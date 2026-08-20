가네다 마나 1순위, WKBL 신인드래프트 대세는 '해외파 '

한국 여자프로농구(WKBL) 6개 구단이 다음 시즌 신인 선수 선발을 완료했다. 1순위 지명권을 차지한 인천 신한은행 에스버드는 외국 국적 동포 선수인 가네다 마나를 지명했다.19일 청주체육관에서 열린 2026~2027 WKBL 신인선수 드래프트에는 총 39명이 참가했고 이 중 15명의 신인 선수가 선발됐다. 지명 순번 1, 2순위였던 부산 BNK 썸과 인천 신한은행이 서로 트레이드로 지명권을 교환하면서 신한은행이 1라운드 우선권을 확보했다. 3순위는 아산 우리은행, 4순위 부천 하나은행, 5순위 청주 KB스타즈, 6순위 용인 삼성생명 블루밍스의 순서로 진행됐다.3년 연속 전체 1순위 지명권을 차지한 신한은행의 선택은 예상대로 가네다 마나였다. 175㎝·63㎏의 포워드인 가네다는 2022년 키아나 스미스(은퇴, 당시 삼성생명) 이후 4년 만에 전체 1순위 지명을 받은 외국 국적 동포 선수가 됐다. 외국인 선수제도가 없는 WKBL은 2019년부터 선수수급 문제를 해결하고 전체적인 리그 수준을 높이기 위하여 부모 중 최소 한 명이 과거 한국 국적을 가진 선수에게 외국 국적 동포 선수 자격을 부여하는 제도를 도입했다.가네다는 일본에서 자랐지만 부모님이 모두 한국 출신이다. 부친은 한국 국적을 유지하고 있고, 어머니는 일본 국적인 재일교포 4세로 알려졌다. 오사카인간과학 대학교를 졸업하고 일본 W리그의 샹송 V-매직(2020~2024)과 토요타 안텔롭스(2024~2026)에서 통산 프로 120경기에 출전하여 평균 4.8점을 기록한 경력이 있는 중고신인이다.2024년에는 박신자컵에 토요타 소속으로 출전했고, WKBL 3X3 트리플잼에도 출전한 경력이 있어서 한국 팬들에게도 어느 정도 친숙하다. 현장에서는 일찌감치 드래프트 전부터 가네다가 확실한 1순위 후보로 전망되고 있던 상황이었다. 가네다는 국내 구단들로부터 아시아쿼터 영입 제안도 받았지만, 한국인의 피가 흐르고 있어서 신인드래프트 참가를 결정했다고 밝혔다.당초 올해 드래프트의 국내 선수 최대어는 수피아여고의 가드 임연서였다. 가네다와는 무려 10살 차이다. 하지만 전력보강이 절실한 신한은행은 장기적인 미래를 대비한 육성보다는, '즉시전력감'에 더 적합한 가네다를 선택한 것으로 분석된다. 또한 신한은행은 2, 3라운드에서는 포워드 김사랑(수피아여고)과 센터 조희원(선일여고)을 선발했다.신한은행은 2024년 1순위로 뽑은 홍유순이 국가대표급 선수로 성장했다. 가드진에는 신지현과 신이슬, 김지영 등이 포진하고 있다. 여기에 팀의 약점이던 2, 3번 포지션에 스윙맨으로 가네다까지 가세한다면 다가오는 새 시즌에는 충분히 해볼만하다는 평가다.가네다는 1순위로 선발된 후 한국어로 "신한은행에서 농구할수 있어서 너무 기쁘다. 최선을 다해 열심히 하겠다"는 소감을 전하며 "한국농구가 굉장히 흥미가 있었고 제 뿌리가 한국에 있기 때문에 도전해보고 싶었다. 기회가 되면 한국 국가대표도 해보고 싶은 생각이 있다"고 덧붙였다.최윤아 신한은행 감독은 "가네다는 오랫동안 지켜본 선수다. 임연서도 좋은 선수지만, 가네다 선수가 경험이 많고 다양한 활용법이 있다고 생각해서 고민하지 않았다"고 밝혔다.신한은행이 가네다를 지명하면서, 고교 최대어 임연서는 2순위로 부산 BNK의 품에 안기게 됐다. 이밖에도 BNK는 송은지(청주여고)와 김서현(동주여고)를 선발하며 3명 모두 국내 선수로 채웠다.임연서는 올해 연맹회장기와 주말리그 왕중왕전에서 활약하며 최우수상을 차지했고, 올해 춘계연맹전에서는 최우수상에 득점·어시스트·리바운드·수비상까지 5관왕을 휩쓴 국내 최고의 유망주다. 오는 10월 말레이시아서 열리는 국제농구연맹(FIBA) 18세 이하(U-18) 여자 아시아컵 대표팀에도 이름을 올렸다. 1번과 2번을 두루 소화할 수 있는 듀얼가드로서 잘만 성장한다면 앞으로 차세대 국가대표 가드의 계보를 이을 만한 잠재력을 갖췄다는 평가다.문제는 현재 가드왕국인 BNK의 가드진이 이미 포화 상태라는 것이다. 주전급인 안혜지와 이소희, 주장 박혜진 등이 버티고 있고, 여기에 미국 국적을 가진 필리핀 혈통의 아시아쿼터 자원 바네사 데 헤수스가 가세했다. 백업으로도 김민아와 이원정을 넘어서야 출전시간을 확보할 수 있기에 아마추어 최고였던 임연서 역시 험난한 경쟁이 불가피하다는 게 관건이다.3순위 지명권을 가진 아산 우리은행은 일본 W리그 아이신 윙스에서 뛰었던 재일교포 3세 포워드 김리혜를 비롯하여, 센터 정지윤(수피아여고), 가드 이수현(선일여고)을 뽑았다. 4순위 부천 하나은행은 오쿠라 유리 1명만을 선발했으나 2라운드 지명권을 삼성생명에 넘기고 1군 경험이 있는 가드 김수인을 트레이드로 영입했다.디펜딩챔피언인 5순위 청주 KB는 미국 출신의 원이아나와 김성언(단국대)dmf 선발했다. 6순위 용인 삼성생명은 숙명여고 출신의 장신슈터 이소희를 비롯하여 일본 출신의 가네미츠 아야네(가노야체육대), 158cm의 단신가드 조우(광주대)까지 3명을 선발했다.이번 드래프트에서는 '해외파 강세'가 유난히 두드러졌다. 1라운드에 호명된 6명의 선수 중 무려 4명이 해외파였다. 한국 국적이지만 일본에서 나고 자란 김리혜까지 포함하여 3명이 일본파, 원이아나는 미국파였다. 2라운드에 선발된 가네미츠를 포함하여 이번 드래프트에 응시한 해외국적 선수 4인은 모두 지명을 받는 데 성공했다. 그만큼 해외국적 출신 선수들이 '즉전감'으로서 높은 평가를 받고 있다는 사실을 확인하며, 동시에 국내 유망주들에게는 선의의 자극이 되어야 할 부분이기도 하다.