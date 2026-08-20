'꿈의 데뷔전' 이강인, 아틀레티코 첫 경기서 환상 데뷔골+MVP

EPA/연합뉴스

2026-27 라 리가 1라운드

(리야드에어 메트로폴리타노, 스페인 마드리드 - 2026년 8월 20일)

아틀레티코 마드리드 2 - 이강인(도움:한츠코) 70' 바에나 85'

말라가 0

2026년 8월 19일 스페인 마드리드에서 열린 아틀레티코 마드리드와 말라가 CF 간의 스페인 라리가 축구 경기 중, 아틀레티코의 이강인이 1-0을 만드는 골을 넣은 뒤 환호하고 있다.이강인이 아틀레티코 마드리드 데뷔전에서 데뷔골을 작렬하며 개막전 승리를 이끌었다.아틀레티코 마드리드는 20일 오전 4시(이하 한국 시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27 라 리가 1라운드에서 2-0으로 승리했다.아틀레티코는 4-4-2 포메이션을 가동했다. 아데몰라 루크먼-로드리고 멘도사가 투톱으로 출격한 가운데 아르나우 오르티스-파블로 바리오스-코케-카를로스 마르틴이 미드필드를 책임졌다. 다니 마르티네스-다비드 한츠코-로뱅 르노르망- 호르헤 도밍게스가 포백을 구축했고 얀 오블락이 골문을 지켰다.원정팀 말라가는 4-4-2 전형으로 맞섰다. 투톱은 추페테-카를로스 도토르, 미드필드는 호아킨 무뇨스-다니 로렌소-이산 메리노-다비드 라루비아가 맡았다. 수비는 라파 가리도-에이나르 갈릴레아-앙헬 레시오-카를로스 푸가, 골키퍼 장갑은 알폰소 에레로가 꼈다.두 팀은 치열한 공방전을 벌였으나 이렇다 할 소득을 얻지 못했다. 전반 7분 역습 상황에서 마르틴의 슈팅이 골문을 벗어났다. 전반 13분에는 푸가의 패스에 이은 라루비아의 슈팅이 골문을 외면했다. 전반 33분 무뇨스가 시도한 슈팅도 골문 오른편으로 빗나갔다. 전반 35분 멘도사의 중거리 슈팅이 골키퍼 선방에 막히며 득점에 실패했다. 전반전은 득점 없이 종료됐다.후반 시작과 동시에 아틀레티코 마드리드의 디에고 시메오네 감독은 도밍게스를 불러들이고, 마르코스 요렌테를 넣었다. 그럼에도 경기가 풀리지 않자 시메오네 감독은 후반 12분 승부수를 던졌다. 멘도사, 마르틴, 오르티스 대신 줄리아노 시메오네, 이강인, 알렉스 바에나를 한꺼번에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 형성했다.이강인은 투입되자마자 강한 인상을 남겼다. 말라가 골키퍼의 킥을 커트해낸 이강인은 드리블에 이은 과감한 중거리 슈팅을 시도했지만 골문을 벗어났다.이강인은 강한 전방 압박과 많은 움직임으로 공격의 활기를 불어넣었다. 그리고 후반 25분 자신이 직접 해결사로 나섰다. 오른쪽에서 한츠코로부터 패스를 받은 이강인은 중앙으로 끌고 나오며 기회를 엿봤다. 수비수 3명을 한꺼번에 따돌린 뒤 왼발 감아차기 슈팅으로 골망을 갈랐다. 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입고 첫 번째 데뷔골이었다.이강인은 득점에만 국한되지 않은 채 이후에도 큰 영향력을 보였다. 후반 28분 상대 뒷공간으로 환상적인 스루패스를 찔러 넣었고, 왼쪽에서 공을 이어받은 루크먼의 슈팅은 에레로 골키퍼 선방에 막혔다.아틀레티코는 후반 40분에도 한 골을 추가했다. 이번에도 이강인이 기여했다. 오른쪽 측면 아랫 지점까지 내려와 몸을 날리는 태클로 상대 공격을 차단했다. 이후 역습 과정에서 얻어낸 프리킥을 바에나가 성공시키며 승부의 쐐기를 박았다.이강인은 후반 43분 특유의 상체 페인팅과 탈압박 능력을 선보이며 상대의 파울과 경고를 유도하기도 했다. 결국 아틀레티코는 2골 차 승리를 거두며 개막전을 승리로 장식했다.이강인은 스페인 마요르카에서 맹활약한 뒤 2023년 프랑스의 명문 파리 생제르맹로 이적하며 화제를 모았다. 파리 생제르맹에서 리그를 비롯해 두 차례 UEFA 챔피언스리그 우승컵마저 들어올리는 등 많은 우승을 차지했지만 정작 주전으로 도약하지 못해 아쉬움을 남겼다. 특히 챔피언스리그 결승전에서 출전 기회를 잡지 못하면서 이적 가능성이 제기되기 시작했다.지난 시즌에도 아틀레티코, 아스날, 아스톤 빌라 등과 강하게 연결된 이강인은 올 여름 비로소 이적을 추진했다. 그리고 아틀레리코와의 만남이 성사됐다. 앞서 발렌시아, 마요르카에서 뛰었던 이강인은 3년 만에 다시 스페인으로 리턴했다.특히 아틀레티코의 레전드였던 앙투안 그리즈만의 등번호 7번을 물려받은 터라 팬들과 구단의 기대 또한 컸던 게 사실이다.이강인은 이틀 전 아틀레티코 입단식에서 "위대한 구단에 합류하게 돼 기쁘다. 팀에 도움이 되고 우승 트로피를 들어 올릴 수 있다는 기대감에 가득 차 있다"며 "내가 어릴 때부터 스페인에서 살았기 때문에 이 팀이 얼마나 위대한 구단인지 알고 있었다. 이적이 결정된 순간부터 아틀레티코에 합류해 우승하는 것만을 원했다"고 입단 소감을 밝혔다.안타깝게도 이강인의 팀 합류는 다소 늦었다. 첫 경기가 이달 9일 국내에서 열린 맨체스터 시티전이었을만큼 적응이 필요한 시기였다. 프리시즌 동안 동료들과 손발을 맞출 시간이 턱없이 부족했다.그러나 이강인은 공식 데뷔전부터 존재감을 뿜어냈다. 선발이 아닌 후반 교체 자원으로 출전한 이강인은 데뷔골마저 성공시키며 팀에게 승리를 안긴 것이다. 총 33분을 소화한 이강인은 1골을 포함, 슈팅 3회, 패스 성공률 93%, 기회 창출 1회, 터치 23회를 기록했다. 수비에서도 발군이었다. 태클 3회, 볼 회수 1회를 기록했으며, 지상볼 경합에서 4회 시도 중 4회를 모두 승리했다.이날 경기 MVP로 선정된 이강인은 그리즈만의 후계자로는 다소 부족한 게 아니냐는 의구심을 완전히 잠재웠다. 또한, 향후 주전 경쟁에서 유리한 위치를 점할 수 있을 전망이다.