다. 그 목마 너머로 4000년의 시간이 보이고, 그 시간 너머로 한 남자의 20년 귀향길이 보일 것 같아서다. 오디세이 크리스토퍼놀런 트로이전쟁 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원 전갑남 (jun5417) 내방 구독하기 강화 마니산 밑동네 작은 농부로 살고 있습니다. 소박한 우리네 삶의 이야기를 담아내고자 합니다. 이 기자의 최신기사 국립중앙박물관에서 만난 우리 소리의 힘

놀런 감독의 <오디세이> 속 오디세우스이타카에 도착해서도 시련은 이어졌다. 늙은 거지의 모습으로 자신을 노리는 구혼자들의 눈을 피해 어깨에 활을 메고 성벽 아래 도끼 구멍을 기어 통과하는 장면은 유독 서글프고도 강렬했다.이타카에 도착해서도 시련은 이어졌다. 한 나라의 왕이자 거대한 영웅이었던 그가 늙은 거지의 모습을 한 채, 구혼자들이 득실거리는 자기 궁전의 좁은 문을 몰래 숨어들어야 했던 순간은 유독 서글프고도 강렬했다. 그러나 그 굴욕을 견디게 한 것 역시 왕좌나 명예가 아닌, 집과 가족에 닿겠다는 단 하나의 일념이었다.이어지는 시험에서 아무도 당기지 못하던 강궁을 당겨, 일렬로 늘어선 12개의 도끼 구멍을 화살 한 발로 정확히 관통하는 순간 그의 정체가 드러나고 궁전은 피의 복수극으로 변한다.호메로스의 <오디세이아>에서는 두 사람의 재회를 확인하는 것이 올리브나무 침대라는 둘만의 비밀이다. 하지만 영화에서는 이 장면을 그대로 가져오지 않고 다른 기억의 물건으로 변주했다. 원작과 영화는 서로 다른 방식으로 20년의 시간을 건너온 두 사람의 기억을 보여준다.저승 장면도 마찬가지다. 원작이 '죽음보다 삶이 소중하다'는 아킬레우스의 목소리를 통해 삶의 가치를 말한다면, 영화는 시논을 통해 전쟁의 승리 뒤에 남은 희생과 죄책감을 오디세우스에게 되돌려준다.원작과 영화가 같은 이야기를 다루면서도 서로 다른 곳에 시선을 두고 있다는 점이 흥미로웠다. 호메로스의 이야기가 오디세우스의 긴 귀향과 삶에 대한 열망을 보여준다면, 영화는 그 귀향길에 전쟁의 상처와 죄책감까지 함께 싣는다.전쟁 10년, 귀향 10년. 무려 20년 만의 재회다. 그 장면에서는 안도의 숨을 내쉬었다. 참으로 오래 걸린 귀향이었다.영화를 보면서 문득 '시간'과 '기억'이라는 두 단어가 떠올랐다. <오디세이>는 결국 거대한 시간을 건너 자신이 돌아가야 할 곳을 끝내 잊지 않은 사람의 이야기이기 때문이다.연출진은 이 거대한 신화를 실제 공간에서 체험하는 영화로 만들어냈다. 영화 전체를 IMAX 필름 카메라로 촬영한 거대한 화면은 거대한 파도와 절벽, 광활한 바다를 신화 속 풍경이면서도 눈앞의 현실처럼 느끼게 했다.그러나 스크린의 압도적인 크기보다 오래 남은 것은 그 거대한 풍경을 가로질러 끝내 집으로 돌아가려는 한 사람의 집념 어린 마음이었다.영화의 내용 못지않게 엔딩 크레디트와 함께 흐르던 오리지널 사운드트랙(OST) '웬 아임 홈(When I'm Home)'도 오래 기억에 남았다. 5분여 동안 이어지는 음악은 거대한 모험이 끝난 뒤 찾아온 여운을 다독였다. 화면 속에서는 20년의 귀향이 끝났지만, 음악이 흐르는 동안에는 그 긴 세월의 무게가 오히려 천천히 가슴으로 내려앉는 듯했다.