최초의 세계대회 우승 이끈 '전설들의 스승' 어우홍 감독

연합뉴스

스포츠 지도자는 선수의 야구 기술뿐 아니라 인격 형성과 인생에도 큰 영향을 미친다. 그 당시 야구계에서는 실업이나 대학에서 '어우홍 감독에게 지도받은 선수들은 볼 필요도 없이 받겠다'는 이야기가 있었다. 그만큼 제자들의 야구 기량만이 아니라 사람됨을 만드는 지도자로 존경받는 분이셨다.



어우홍 감독님은 본인이 굉장히 모범적이었고, 당시 거친 언행이 흔하던 다른 야구 지도자들과 달리 말투 하나에도 품위가 있는 분이었다. 선수들에게는 야구만이 아니라 '어떻게 살아라' '그렇게 하면 안된다'는 가르침을 주시곤 했다. 지나고 나서 보면 '제가 정말 좋은 스승을 만났었구나'라는 생각을 한다. 어우홍 감독님이 저희들의 인생에 끼친 영향이 정말 크다.

- 허구연 KBO 총재, 2010년 KTV '휴먼토크, 내마음의 고백'에서

1982년 세계야구선수권대회에서 한국을 우승으로 이끈 어우홍 전 야구대표팀 감독이 19일 오후 4시 49분 별세했다. 향년 95세. 한국야구위원회(KBO)는 고인의 공로를 기려 KBO장으로 장례를 치르기로 했다. 어 전 감독의 빈소는 경기 성남시 분당제생병원 장례식장 2호실에 차려졌다. 발인은 21일 오전 5시 30분이며 장지는 용인평온의숲이다. 2026.8.19한국 야구를 사상 최초로 세계야구선수권대회 정상으로 올려놓았던 어우홍 전 국가대표팀 감독이 별세했다. 지난 19일 야구계는 어우홍 감독이 지난 19일 노환으로 세상을 떠났다는 소식을 전했다. 향년 95세.1931년생인 어우홍 감독은 한국 야구 1세대를 대표하는 야구계의 '큰 어른'이었다. 어린 시절 어우홍은 집에 마침 야구 글러브가 있었던 덕분에, 평소 형제들과 취미로 캐치볼을 하면서 자연스럽게 야구에 입문하게 되었다고 한다. 1945년 일제 강점기에서 벗어난 뒤 어우홍은 부산 동래중학교(현 동래고, 당시 학제상 중·고등학교 통합)에 진학하여 2학년 때부터 본격적으로 야구를 시작했다.아마추어 최고의 투수로서 두각을 나타낸 어우홍은 성균관대와 해군을 거쳐 1960년 실업야구단 남선전기(이후 한국전력)에 입사했다. 당시의 실업선수들이 대부분 그러했듯이 어우홍 역시 선수와 직원 생활을 병행했다. 선수로서는 1964년에 은퇴했지만, 1982년 퇴사할 때까지 직원으로 근무했다. 야구만이 아니라 업무에서도 유능함을 인정받았던 어우홍은 공기업인 한국전력에서 간부까지 승진했다. 동시대 실업야구 선수들과 달리, 어우홍은 어린 시절부터 영어와 일본어에 두루 능통했고 시사에도 두루 박식하여 모르는 것이 없는 엘리트였다고 한다.선수 생활을 마친 이후 회사 직원으로 근무하면서도 야구 지도자를 병행하며 부산상고와 경남고, 한국전력, 동아대 감독 등을 역임하고 후진 양성에 힘썼다. 1960~70년대 부산 경남 지역에서 야구를 배운 유명 선수 출신들은 거의 대부분 그의 제자였기에, 이후로도 어우홍은 '부산 야구계의 대부'라는 명망을 얻게 된다.당시 어우홍 감독이 지도했던 제자들 중에는 김응용 전 해태 타이거즈 감독, 강병철 전 롯데 자이언츠 감독(이상 부산상고), 김용희 현 롯데 2군 감독, 허구연 KBO 총재(이상 경남고) 등 훗날 한국 야구를 대표하는 거물들이 다수 있다. 또한 국가대표팀과 프로 시절에는 선동열, 김재박, 최동원, 한대화 등 이후 프로야구 1세대를 호령하게 될 슈퍼스타들이 모두 그의 지도를 받은 바 있어 그야말로' 감독들의 감독' '야구계 전설들의 스승'으로 통한다.특히 어우홍이 지도자로서 명성을 드높이게 된 최고의 순간은 야구 국가대표팀(1981-1983)을 맡아 1982년 9월 서울에서 열린 세계야구선수권 대회(야구월드컵, 2011년 폐지)를 제패한 장면이었다. 결승에서는 숙적 일본을 만나 8회말 김정수의 적시 2루타와 김재박의 이른바 '개구리 번트'로 동점을 만든 뒤 한대화의 3점 홈런이 터졌고, 선발 투수 선동열이 9이닝 완투로 분전하며 짜릿한 5-2 역전승을 거뒀다. 한국은 8승 1패로 대회 정상에 올랐다.당시만 해도 한국 야구가 국제대회를 개최하거나 뛰어난 성적을 올리는 것이 흔하지 않았던 시절이었다. 여기에 결승 한일전에서 숙적 일본을 꺾고 우승했다는 특수한 상징성까지 더해지면서, 세계선수권 우승은 한국 야구의 위상을 크게 끌어올린 기념비적인 사건으로 평가된다. 아시아 국가로서는 사상 최초의 세계선수권 제패이기도 했다. 그 공로를 인정받아 어우홍은 세계야구연맹 올해의 감독상을 거머쥐었으며 같은 해 대한민국 체육훈장 기린장도 수상했다.1982년 프로야구가 출범하면서 어우홍은 1984~1985년 MBC 청룡(현 LG 트윈스), 1988~1989년 롯데 자이언츠 감독 등을 역임했다. KBO리그 통산 177승을 거뒀지만 프로무대에서는 그리 성공하지는 못했다. 그가 이끌었던 MBC와 롯데 모두 중하위권에 그쳤다. 특히 롯데 시절에는 당시 팀의 간판스타였던 최동원과 롯데 프런트 간의 불화를 중재하려다가 실패하면서 최동원은 쫓겨나듯 이적하고 어우홍도 시즌 후 성적 부진으로 조용히 물러났다. 1980년대를 끝으로 어우홍은 지도자로서 사실상 은퇴하게 된다.하지만 어우홍은 이후로도 야구계 원로로서 다양한 방면에서 한국 야구 발전을 위해 활동했다. 1991년에는 은퇴 야구인들의 권익 보호를 위한 '일구회' 창설을 주도하며 초대 회장을 맡았다. 또 1996년까지 KBO 총재 특별보좌역과 KBO 규칙위원장 등을 역임했다. 2014년에는 롯데 시절 제자였던 고 최동원을 기리는 '최동원상' 선정위원회 초대 위원장을 맡기도 했다.이밖에도 말년까지 KBO 원로 자문단으로 오랜 기간 활동하며 야구계의 주요 현안에 의견을 내고 후배 지도자와 선수들의 권익을 대변하는데 앞장섰다. 파벌과 계파로 분열되어 서로 사이가 좋지않던 1세대 야구인들을 그나마 중재하고 아우르는데 있어서 야구계 최고 어른이었던 어우홍의 역할이 컸다는 평가다. 2012년에는 원로 야구인들을 규합하여 당시 야구계의 뜨거운 감자였던 '10구단 창단' 문제를 적극 지지하며 열변과 쓴소리를 마다하지 않았다. 2014년과 2018년에는 팔순을 훌쩍 넘긴 나이에도 한국시리즈 시구자로 나서 여전히 정정한 모습을 과시했다.어우홍 감독은 아마추어 지도자 시절부터 훌륭한 인품과 덕망으로 많은 선수들과 후배 야구인들의 존경을 받았다고 한다. 야구 성적이나 기술뿐만 아니라, 선수들의 인성과 교육에도 많은 관심을 기울였던 깨어있는 인물이었다. 프로 감독 시절에는 당시만 해도 팬서비스 의식이 미약했던 야구계에서 가장 먼저 팬들을 대하는 태도와 사인 문화의 중요성을 선수들에게 강조했다는 일화도 전해진다.한국 야구계는 지난 15일 백인천 전 감독이 별세한 데 이어, 또 한 명의 존경받던 야구계 원로를 잃는 아픔을 겪었다.한국야구위원회(KBO)는 고인이 야구계 발전에 기여한 공로를 기려서 21일 KBO장으로 장례를 치르기로 했다. KBO장은 지난해 9월 이용일 전 KBO 총재 직무대행, 백인천 전 감독에 이어 어우홍 감독이 세 번째다.